Lors d’un Nintendo Direct, le studio japonais a annoncé un nouveau jeu vidéo pour la Switch provenant de l’univers Mario. Mais ça ne sera pas une aventure inédite en 3D.

On pouvait se demander si Nintendo allait parler d’autre chose que de Pikmin 4, jeu dont on savait qu’il occuperait une bonne place de la petite conférence organisée par le studio japonais ce mercredi 21 juin. Il y a bien sûr eu beaucoup d’annonces sur des jeux d’éditeurs tiers qui viendront garnir le catalogue de la Switch. Mais il y a eu aussi une petite surprise à la fin du direct.

L’entreprise nipponne a levé le voile sur un nouveau jeu vidéo provenant de la licence Super Mario, qui sera lancé le 20 octobre 2023. Son nom ? Super Mario Bros Wonder. Mais contrairement à ce qu’une partie du public espérait, ce ne sera pas une aventure en trois dimensions. Nintendo revient à une approche plus classique, avec de la bonne vieille 2D.

Il court, il court, le Mario. // Source : Nintendo

Un bon vieux jeu Mario en 2D

Super Mario Bros Wonder reprend une mécanique que l’on connaît depuis le tout premier Mario Bros, avec un personnage que l’on déplace de gauche à droite dans un environnement en 2D. Ici, il faut franchir obstacles et ennemis pour atteindre une ligne d’arrivée. Le tout évidemment avec un design modernisé, à la hauteur de la Nintendo Switch.

La sortie prochaine de ce nouveau jeu tombe à pic pour Nintendo : l’adaptation au cinéma de Super Mario Bros. Le Film a rencontré un succès d’audience lors de sa diffusion en salle ce printemps. Si le scénario fait débat, le travail visuel a été salué unanimement. Super Mario Bros Wonder sera une bonne occasion de faire découvrir une licence avec une expérience authentique, et à l’ancienne.

Il court vite. // Source : Nintendo

Cette orientation a néanmoins pour effet de priver la Switch d’un nouvel épisode de Mario en 3D. Il faut remonter à 2017 pour vivre une aventure inédite du plombier dans un tel environnement graphique — c’était Super Mario Odyssey. Il y a certes en Super Mario Maker 2 en 2019, mais c’est une suite, il est en 2D et c’est surtout un éditeur de niveaux.

Dans Super Mario Bros Wonder, toutes les figures classiques du jeu de plates-formes sont respectées : on saute de structure en structure, on collecte des pièces, on récupère des pouvoirs temporaires, on rentre dans des tuyaux, on s’élève dans les airs ou on descend dans les profondeurs. Les décors sont comme d’habitude très variés.

Retrouvez Mario et ses amis pour une prodigieuse aventure en 2D, à suivre en solo comme en coop locale ! #SuperMarioBrosWonder fera son arrivée le 20/10 sur Nintendo Switch. pic.twitter.com/jUqE5iSU5u — Nintendo France (@NintendoFrance) June 21, 2023

Pour apporter de la variété, Nintendo a prévu de rendre les décors mouvants dans ce nouveau jeu — les tuyaux peuvent changer de hauteur, faire jaillir de l’eau de leur ouverture ou encore onduler. Certains pouvoirs changent également la morphologie de Mario, parfois de manière spectaculaire : il peut devenir un éléphant bipède, par exemple, ou s’allonger étrangement.

Mario ne sera visiblement pas le seul personnage que l’on pourra incarner : Luigi, Peach, Daisy et Toad sont manifestement jouables, comme l’a montré le trailer de Nintendo. Ce sera également un jeu jouable à plusieurs, puisque de la coopération locale est prévue — jusqu’à quatre personnes. On s’attend à ce que Nintendo en dise plus, d’ici à la sortie du titre.

Et il devient parfois éléphant. // Source : Nintendo

Plus généralement, le Nintendo Direct du jeu a été l’occasion d’annoncer d’autres jeux, autour de la licence Mario.

Citons Super Mario RPG (17 novembre ), centré sur Peach (2024), un portage de Luigi’s Mansion 2 sur Switch avec des graphismes améliorés (2024), du contenu additionnel pour Mario Kart 8 Deluxe (été), dont trois personnages et un circuit, des mini-jeux regroupés dans Wario Ware: Move It et enfin une mise à jour de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope.

Finalement, la question peut désormais se poser de savoir si Nintendo sortira un nouveau jeu Mario en 3D pour la Switch, à l’image de la suite qu’il a décidé de lancer pour Zelda: Breath of the Wild, sorti en 2017, qui a donné lieu en 2023 à Tears of the Kingdom. La Nintendo Switch est aujourd’hui une console qui a plus de six ans. Peut-être Nintendo regarde-t-il déjà à la prochaine.

