Utiliser uniquement le moteur électrique sur une voiture hybride rechargeable est un argument souvent utilisé par les constructeurs automobiles pour valoriser ces véhicules. Mais peut-on utiliser un C5 Aircross Hybrid en roulant en 100 % électrique pour faire des économies, générer moins de pollution et profiter du silence de ce mode ?

Pour celles et ceux qui sont encore freinés par la mobilité 100 % électrique sur les longs trajets, les motorisations hybrides rechargeables, comme celle du Citroën C5 Aircross Hybrid, peuvent sembler être le compromis idéal. Une forme de premier pas vers l’électromobilité qui permet de lever les craintes liées à l’usage et à la recharge d’un modèle 100 % électrique comme l’ë-C4 de Citroën.

L’avantage d’une motorisation hybride rechargeable (que l’on appelle également PHEV ou plug-in hybrid), c’est de disposer d’un véhicule qui s’annonce plus polyvalent. Il peut rouler en 100 % électrique, en hybride (alternant les phases thermiques et électriques selon le parcours) ou 100 % essence lorsque la batterie est vide.

Dans le cas du Citroën C5 Aircross Hybrid, c’est jusqu’à 55 km, selon la norme WLTP, qui peuvent être effectués en 100 % électrique. De quoi couvrir les besoins quotidiens de nombreux Français et Françaises, puisque les déplacements automobiles domicile-travail sont en moyenne de 36 km (selon l’étude annuelle Kantar TNS). Et si on inclut les autres formes de trajet, c’est près de 80 % des déplacements automobiles quotidiens qui font moins de 50 km selon une étude menée par le Forum Vies Mobiles, et cela que l’on vive en ville ou en milieu rural.

Pour bénéficier de cette mobilité 100 % électrique de son véhicule, pourtant équipé d’un moteur thermique, il suffit de faire évoluer quelques habitudes. La principale est de prendre le réflexe de brancher son hybride rechargeable pour en recharger la batterie électrique chaque soir.

La recharge d’un hybride rechargeable vs une 100 % électrique

Selon votre distance quotidienne parcourue en voiture, vous aurez peut-être à recharger votre véhicule hybride rechargeable tous les soirs si vous voulez vraiment profiter de son mode électrique. Prendre ce réflexe de brancher votre véhicule en rentrant n’est finalement pas plus contraignant que de charger son smartphone chaque soir (même si le câble, en l’occurrence, est un peu plus volumineux).

À la différence de son téléphone portable, brancher la voiture ne signifie pas pour autant lancer la charge. Vous pouvez très bien profiter du tarif heures creuses de la nuit en programmant votre charge pendant cette plage horaire. Et même sans tarif spécifique, c’est un bon réflexe à prendre pour retrouver une batterie pleine à 100 % le matin. Cette programmation se fait depuis l’application My Citroën, qui vous permet également de connaître le niveau de charge de la batterie, son autonomie restante, la vitesse de charge et la durée de charge restante.

L’avantage d’un modèle hybride rechargeable comme le C5 Aircross Hybrid et sa batterie de 13.2 kWh, c’est de ne pas dépendre d’une installation de charge sophistiquée à votre domicile. Une simple prise domestique vous permet de recharger la batterie du Citroën C5 Aircross Hybrid en 6 à 7 heures environ, lorsqu’il faudrait plus de 24 heures de recharge pour un modèle entièrement électrique comme ë-C4.

Pour réduire ce temps de charge, vous pouvez quand même opter pour une wallbox, qui sera également utilisable pour un futur véhicule 100 % électrique. En plus de prendre l’habitude de brancher votre véhicule en rentrant, c’est en faisant évoluer votre conduite que vous pourrez profiter encore plus de ce mode électrique.

Plus d’écoconduite pour plus d’autonomie électrique

Avec les prix des carburants à la hausse, vous avez doublement plus de raisons d’adopter quelques nouvelles habitudes derrière le volant. Elles vous permettront de rouler plus longtemps sur la batterie du véhicule avec son moteur de 80 kW, et vous feront donc réaliser des économies.

L’écoconduite est souvent assimilée à tort à une conduite lente, or la règle d’or, c’est l’anticipation. Savoir lire son environnement urbain (ou rural) pour éliminer les phases d’accélération inutiles qui se soldent quelques mètres plus loin par un freinage brutal.

Quelques gestes faciles à adopter :

Rester sur l’élan de la voiture (roue libre), au lieu d’accélérer pour freiner à l’approche d’un feu, d’un giratoire, d’une intersection ou d’un ralentisseur.

Prendre plus de distances de sécurité avec le véhicule qui vous précède pour éviter l’effet accordéon (dans les bouchons notamment).

Accélérer de manière franche (si la visibilité le permet) pour arriver à la vitesse souhaitée, puis lever le pied pour ensuite avoir à stabiliser votre vitesse.

Utiliser le frein moteur (frein régénératif sur une hybride) plutôt que la pédale de frein.

Vous constaterez vite que cette évolution d’une conduite souvent dynamique, voire hachée, vers cette conduite anticipative aura deux bénéfices : une circulation apaisée et des consommations plus faibles.

En conservant une conduite trop nerveuse, les 55 km en 100 % électrique promis par le constructeur ne pourront pas être atteints. Avec une conduite plus calme, vous pourrez plus aisément atteindre cette distance, voire la dépasser !

Plus zen aussi grâce à l’absence de bruit

Si vous vous prêtez au jeu de la recharge systématique pour vraiment profiter du mode 100 % électrique du Citroën C5 Aircross Hybrid, vous serez presque surpris lorsque vous aurez à utiliser le mode hybride ou thermique de votre voiture une fois la batterie épuisée.

On prend rapidement goût au confort du roulage électrique, surtout dans un véhicule privilégiant le confort des passagers comme dans ce Citroën C5 Aircross Hybrid. Moins de vibrations, moins de bruit, alors lorsque le moteur thermique Puretech 180 ch essence s’enclenche de nouveau, on s’en retrouve presque surpris.

Alors oui, vous pouvez exploiter pleinement un modèle hybride rechargeable en 100 % électrique pour quasiment tous les déplacements quotidiens, y compris sur autoroute jusqu’à 135 km/h, et ce sans enclencher le mode hybride.

Le SUV Citroën C5 Aircross Hybrid est disponible selon le niveau de finition à partir de 40 350 €. Il est équipé d’une motorisation hybride rechargeable de 225 ch, avec motorisation Puretech essence de 180 ch et un moteur électrique de 80 kW couplés à une batterie de 13.2 kWh.