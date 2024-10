Lecture Zen Résumer l'article

Derrière les 3 626 immatriculations de Citroën ë-C3 du mois de septembre se cachent quelques subtilités administratives. Cependant, cela n’enlève rien aux équipes Citroën qui ont réalisé un sacré effort.

Quand on veut, on peut ! C’est certainement ce que les équipes de Citroën ont pensé ces derniers jours. Le constructeur avait promis des ë-C3 en leasing social à ses clients et il fallait que ces voitures soient livrées avant le 30 septembre, selon les règles fixées par l’administration.

Cependant, la production a pris du retard et le feu vert pour fabriquer les premiers modèles n’a été donné qu’à la mi-septembre. C’est donc une véritable course contre-la-montre qui s’est jouée pour immatriculer et livrer un maximum de voitures sur les derniers jours du mois.

Les premiers modèles ont été réceptionnés en concession le 25 septembre, et les premiers clients livrés dans la foulée, le lendemain, après une dernière mise à jour à faire sur place. Selon les données AAA Data du 1ᵉʳ octobre, c’est ainsi 3 626 immatriculations qui ont été réalisées en moins d’une semaine pour la Citroën ë-C3. Ce chiffre doit être pris avec précaution, Numerama vous explique pourquoi.

Toutes les immatriculations ne sont pas des livraisons

Comme Citroën a continué à livrer jusqu’à tard dans la soirée de ce lundi 30 septembre, il y a peut-être un décalage dans les chiffres communiqués pour comptabiliser les immatriculations du mois. Cela n’empêche pas de donner un ordre de grandeur de l’effort réalisé par les équipes de Citroën, car cela reste un travail notable abattu en quelques jours.

La marque a tout de même usé d’un petit stratagème pour faire entrer certaines voitures dans les immatriculations du mois, alors que le client final n’en a finalement toujours pas vu la couleur. La marque a réalisé quelques immatriculations anticipées, chose que le groupe Stellantis fait d’ailleurs très régulièrement pour passer devant son principal concurrent, Renault, toujours sur le fil.

Certains clients ont fait confiance à Citroën en signant, avant réception réelle de leur voiture, les documents nécessaires à son immatriculation. Ils devraient recevoir le véhicule dans les prochains jours. À partir du moment où la voiture a été fabriquée et qu’un numéro de châssis a été attribué à un client, ces démarches sont facilitées.

Ainsi, parmi les 3 626 immatriculations annoncées ce 1ᵉʳ octobre, il faut savoir que certaines voitures ont pu être livrées, mais pas comptabilisées et d’autres comptabilisées, mais pas livrées à ce jour.

Une entrée en fanfare sur la seconde place du podium

Symbole de l’effort fourni à la fois à l’usine, au siège, dans la logistique et jusque dans les concessions, la Citroën ë-C3 fait une entrée fracassante sur le podium du classement des immatriculations des voitures électriques pour le mois de septembre. Quelques centaines de modèles ont été immatriculés plus tôt dans l’année pour des véhicules de tests et d’essai en concession, mais aucun client n’était concerné dans ces 493 immatriculations enregistrées à fin août.

Le modèle a certainement la progression la plus rapide en se classant en septembre sur le 2ᵉ place du podium. La question qui se pose maintenant est : le modèle va-t-il y demeurer les prochains mois ?

Il y a encore beaucoup de clients en leasing social, plus de 2 000, qui n’ont pas été contactés pour leur véhicule avant le 30 septembre. Citroën les rassure en communiquant officiellement ce 1ᵉʳ octobre : « Citroën garantira commercialement les mêmes conditions que celles du leasing électrique afin qu’aucun d’entre eux ne soit lésé. »

Il y aura encore beaucoup à faire ensuite avec les commandes de Citroën ë-C3 Max des clients qui n’ont pas bénéficié de la mesure gouvernementale. Citroën ne doit pas mollir.

