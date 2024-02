Mistral AI, la jeune entreprise française spécialisée dans l’intelligence artificielle générative, s’était déjà distinguée en lançant ses premiers modèles de langage. Aujourd’hui, elle récidive en dévoilant le Chat, son propre chatbot qui entend rivaliser avec ChatGPT d’OpenAI.

Il y avait ChatGPT, il y a maintenant Le Chat. Contrairement au célèbre chatbot d’OpenAI, Le Chat est français. L’agent conversationnel est lancé par Mistral AI, une jeune pousse hexagonale très en pointe sur l’intelligence artificielle (IA). Elle a déjà partagé des modèles de langage (Mistral 7B et Mixtral 8x7B), en septembre et décembre 2023.

Comment tester Le Chat, le chatbot de Mistral AI

Un compte est nécessaire pour utiliser Le Chat. // Source : Mistral

Pour essayer Le Chat, tout se passe sur le site officiel de Mistral AI.

Rendez-vous sur le site ;

Cliquez sur le bouton « Le Chat », en haut à droite de l’écran. Il permet d’aller dans la rubrique de discussion dédiée. Vous pouvez aussi cliquer directement sur ce lien, pour aller encore plus vite ;

», en haut à droite de l’écran. Il permet d’aller dans la rubrique de discussion dédiée. Vous pouvez aussi cliquer directement sur ce lien, pour aller encore plus vite ; Créez un compte sur Mistral AI (en remplissant le formulaire classique ou en vous servant des outils de connexion de Google ou Microsoft) ;

Acceptez les conditions d’utilisation ;

C’est tout !

Une fois ces pépins de lancement résolus, il sera possible de tchatter avec Le Chat. Attention toutefois : l’outil est encore en bêta et ses réponses peuvent être inexactes (un avertissement figure sous la zone de saisie de texte). Il est d’ailleurs demandé aux premiers utilisateurs de remonter toute « bizarrerie » dans le raisonnement, l’utilité ou l’impartialité de l’IA.

On a pu l’utiliser quelques instants et il y a effectivement parfois quelques imperfections dans ses réponses. En lui demandant d’exposer son savoir sur Numerama, il a été globalement juste, sauf sur la date de fondation. Le site a été mis en ligne en 2002. Certes, il ne s’appelait pas encore Numerama : il a été renommé ainsi en 2008.

Un exemple de fonctionnement. // Source : Capture d’écran

Quels sont les modèles disponibles sur Le Chat ?

Actuellement, l’agent conversationnel de Mistral mobilise trois versions de ses modèles de langage : Mistral Large, Mistral Small et Mistral Next. Ce dernier est un « prototype », décrit par l’entreprise comme étant « conçu pour être bref et concis. » Mistral Large a été annoncé le 26 février, le même jour que la sortie du Chat.

Une fois sur la page de discussion, une fenêtre en haut à droite vous permet de choisir le modèle de langage — par défaut, c’est Mistral Large qui est actif. Il a des « capacités de raisonnement supérieures ». Le modèle Small est présenté comme étant « rapide et économique ». En creux, on devine qu’il a donc des facultés de raisonnement moindres.

Le Chat, par Mistral. // Source : Capture Numerama

Quelles fonctionnalités sont proposées sur le chatbot de Mistral AI ?

Le Chat ne fournit guère d’autres fonctionnalités que celles-ci.

On peut noter :

La possibilité de supprimer chaque tchat ouvert avec l’agent conversationnel (une petite icône en forme de poubelle est visible au survol de la souris).

On peut aussi demander une régénération de la réponse.

On peut aussi changer le thème (sombre ou clair).

L’outil dit être capable de comprendre et de générer du texte dans diverses langues (dont l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le portugais, le néerlandais, le russe, le japonais, le coréen, le chinois). Le public doit toutefois s’attendre à une qualité inégale selon la langue retenue

Pas d’accès à internet pour Le Chat !

Autre limite à considérer : Le Chat « ne peut pas accéder à Internet. » Mistral AI n’a pas indiqué la fraicheur des informations auxquelles le chatbot a accès, mais Le Chat dit s’arrêter aux informations de 2021. La startup prévient aussi que les réponses risquent parfois d’être fausses ou obsolètes. Il n’est pas dit quand Le Chat sera raccordé au net.

