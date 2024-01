Vous avez envie de placer votre argent sur une épargne qui rapporte plus que trois francs six sous, mais craignez de faire un investissement (trop) risqué ? Mon Petit Placement à sans doute le placement qu’il vous faut, avec son nouveau portefeuille « Plan B ».

Facile d’accès, simple à gérer et à utiliser, sécurisé : le Livret A demeure encore aujourd’hui le plan d’épargne privilégié des français. Mais, c’est aussi un produit un peu plan-plan, qui rapporte peu (3 % depuis l’année dernière), et qui peine à rivaliser avec l’inflation (4,9 % en moyenne sur 2023). Une parfaite illustration du délicat équilibre qui existe entre sécurité et rendement en matière d’épargne.

Cela signifie-t-il qu’il est impossible de mettre son argent sur un placement qui rapporte ET garantit le capital investi ? Pas tout à fait. L’année 2024 signe le grand retour des portefeuilles basés sur le fond euro chez Mon Petit Placement. Nommé Plan B, ce nouveau produit offre un taux de rendement supérieur à celui du Livret A tout en proposant des garanties équivalentes au niveau de la sécurité du capital investi. Une aubaine pour les épargnants qui souhaitent tirer le meilleur de leur capital en toute sécurité.

Découvrir le portefeuille Plan B chez Mon Petit Placement NUMERAMA300

Capital sécurisé et rendement garanti : découvrez les avantages du portefeuille Plan B

Placer ses économies n’est jamais simple. Le manque d’information sur les types de placements (dont leurs risques) et la peur de perdre tout ou partie du capital investi ont un effet dissuasif indéniable pour le commun des mortels. Alors quand Mon Petit Placement lance un nouveau portefeuille qui garantit le capital investi et bénéficie d’un joli rendement en 2023, autant dire qu’il s’agit d’une excellente nouvelle.

Pour ce faire, Mon Petit Placement s’appuie sur le fonds euro. Ce dernier est généralement investi dans des obligations et son capital est garanti, ce qui signifie concrètement que le capital n’est jamais perdu, quelles que soient les performances dudit fond. En contrepartie, les performances sont plus limitées que celles d’un investissement sur les marchés financiers, même si elles restent tout de même supérieures à celle d’un Livret A classique. Pour ne rien gâcher, ce type d’investissement génère chaque année des intérêts qui viennent grossir le capital de départ, et qui ne peuvent pas être « perdus ».

Concrètement, le portefeuille Plan B, c’est donc :

un placement sécurisé, investi dans un fonds euros, et dont le capital est garanti ;

un placement avec un rendement intéressant (3,7 % net de frais de gestion en 2023*, soit l’une des meilleures performances du marché) ;

des fonds disponibles sans frais dès que vous en avez besoin.

Mon Petit Placement a aussi décidé de faire un geste pour les nouveaux inscrits. Grâce au code NUMERAMA300, vous pourrez profiter de 3 mois de frais de gestion offerts, soit jusqu’à 300 € d’économies ! Vous bénéficierez ainsi d’un remboursement de vos frais de gestion du contrat pour le premier trimestre calendaire suivant votre souscription. Offre valable pour toute souscription effectuée avant le dimanche 11/02/2024 à 23h59.

Fonds euros, unités de compte ou les deux ? Mon Petit Placement vous aide à créer le plan d’épargne qui vous ressemble

Comme nous venons de le dire, le portefeuille Plan B est un placement sécurisé basé sur le fonds euros. Un placement idéal pour ceux qui ne souhaitent prendre aucun risque avec leur épargne, mais dont la contrepartie est un rendement plus faible (potentiellement) que celui des autres portefeuilles proposés par Mon Petit Placement.

Au-delà du portefeuille Plan B, Mon Petit Placement propose une large gamme de placement en unités de compte. Derrière ce terme technique se cache un support d’investissement financier inséré dans un contrat d’assurance-vie, et plus concrètement, des parts ou action de valeurs mobilières ou immobilières. Un placement souvent plus rémunérateur, mais aussi plus risqué : contrairement aux placements fonds euros, le capital investi ici n’est pas garanti.

Mon Petit Placement propose de nombreux secteurs dans lesquels investir. // Source : Mon Petit Placement

Opter pour des placements en unités de compte, c’est donc prendre un risque de perte sur le capital investi en fonction des fluctuations du marché. Car comme le veut la formule éprouvée, « les performances passées ne présagent pas des performances futures ». L’avantage avec Mon Petit Placement, c’est que vous pouvez construire, avec les conseillers, un plan d’investissement qui vous ressemble. Pour résumer :

vous souhaitez protéger la majeure partie de votre épargne ? Placez l’intégralité ou la majorité de votre portefeuille dans un produit sécurisé comme le portefeuille Plan B.

vous avez envie de dynamiser un peu votre épargne ? Placez une partie de votre épargne sur un fond garanti, et le reste en unités de compte.

Vous pouvez même faire évoluer votre stratégie d’investissement au fil du temps depuis votre compte Mon Petit Placement. Quoi qu’il arrive, c’est vous qui décidez et pouvez toujours vous appuyer sur les conseils avisés des conseillers Mon Petit Placement.

Comment investir dans le portefeuille Plan B de Mon Petit Placement ?

Le très gros avantage de Mon Petit Placement, par rapport à des structures plus traditionnelles, réside incontestablement dans sa simplicité d’utilisation. Pas besoin de prendre un rendez-vous dans une agence ou d’écouter un conseiller déblatérer pendant des heures. Si vous souhaitez confier votre épargne à Mon Petit Placement, il suffit de se rendre sur leur site et de compléter le processus d’inscription.

Après avoir rempli un questionnaire (une dizaine de minutes seront nécessaires pour en venir à bout) qui permettra à Mon Petit Placement de définir vos besoins et votre profil d’investisseur, vous recevrez un plan d’épargne personnalisé. Sans engagement, ce plan détaille la stratégie d’investissement que Mon Petit Placement va appliquer à vos fonds, afin de remplir les objectifs définis dans le questionnaire. Si vous souhaitez investir dans le portefeuille Plan B, n’oubliez pas de le préciser.

Choisissez votre profil d’investisseur et laissez Mon Petit Placement gérer au mieux les sommes que vous lui confiez // Source : Mon Petit Placement

En cas de doute, ou de questions sur la stratégie que vous avez reçue, vous pouvez faire appel aux conseillers de Mon Petit Placement. Joignables au téléphone ou par chat, ils sont à l’écoute et prêts à éclaircir tout point nébuleux. Si le plan vous convient, il ne vous reste plus qu’à terminer le processus d’inscription en validant le compte et en versant les fonds nécessaires. Chez Mon Petit Placement, le versement initial s’élève à 300 euros et le versement mensuel à 100 euros au minimum. Libre à vous d’augmenter vos versements, en fonction de vos possibilités et des sommes que vous souhaitez investir.

En ce moment, Mon Petit Placement vous propose de bénéficier de 3 mois de frais de gestion offerts, soit jusqu’à 300 € d’économies ! Comment ? Simplement en utilisant le code NUMERAMA300 lors de votre inscription. Vous bénéficierez ainsi d’un remboursement de vos frais de gestion du contrat pour le premier trimestre calendaire suivant votre souscription. Offre valable pour toute souscription effectuée avant le dimanche 11/02/2024 à 23h59.

*Performance nette des frais d’assureur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir en unités de compte comporte des risques de perte en capital. Les rendements passés présentés concernent le fonds euros du contrat d’assurance-vie multisupport Actépargne2 assurés par La France Mutualiste. Ces rendements sont donnés à titre indicatif et ne garantissent pas le taux futur du fonds euros du contrat Mon Placement Vie. Les rendements sont nets de frais de gestion et bruts des prélèvements sociaux.

Mon Petit Placement, SAS située au 59 Rue de l’Abondance 69003 Lyon, au capital de 15 872 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°831051453, est un intermédiaire en Assurance, membre de l’Anacofi-courtage (agréé par l’AMF) et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 17005501, http://www.orias.fr/, en qualité de Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) et Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP). Mon Petit Placement propose des investissements en assurance-vie.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.