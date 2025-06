Lecture Zen Résumer l'article

Dépasser le millier de kilomètres sur une seule charge avec une voiture électrique est pour le moment impossible. Mais pour Huawei, ce rêve deviendra bientôt une réalité. Le constructeurs chinois veut même aller encore plus loin en proposant 3 000 km d’autonomie. Est-ce vraiment possible ?

Quand on parle de progrès de batterie pour les voitures électriques, une technologie revient systématiquement sur le devant de la scène : la batterie solide. Cette dernière est tellement révolutionnaire qu’elle devrait indéniablement faire basculer la balance en faveur de l’électromobilité. Car pour le moment, le grand argument des sceptiques porte sur le rayon d’action « limité » d’une voiture électrique.

Grâce à la batterie solide, terminée l’anxiété de la panne d’électrons, puisque les autonomies promises par les différents constructeurs dépassent souvent les 1 000 km. Certains vont même plus loin, comme le fabricant de smartphones (et de voitures en Chine) Huawei, qui annonce travailler sur une batterie solide offrant… 3 000 km d’autonomie. Comment est-ce possible ?

3 000 km d’autonomie et une recharge en 5 minutes pour la batterie solide de Huawei

Selon un article du 18 juin 2025 publié par le média CarNewsChina, Huawei aurait déposé un brevet pour une batterie solide à base de sulfure. En figure de proue, on retrouve bien entendu l’autonomie, qui est ici colossale : 3 000 km. La recharge aussi est impressionnante, avec seulement cinq minutes demandées pour faire le plein. De quoi nous laisser vraiment rêveurs.

Cette prouesse est rendue possible grâce à la densité énergétique de la batterie comprise entre 400 et 500 Wh/kg, soit le double de ce que l’on retrouve dans une batterie lithium « liquide ». À titre informatif, une batterie offrant environ 600 km d’autonomie possède une densité énergétique aux alentours des 200 à 250 Wh/kg.

Une autonomie réellement atteignable ?

Si ces chiffres interpellent autant, c’est qu’ils sont encore plus prometteurs que ceux d’autres fabricants chinois lancés dans cette course à la batterie solide. Le géant du domaine CATL planche sur une batterie à double état (liquide et solide), tandis que Xiaomi a notamment annoncé lui aussi travailler sur un accumulateur à électrolyte solide avec une capacité de 150 kWh et qui offrirait 1 200 km d’autonomie. Moins ambitieux que Huawei, mais plus plausible ?

CATL travaille sur une batterie mi-liquide, mi-solide. // Source : CATL

Huawei n’a évidemment pas expliqué davantage comment elle a pu soutirer plus du double d’autonomie pour une densité énergétique similaire. Coup de communication ou véritable révolution, dans les deux cas, il s’agit à l’heure actuelle purement de promesses et non de réalisations concrètes. L’intégration d’une batterie solide dans une voiture de série ne devrait pas intervenir avant 2030.

