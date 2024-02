Pour vos économies, entre performance et sécurité, votre cœur balance ? BforBank a trouvé le bon compromis avec son Livret Bfor+ : un taux de 5,5 % pendant 6 mois, une disponibilité des fonds à tout moment et surtout zéro risque sur votre capital.

Les solutions qui offre de meilleures performances que les 3 % du Livret A et les 5 % du Livret d’Épargne Populaire (LEP) sont rares, et impliquent généralement de prendre un minimum de risque.

Pour pallier ce manquement, jusqu’au 29 février 2024, la banque en ligne BforBank propose à ses nouveaux clients un Livret Bfor+ avec un taux boosté à 5,5 % durant les 6 premiers mois. Voici comment profiter de cette offre sûre et ultra-compétitive, mais aussi comment obtenir en complément une prime de bienvenue de 80 euros.

Livret Bfor+ : plus performant et aussi sécurisé que le Livret A

Face à une inflation de 3,4 % en janvier 2024, le Livret A ne fait pas le poids. Les Français recherchent plus de performance pour leurs placements, afin de couvrir tant bien que mal l’augmentation globale des prix à la consommation.

Les comptes sur Livret : la solution pour mettre de côté uniquement quand vous le souhaitez // Source : BforBank

Si les assurances-vie promettent de beaux rendements, il faut habituellement être prêt à prendre des risques et à bloquer la somme investie durant plusieurs années. Pour tous ceux qui ne veulent pas perdre la sécurité et la souplesse du Livret A, BforBank, la banque en ligne du Crédit Agricole, a prévu une alternative : le Livret Bfor+.

Initialement adossé à un taux de 1 %, ce compte sur Livret bénéficie dès à présent d’un taux annuel brut rehaussé à 2,1 %. Mieux, ce taux monte à 5,5 % pendant les 6 premiers mois pour tous les nouveaux souscripteurs. Et même si vous avez une belle somme à placer, ces conditions exceptionnelles s’appliquent jusqu’à 100 000 euros.

De plus, s’agissant d’un compte sur Livret, la banque en ligne n’applique aucun frais de gestion, de versement, de retrait ou même de clôture. Vous retrouvez donc la quasi-totalité des atouts du traditionnel Livret A, à l’exception de son exonération fiscale.

Un compte courant gratuit pour l’accompagner

Valable jusqu’au 29 février 2024, cette offre exceptionnelle s’applique à tous les nouveaux clients de BforBank souscrivant à un Livret Bfor+. Les comptes sur livret de l’établissement ne fonctionnant jamais seuls, la banque en ligne vous propose de l’associer à l’un de ses comptes courants, comme la formule BforBASIC.

BforBASIC : un compte gratuit avec carte bancaire incluse // Source : BforBank

Totalement gratuite, celle-ci vous donne accès sans aucun frais supplémentaire à :

un compte courant ;

une carte bancaire ;

une carte virtuelle pour régler vos achats en ligne ou en magasin sans jamais avoir à sortir votre portefeuille ;

autant de paiements par carte bancaire que vous souhaitez en France, ainsi qu’au sein de la zone euro ;

un nombre illimité de virements instantanés ;

1 retrait par mois au sein de la zone euro.

L’ensemble est gérable depuis l’application Android et iOS « BforBank – Banque en ligne », avec en prime une visibilité en temps réel du solde de vos comptes.

Pour les amoureux des voyages, l’établissement bancaire a prévu une seconde formule : BforZen. Gratuite pendant 6 mois puis proposée à 4 euros par mois passé ce délai, celle-ci vous exonère en plus des frais liés aux paiements par carte à l’étranger, y compris en dehors de la zone euro. Vous bénéficiez aussi de plafonds de paiements et de retraits élargis, ainsi que d’assurances et assistances pour vos déplacements.

Et jusqu’au 29 février, les nouveaux clients BforBank ouvrant un compte BforZen peuvent obtenir sous conditions un beau bonus de bienvenue de 80 euros. Un cadeau appréciable qui vient s’ajouter au taux exceptionnel du Livret Bfor+.

Pour souscrire, direction l’app !

Quelle que soit la formule choisie, pour ouvrir un compte courant et un Livret Bfor+, c’est très simple et surtout rapide. Tout se passe en ligne depuis l’application BforBank.

Une application pour consulter tous ses comptes BforBank et les gérer au quotidien // Source : BforBank

Après avoir indiqué un email et un mot de passe afin de créer votre espace personnel, l’outil vous propose de vérifier en un clin d’œil votre identité grâce à la reconnaissance faciale. Il est également possible de transmettre une photo de sa pièce d’identité. En complément, certains documents comme un justificatif de domicile peuvent être requis.

Une fois la demande de souscription transmise, la banque procède à une vérification de tous les éléments et vous alerte dans les plus brefs délais via l’application dès que le compte est ouvert. Voilà une procédure facile, rapide et sans contrainte.

Bien qu’il s’agisse d’une banque en ligne, durant la procédure de souscription comme une fois le compte ouvert, des experts restent joignables 24h/24 et 7J/7 par email et par chat, ainsi qu’en semaine par téléphone (ligne non surtaxée).