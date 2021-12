De Citroën AMI à Citroën ë-C4 : voici tous les véhicules électriques de Citroën sortis depuis 2 ans

La gamme électrifiée de Citroën s’étend progressivement pour couvrir les besoins de toujours plus de foyers français. De la micro-mobilité sans permis aux trajets plus longue distance, Citroën a pris au sérieux le défi de l’électrification.

Les constructeurs automobiles sont tous confrontés aux enjeux de la transition énergétique. Reste maintenant aux marques à réussir à imprimer leur ADN dans ces nouveaux produits et surtout à répondre aux attentes des familles lorsqu’il s’agit de mobilité.

En moins de deux ans, Citroën a dévoilé à destination des particuliers pas moins de quatre modèles : nouvelle Citroën ë-C4, Citroën AMI, nouveau Citroën ë-Berlingo et nouveau Citroën ë-Spacetourer. Sans oublier une gamme électrique qui est dédiée aux professionnels allant de Citroën Ami Cargo au Citroën ë-Jumpy. Citroën a toujours pour objectif d’offrir à ses clients des modèles faciles à utiliser, confortables et accessibles.

Pour les besoins de micro-mobilité : Citroën AMI

Lorsque Citroën a dévoilé Citroën AMI, il était difficile d’imaginer que ce petit véhicule électrique de 2 places et accessible sans permis dès 14 ans en France, allait remporter un si grand succès. En un an, 9 000 Citroën AMI se sont vendus, plaçant Citroën comme nouveau leader du segment des véhicules sans permis.

Source : Louise Audry pour Numerama

Citroën AMI, c’est un quadricycle à moteur bridé à 45 km/h, équipé d’un moteur électrique de 8 ch qui se charge sur une prise secteur en 3 heures pour bénéficier de 75 km d’autonomie. Son design a été simplifié au maximum, il est complètement atypique, mais cela fait partie de son charme.

Pour quel usage ? Avec une autonomie de 75 km et des restrictions d’accès à certaines routes, Citroën AMI a été pensé surtout pour une utilisation urbaine, mais l’engin a également sa place à la campagne. Sa spécialité, la micro-mobilité de quelques kilomètres, pour des ados ou des adultes, avec ou sans permis.

A Deauville, devant le lycéen, les ados exposent leur AMI, la dernière voiturette sans permis de Citroën. C'est hallucinant, j'en ai compté une vingtaine pic.twitter.com/iq1QoNFEJg — Constance Vilanova (@Const_vila) November 25, 2021

Son tarif à partir de 6 990 € en fait un objet de mobilité abordable.

Pour une berline familiale un peu surélevée : Citroën ë-C4

Mi-berline mi-SUV, la nouvelle Citroën ë-C4 100 % électrique a cherché le compromis pour réconcilier le meilleur des deux mondes. Design, technologie et confort sont au rendez-vous de ce modèle pensé pour se fondre dans le paysage automobile urbain et péri-urbain.

La nouvelle ë-C4 est un modèle compact de 4,30 m de long, elle est équipée du moteur électrique de 136 ch (100 kW) associé à une batterie 50 kWh, qui sont communs à tous les modèles électriques. Elle dispose d’une autonomie de 350 km, qui permet d’envisager les trajets plus longs. C’est aussi un modèle particulièrement bien équipé en termes de connectivité.

La Citroën ë-C4 // Source : Citroën France

Ses tarifs débutent à partir de 34 800 € (avant application des bonus et aides).

Pour transporter la famille ou une cargaison : Citroën ë-Berlingo

C’est parce qu’une voiture peut servir à transporter une famille nombreuse et/ou des objets volumineux, que Citroën a créé en 1996 la catégorie des ludospace. Le nouveau Citroën ë-Berlingo représente la dernière génération de ce segment, un véhicule familial et modulable vraiment pratique et désormais disponible en 100 % électrique.

Le ë-Berlingo (2021) de Citroën. // Source : Citroën

Il permet d’accueillir 5 à 7 personnes selon la configuration, il offre beaucoup de rangements, et en rabattant les banquettes il dispose d’un espace de stockage important allant jusqu’à 4 000 litres. Il est le couteau suisse de bien des familles grâce à sa polyvalence et sa modularité.

Comme Citroën ë-C4, le nouveau ë-Berlingo s’appuie sur un moteur électrique de 136 ch (ou 100 kW) associé à la batterie de 50 kWh. Il offre par contre une autonomie plus réduite de 280 km à cause de lignes moins aérodynamiques.

Citroën ë-Berlingo est commercialisé à partir de 35 300 €.

Pour transporter une tribu : Citroën ë-Spacetourer

Certaines familles peuvent avoir besoin d’un modèle encore plus spacieux, et les alternatives électriques sont encore rares. On se devait de vous présenter le ë-Spacetourer de Citroën.

Le Citroën ë-Spacetourer // Source : Citroën

Un van qui est disponible en plusieurs tailles du XS (4,60 m) au M (4,95 m) et XL (5,30 m), avec une hauteur toujours limitée à 1.90 m pour accéder à tous les parkings. Un véhicule qui dispose lui aussi du moteur de 136 ch (ou 100 kW), mais qui est disponible avec deux tailles de batterie. La batterie de 50 kWh offre une autonomie de 230 km, mais une version de 75 kWh permet jusqu’à 330 km d’autonomie.

Un van qui est disponible à partir de 54 050 € dans vos concessions Citroën.

Pour un véhicule tout confort et hybride rechargeable : Citroën C5 Aircross Hybrid

Nous ne sommes pas tous prêts à sauter dans le grand bain de l’électrique, certains conducteurs veulent parfois se rassurer en optant pour un modèle hybride rechargeable, qui permet de profiter des avantages des deux mondes thermiques et électriques.

Le Citroën C5 Aircross // Source : Arnaud Gelineau

Vous pouvez alors rouler en 100 % électrique sur vos trajets du quotidien (jusqu’à 55 km d’autonomie) en branchant votre C5 Aircross Hybrid quotidiennement. Lorsque les besoins de longs trajets sont au programme, vous n’avez alors pas à vous soucier de la recharge, puisque vous profiterez alors essentiellement du moteur thermique.

Avec un soin particulièrement apporté au confort de ce modèle, Le C5 Aircross hybrid est un SUV plaisant à conduire. Sous le capot, vous disposez alors d’une motorisation hybride rechargeable de 225 ch. Le nouveau Citroën C5 Aircross Hybrid est commercialisé à partir de 40 550 €.

La gamme électrifiée Citroën est amenée à poursuivre sa croissance dans le catalogue de la marque, afin de proposer toujours plus d’alternatives à ses clients. En attendant, si l’un de ces modèles vous intéresse, n’hésitez pas à prendre rendez-vous chez votre concessionnaire Citroën le plus proche pour convenir d’un essai.