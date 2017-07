Uber est toujours à la recherche d'un nouveau PDG après la démission forcée de son créateur Travis Kalanick il y a plus d'un mois. Alors que la candidature de Meg Whitman semblait bien partie, l'ancien patron poussé vers la sortie place ses billes dans l'espoir d'un retour.

La crise chez Uber est loin d’être réglée. Après de graves accusations de sexisme et de harcèlement au travail, et en plein conflit judiciaire avec Waymo (Google) autour de la voiture autonome, la recherche d’une nouveau patron s’annonce toujours aussi compliquée pour le service de VTC.

Une situation fragile qui pourrait profiter à Travis Kalanick, fondateur de l’entreprise et ex-patron, qui tente le tout pour le tout afin de retrouver sa place au sein de sa société après en avoir été poussé vers la sortie par les actionnaires.

Depuis son départ en juin dernier, l’homme d’affaires n’a en effet jamais vraiment abandonné son entreprise et l’influence qu’il pouvait y avoir. Une enquête de Recode revient sur les dernières semaines de gestion en interne, décrivant un scénario proche des intrigues politiques de Game of Thrones.

À la recherche d’un nouveau patron, afin à la fois de relancer l’entreprise mais également pour redorer son blason après ses multiples scandales, le conseil d’administration a été approché par de nombreuses candidatures, dont celle de Meg Whitman, anciennement à la tête d’eBay et actuellement de Hewlett Packard. Une candidate sérieuse et expérimentée qui s’est confrontée à certains membres de la direction.

Si la femme politique américaine avait déjà investi et conseillé cette entreprise, sa candidature n’a pas reçu un accueil unanime, d’autant que le conseil d’administration ne lui a jamais proposé clairement le job. Whitman a pourtant essayé de rencontrer tous ces membres, mais le processus n’aurait guère plu à la femme d’affaire, qui aurait posé un ultimatum de 48 heures afin qu’ils se décident. L’ex patronne d’eBay n’ayant pas rencontré tout les décisionnaires, elle a fini par annoncer elle-même sur Twitter, le 28 juillet : « Le PDG d’Uber ne sera pas Meg Whitman. »

(3/3) We have a lot of work still to do at HPE and I am not going anywhere. Uber's CEO will not be Meg Whitman.

— Meg Whitman (@MegWhitman) July 28, 2017