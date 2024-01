Et si 2024 était le bon moment pour changer de banque ? Jusqu’au 10 janvier prochain, Fortuneo offre une prime de bienvenue allant jusqu’à 170 euros pour une première ouverture de compte de dépôt avec une carte bancaire Gold CB Mastercard, suivie de 5 paiements réalisés au moyen de la carte souscrite, dans un délai de 90 jours maximum après la souscription effective de la carte.

Après les dépenses engendrées par les fêtes de fin d’année, il est toujours bon de redonner un petit coup de pouce à ses économies. Et aux prémices de 2024, c’est Fortuneo qui nous offre cette aide. En effet, jusqu’au 10 janvier 2024, la première ouverture d’un compte de dépôt avec une carte Fosfo Mastercard, suivie de 5 paiements réalisés au moyen de la carte souscrite dans un délai de 90 jours maximum après la souscription effective de la carte permet d’obtenir une prime de 70 euros (sous certaines conditions).

Mieux, les clients ouvrant un compte bancaire** avec une carte Gold Mastercard* peuvent récupérer un bonus de 160 euros. Quelle que soit la carte choisie, cinq paiements avec la carte bancaire, dans un délai de 90 jours maximum après la souscription effective sont nécessaires pour acquérir la prime. Prime qui grimpe à 170 euros avec l’ouverture concomitante d’un livret d’épargne Livret+.

Une banque qui sait recevoir

Deux cartes bancaires du catalogue de Fortuneo sont concernées par la prime de bienvenue. La première est la Fosfo Mastercard. Sa grande force est qu’elle n’impose aucune condition de revenus ou d’épargne pour son ouverture. En cas de souscription avant le 10 janvier 2024, les nouveaux clients peuvent obtenir un bonus de 70 euros. Il sera automatiquement crédité sur leur compte sous réserve d’avoir effectué 5 paiements avec la nouvelle carte dans les 90 jours suivant la souscription (hors virement).

La carte Gold Mastercard proposée par Fortuneo // Source : Fortuneo.

La carte bancaire Gold Mastercard est aussi accompagnée d’une prime à l’ouverture. À la différence que celle-ci est bien plus élevée puisqu’elle atteint les 160 euros. Il faut dire que cette carte garantit des prestations plus poussées que la précédente. Plafonds de paiement et de retrait plus élevés, carte à débit immédiat ou différé, autant de services qui expliquent à eux seuls le besoin de devoir justifier d’un revenu mensuel minimal de 1 800 euros nets** lors de l’ouverture du compte.

Pour les deux cartes, il est possible d’augmenter la prime de bienvenue de 10 euros supplémentaires avec la première ouverture d’un Livret+. Ce produit d’épargne promet un taux rémunérateur de 5 % pendant les quatre premiers mois, puis redescend à 2 %. Un avantage qui n’est valable que pour les nouveaux clients uniquement.

Afin d’obtenir la prime de bienvenue, il faut renseigner le code promo FTN0124 au moment de la souscription. Une fois le compte actif et la carte bancaire reçue, le client doit effectuer 5 paiements avec, dans les 90 jours suivant l’ouverture.

Des économies toute l’année

Fortnueo ne se contente pas d’offrir de l’argent à l’ouverture d’un compte : la banque en ligne permet à ses clients d’économiser toute l’année. Et ce dès l’ouverture d’un compte. Celle-ci ne coûte rien, à l’instar de la tenue quotidienne du compte. Même les paiements et retraits en France ainsi qu’à l’international sont exonérés de frais***. Quant aux cartes bancaires Fosfo et Gold, la cotisation est offerte à l’unique condition de réaliser une opération de paiement avec tous les mois. Dites adieux aux petits frais de cotisations qui s’accumulent.

Une gestion modernisée de ses économies

La gestion de son compte Fortuneo et des services affiliés se fait entièrement en ligne, aussi bien depuis son ordinateur que depuis un smartphone. L’application mobile Fortuneo, disponible sur Android qu’iOS, permet de modifier ses plafonds de retrait et de paiement en temps réel (sous réserve de l’acceptation de la demande par Fortuneo), de désactiver le paiement sans contact ou encore de faire opposition sur une carte bancaire en cas de perte ou de vol.

Une application complète // Source : Fortuneo.

D’ailleurs, pour éviter le vol de ses informations de paiement sur Internet, Fortuneo fournit une carte virtuelle éphémère. Les possesseurs de la carte Fosfo peuvent suivre le solde de leur compte ou visualiser les opérations relatives à leur carte bancaire en temps réel. L’application permet aussi de réaliser des virements instantanés et gratuits vers d’autres banques.

Un compte à portée de clics

Dans la droite lignée des forfaits mobiles, souscrire à un compte bancaire Fortuneo est rapide (sous réserve de l’acceptation de la demande par Fortuneo) et simple. Il suffit de remplir un formulaire en ligne sur le site de la banque pour lancer la procédure. Sans oublier, bien sûr, d’indiquer le code promo FTN0124 pour pouvoir prétendre à la prime. Le nouveau client doit ensuite signer électroniquement son contrat puis transmettre les pièces justificatives suivantes :

justificatif d’identité ;

avis d’imposition ;

justificatifs de domicile ;

justificatifs de revenus ;

RIB pour le premier versement sur le nouveau compte.

Pour rappel, l’offre de bienvenue s’achève le 10 janvier 2024.

*Mentions légales de l’opération et de Fortuneo

** sous réserve d’acceptation par Fortuneo (voir détails dans la fiche tarifaire)

*** Hors frais éventuels prélevés par l’établissement propriétaire du distributeur.