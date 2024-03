Et si 2024 était la bonne année pour changer de banque ? C’est le message que Fortuneo souhaite faire passer avec son package de bienvenue, entre prime, livret à taux boosté et service de mobilité bancaire simplifié.

Avoir une banque, c’est bien (et nécessaire, quoi qu’on en pense). Mais une banque, c’est aussi tout un tas de contraintes qui peuvent devenir franchement pénibles. Entre les frais parfois (souvent) élevés, la gestion pas toujours simple (vous avez le temps pour un petit rendez-vous en agence ?) et les formalités à rallonge, gérer sa banque est loin d’être une sinécure.

Ce calvaire est-il obligatoire et nécessaire ? Absolument pas. Car si ce portrait (un brin exagéré) dépeint dans les grandes lignes les banques traditionnelles, il existe des établissements bancaires qui ont réussi à s’affranchir de la grande majorité de ces contraintes : les banques en ligne.

Entièrement dématérialisées, ces banques nouvelle génération n’ont quasiment que des avantages, et font tout pour le faire savoir. Exemple avec Fortuneo, l’un des leaders du marché fort de 20 ans d’expérience, qui avance en ce moment de solides arguments pour se faire entendre. En abandonnant votre banque à son profit, vous pourrez bénéficier d’une prime pouvant monter jusqu’à 230 euros (sous conditions), découvrir un livret d’épargne particulièrement intéressant et surtout, profiter d’un service de mobilité bancaire pour vous accompagner tout au long du changement.

Prime de bienvenue : jusqu’à 150 euros offerts pour l’ouverture d’un compte chez Fortuneo

Si vous connaissez déjà Fortuneo, vous savez que la banque en ligne propose régulièrement à ses nouveaux clients une prime de bienvenue. Une somme directement créditée sur votre compte en banque nouvellement ouvert et qui peut parfois s’élever à plusieurs centaines d’euros. C’est le cas de la prime disponible en ce moment. Jusqu’au 18 mars prochain, vous pourrez obtenir jusqu’à 150 euros, à condition toutefois de respecter quelques conditions.*

La première, bien évidemment, consiste à ouvrir, pour la première fois, un compte au sein de l’établissement en utilisant le code FTN0324 lors de l’inscription. Pour la seconde, il faudra veiller simplement à effectuer 5 paiements (hors retraits d’espèce en DAB) au minimum avec la carte souscrite dans les 90 jours suivants l’ouverture du compte.

Fosfo ou Gold, chez Fortuneo, il y a une prime de bienvenue à la clef // Source : Fortuneo

Une fois le processus et la validité des opérations constatés par Fortuneo, la prime est versée directement sur le compte associé, sans aucune démarche supplémentaire. Quant au montant, il est déterminé par le type de compte ouvert au préalable :

elle s’élève à 70 euros pour toute première ouverture d’un compte de dépôt (individuel ou joint) assorti d’une carte Fosfo Mastercard ;

elle s’élève à 150 euros pour toute première ouverture d’un compte (individuel ou joint) assortie d’une carte Gold CB Mastercard.

Sachez qu’une prime supplémentaire de 80 euros est versée pour toute première utilisation du service de mobilité bancaire neoChange*, ce qui pousse donc la prime de bienvenue à 150 euros pour les détenteurs d’un compte assorti d’une carte Fosfo Mastercard. Et à 230 euros pour ceux ayant opté pour un compte assortie d’une carte Gold CB Mastercard.

neoChange : un service d’aide à la mobilité bancaire qui vous simplifie la vie (et peut rapporter gros)

Vous avez envie de changer de banque, mais la simple idée de devoir refaire tous vos virements et prélèvements sur votre nouveau compte vous déprime ? Pas de problème. Fortuneo possède un service d’aide à la mobilité bancaire, neoChange, qui se charge de toutes les démarches à votre place, conformément à la réglementation en vigueur. Un peu comme lorsque l’on change d’opérateur mobile avec portabilité du numéro.

Très concrètement, neoChange va, après avoir été utilisé depuis l’espace client Fortuneo, s’occuper de deux choses :

maintenir les virements permanents associés de votre ancien à votre nouveau compte bancaire ;

contacter les organismes ayant émis des mandats de prélèvements SEPA vers votre ancien compte bancaire.

Plus besoin de rentrer tous vos virement ou prélèvements à la main, c’est neoChange qui s’occupe de tout // Source : Anete Lusina pour Pexels

Un service très pratique donc, qui simplifie grandement le processus de changement d’établissement bancaire. Et comme si cette raison à elle seule n’était pas suffisante, Fortuneo a décidé de vous faire un petit cadeau, une prime de 80 euros, si vous vous décidez à faire appel aux services de neoChange*. Cette dernière vous sera versée dans le cadre d’une mobilité bancaire si Fortuneo réussi à contacter au moins émetteur de prélèvement valide ou de virement récurrent.

Épargne boostée et garantie : découvrez le Livret+ de Fortuneo

Au-delà des simples comptes de dépôt, Fortuneo possède dans son escarcelle de nombreux produits d’épargne. Et l’un des plus intéressants actuellement est sans aucun doute le Livret+. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en ce moment, pour toute première ouverture d’un Livret + et sous réserve de respecter les conditions de l’offre, ce livret bénéficie d’un taux d’intérêt annuel brut promotionnel fixé à 5,5 % pendant quatre mois, après l’ouverture du compte***.

Au-delà de ces quatre mois (ou si vous déposez plus de 100 000 euros sur le livret avant la fin de cette période), le Livret+ retrouvera son taux d’intérêt annuel brut habituel, fixé contractuellement en ce moment à 2 % (et susceptible de changer selon les Conditions Générales en vigueur).** À noter que l’ouverture d’un Livret+, comme pour les autres produits d’épargne de Fortuneo, implique la souscription d’un compte de dépôt.

Une épargne sécurisée, disponible à tout moment avec un taux promotionnel attractif (sous conditions) : voilà la recette du Livret+ // Source : Fortuneo.

Là où le Livret+ s’avère très intéressant, c’est qu’il s’agit d’un placement 100 % sécurisé : il ne comporte aucun risque de perte de capital. Et pour couronner le tout, Fortuneo a décidé de ne pratiquer aucun frais dessus. Comprenez pas là que vous n’aurez rien à débourser pour l’ouverture, les versements, les retraits ou la tenue du compte. Sachez, en revanche, que ce livret est soumis à fiscalité et aux prélèvements sociaux.

