Pas évident de se lancer en bourse. Et si les ETF étaient la solution pour débuter ?

Pour obtenir à terme de meilleurs rendements que ceux du Livret A, limité à 3 % jusqu’à fin 2024, une alternative possible est la diversification de ses placements. Mais face à l’étendue de l’offre disponible sur le marché, difficile de s’y retrouver. La solution réside peut-être dans les ETF ? Voilà un acronyme susceptible d’effrayer les plus néophytes. Pourtant, c’est probablement l’un des produits boursiers les plus faciles à comprendre. Voici pourquoi ce support d’investissement est de plus en plus populaire — et comment en obtenir grâce à Fortuneo.

L’investissement en bourse comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi.

ETF : un produit financier qui en cache d’autres

Les ETF (Exchange Traded Funds) sont des organismes de placement collectif indiciels cotés en bourse. Ils présentent la particularité de répliquer le plus fidèlement possible les variations, à la hausse comme à la baisse, d’un indice boursier, comme le CAC 40 ou le NASDAQ 100.

Véritable trackers, les ETF imitent l’évolution des indices sur lesquels ils se calquent // Source : Maxim Hopman via Unsplash

En tant que fonds, ils sont composés d’une série de titres financiers tels que des actions, des obligations, des devises, et même des cryptomonnaies.

Lorsque vous achetez un ETF, vous investissez dans toute une série d’entreprises et de produits. S’il est important de connaître leur composition pour savoir dans quoi vous investissez, rassurez-vous, ce n’est à vous de la déterminer avec précision. Créer un ETF est avant tout le rôle du gestionnaire de ce fonds.

Celui-ci choisit les valeurs dans lesquelles investir afin que l’ETF suive au plus près les évolutions de l’indice à « traquer ». Votre ETF reproduit les tendances du marché, c’est pourquoi sa gestion est habituellement qualifiée de « passive ». Par exemple, l’un des ETF les plus populaires est le S&P 500. Il est indexé sur les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse des États-Unis. Si elles enregistrent une croissance de 2 % sur les 3 derniers mois (*), l’ETF S&P 500 aussi.

De nombreux avantages

Ces fonds présentent l’intérêt d’être très variés. Il n’existe pas un seul ETF, mais une multitude. Vous pouvez ainsi choisir de traquer un indice boursier majeur, une typologie de produits spécifiques comme les obligations d’État et les devises.

CAC 40, devises, secteur de la santé ou de la tech, vous choisissez où investir avec les ETF // Source : Marga Santoso via Unsplash

D’autres ETF sont quant à eux spécialisés dans un secteur d’activité précis. À vous de choisir. Vous pouvez ainsi décider d’investir dans un domaine qui vous tient à cœur ou qui vous semble porteur pour les années à venir. Dans tous les cas, vous saurez toujours de quel type d’entreprises est composé votre ETF, ainsi que les secteurs d’activité qui y sont représentés. La transparence est l’une des principales caractéristiques de ce type de fonds.

Autre atout et pas des moindres : leur gestion qualifiée de « passive » peut être plus simple que pour un portefeuille d’actions classiques. Certains établissements peuvent donc être amenés à appliquer des frais de transactions moindres que pour d’autres types d’investissements financiers.

Mais des risques à prendre en considération

Aussi attractifs que soient les ETF, ne vous laissez pas embarquer par leur fonctionnement, simple en apparence. Les ETF sont avant tout des investissements boursiers.

Tout d’abord, étant donné qu’ils sont conçus pour suivre au plus près les évolutions d’un indice ou d’un secteur, si ces derniers accusent une baisse, il en est de même pour l’ETF. Et même si ces derniers n’ont pas vocation à sur-performer le marché, mais à dupliquer les évolutions de leur indice dans les mêmes proportions, certains types de trackers varient dans des proportions encore plus que leur indice de référence. C’est notamment le cas des ETF dits « à effet de levier ».

L’investisseur peut alors perdre tout ou partie du capital investi, surtout s’il a besoin de retirer les fonds à un moment inopportun. Ainsi, vous ne pouvez pas vous baser sur les performances passées d’un indice ou d’un ETF, car elles ne présagent en rien ses performances futures.

Pour les ETF cotés en devises étrangères, le risque concerne aussi le change.

Parfois, les évolutions de l’ETF s’écartent de celles de leur indice (c’est le « tracking error»), la réplication parfaite étant difficilement atteignable, surtout au regard du nombre de valeurs qui les composent.

Même si ce cas est plus rare, certains ETF basés sur des marchés très spécifiques s’avèrent peu liquides, une caractéristique qui peut nuire au délai de revente, mais aussi à la justesse de la réplication de l’indice.

Comment investir dans un ETF ?

Pour acheter un ETF, il convient de passer par un intermédiaire financier agréé, comme Fortuneo. Pour appréhender ces fonds, un minimum de préparation s’impose. Tout d’abord, vous devez choisir le support via lequel en acheter, car aucun achat n’est réalisé en direct depuis votre compte courant.

Inutile d’être un expert pour se lancer sur le marché boursier (L’investissement en bourse comporte un risque de perte totale ou partielle en capital) // Source : Nordwood via Unsplash

Plusieurs solutions s’offrent alors à vous : compte-titres ordinaire, Plan d’Épargne en Actions (PEA) pour les ETF éligibles, ou encore assurance-vie (ETF éligibles sous forme d’unités de compte, qui présente un risque de perte en capital), le choix est vaste. Tout dépend de votre situation personnelle, de votre horizon de placement et de la fiscalité que vous recherchez. Celle-ci est différente selon le support.

Une fois que cette première décision est prise et que le compte concerné est ouvert, place au choix de l’ETF, et pourquoi pas en parallèle d’autres produits financiers.

Des tarifs parmi les plus bas du marché

Si vous décidez de transférer chez Fortuneo (**) tout ou partie d’un compte Bourse détenu dans un autre établissement financier, la banque en ligne vous rembourse à 100 % des frais induits par ce changement (dans la limite de 2 000 euros).

En parallèle, la banque en ligne applique dès à présent une nouvelle tarification particulièrement avantageuse sur son offre Bourse (***).

Avec la formule Starter, pensée avant tout pour ceux qui se lancent sur les marchés boursiers, vous êtes automatiquement exonéré chaque mois des frais de courtage liés à votre premier ordre inférieur ou égal à 500 euros. Si vous passez d’autres ordres au fil du mois, ils sont alors facturés à hauteur de 0,35 %.

Pour aider celles et ceux qui le souhaitent à passer le cap, sans avoir à investir de grandes sommes, Fortuneo n’impose aucun montant minimum sur les investissements boursiers. Vous pouvez ensuite suivre l’évolution du cours de vos investissements depuis l’application mobile Fortuneo, disponible sur Android et iOS.

Des offres évolutives

Avec l’offre Progress, vous bénéficiez de tarifs planchers pour tout ordre de moins de 3 000 euros. La banque en ligne prélève dans ce cadre un montant fixe de 4,90 euros par opération (****). Au-delà, Fortuneo applique un taux de 0,15 %, à nouveau très attractif.

Les plus aguerris désireux d’investir des montants élevés en Bourse peuvent opter pour la formule Trader Pro. Tout ordre d’un montant maximal de 10 000 euros est alors soumis à 9,50 euros de frais(****). Au-delà de ce seuil, ces derniers s’élèvent à 0,10 % de la somme investie.

Avec ses nouveaux tarifs de courtage bourse, Fortuneo, déjà récompensée par le Label d’Excellence 2023 pour ses tarifs compétitifs, s’impose plus que jamais comme l’une des banques en ligne les plus abordables du marché.

À noter que les clients détenant déjà un compte titres ordinaire, un PEA ou un PEA-PME au sein de Fortuneo ne sont pas en reste. Ils peuvent, eux aussi, bénéficier de ces nouvelles formules tarifaires. Et si la demande est réalisée en ligne avant le 10 mars 2024 depuis leur accès client, Fortuneo promet (sous conditions*****) jusqu’à 60 euros d’exonérations de frais sur ce changement tarifaire.

(*) Les chiffres exposés sont utilisés dans une démarche pédagogique.

(**) Ouverture de compte titres ordinaire, PEA et PEA-PME soumise à conditions et acceptation préalable par Fortuneo. Voir les conditions générales et tarifaires des offres sur le site Fortuneo.

(***) Voir les conditions générales et tarifaires des offres sur le site Fortuneo.

(****) Frais prélevés dans la limite du maximum légal autorisé sur les PEA/PEA PME.

(*****) Du 4 mars 2024 au 10 mars 2024 inclus, pour tout changement de tarif de courtage bourse, les frais de changement de tarif de courtage bourse après ouverture de compte sont exonérés, dans la limite de 60€ par compte PEA, PEA-PME et/ou compte-titres ordinaire ouvert dans les livres de Fortuneo. Offre applicable à toute demande de changement de tarif de courtage bourse sur un PEA, PEA-PME ou compte titres ordinaires réalisée en ligne via l’Accès Client, à l’exclusion des demandes de changement de tarif de courtage bourse réalisées par email ou par téléphone. Offre réservée aux clients Fortuneo détenteurs d’un PEA, PEA-PME et/ou d’un compte-titres ordinaire.