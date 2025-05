Lecture Zen Résumer l'article

Écran rotatif, recharge rapide, V2L et caméra de recul… et tout ça dès 19 990 €. BYD frappe fort avec sa Dolphin Surf, une citadine électrique qui met un coup de pression sur toute la concurrence.

La BYD Seagull , pardon, Dolphin Surf débarque enfin en France. Pour sa venue chez nous, la citadine électrique chinoise change de nom et se métamorphose légèrement pour s’accommoder des coutumes européennes. En l’occurrence, elle prend 21 cm en longueur par rapport au modèle chinois pour s’étirer à 3,99 m. Pour le reste, la largeur s’établit à 1,72 m et la hauteur à 1,59 m. Le coffre quant à lui revendique un volume de 308 litres.

Dans un segment en pleine ébullition, la Dolphin Surf compte bien rafler la mise en proposant un rapport prix/équipement vraiment excellent. De quoi jeter un froid sur la concurrence constituée entre autres de la Renault 5 E-Tech, la Citroën ë-C3, la Dacia Spring et de la Leapmotor T03.

Une liste d’équipements complète pour la BYD Dolphin Surf

Rentrons directement dans le vif du sujet avec la caractéristique principale de ce genre de voitures électriques : le prix. La BYD Dolphin Surf est disponible à partir de 19 990 € dans sa version entrée de gamme Active. Mais attention, ici entrée de gamme ne veut pas dire dépouillé, bien au contraire.

De série, la citadine électrique embarque notamment un écran tactile rotatif de 10,1 pouces (avec Apple CarPlay/Android Auto), le V2L (pour alimenter des appareils), une caméra de recul ou encore une sellerie en similicuir. Le point fort de la petite BYD est surtout de proposer la recharge rapide dès le premier prix : 65 kW ou 85 kW selon la batterie.

Les principaux équipements de la BYD Dolphin Surf par rapport à la concurrence

Comparé à la concurrence, ça donne quoi ? Voici un tableau récapitulatif avec les principaux équipements et caractéristiques de la BYD Dolphin Surf, face à ses rivales dans une finition au prix équivalent (moins de 20 000 €).

Modèle/équipement BYD Dolphin Surf Active Dacia Spring Extreme Leapmotor T03 Citroën ë-C3 You Renault 5 Evolution Prix 19 990 € 19 900 € 17 600 € 23 300 € 27 990 € Caméra de recul ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ Écran tactile 10,1 pouces 10,1 pouces 10,1 pouces Non 10,1 pouces V2L ✅ ❌ ❌ ❌ ✅ Charge rapide 65 kW 30 kW (option) 45 kW 100 kW 80 kW Autonomie WLTP (mixte) 220 km 228 km 265 km 322 km 313 km Autonomie WLTP (ville) 356 km 305 km 395 km 452 km NC* Puissance 88 ch 65 ch 95 ch 113 ch 120 ch Batterie 30 kWh 26,8 kWh 37,3 kWh 44,2 kWh 40 kWh

*Non communiqué

Sur le papier, la BYD Dolphin Surf vaut-elle le coup ?

Au premier abord, BYD arrive avec une proposition bien équilibrée sur sa Dolphin Surf, et ce, dès le niveau entrée de gamme Active à 19 990 €. On retrouve des équipements dignes de modèles plus chers comme le V2L ou la recharge rapide à 65 kW. Cette dernière compense un peu son autonomie (la plus faible par rapport aux autres), mais la marque a fait le choix d’une petite batterie et d’une puissance correcte pour une citadine.

Les Dacia Spring et Leapmotor T03 sont certes un peu moins chères, l’écrin proposé par BYD paraît plus flatteur que ces dernières. Le duo Citroën ë-C3/Renault 5 se distingue par leur plus grande autonomie. Une avance que la Dolphin Surf rattrape vite avec la version Boost, vendue 23 990 €, qui revendique 322 km WLTP grâce à une batterie de 43,2 kWh.

Les prix de la BYD Dolphin Surf

Active Boost Comfort Prix 19 990 € 23 990 € 25 990 €

