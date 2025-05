Lecture Zen Résumer l'article

Le Peugeot E-3008 muscle son jeu. Le SUV star du constructeur au lion est désormais disponible dans une version à deux moteurs forte de 325 ch. Que vaut cette motorisation ? Voici nos impressions à son volant.

Il s’est fait un peu attendre. Commercialisé depuis 2024, le Peugeot E-3008 gagne enfin sa version à deux moteurs promise depuis sa présentation, baptisée « Dual Motor ».

Cette motorisation plus pimentée de plus de 300 ch est lancée en même temps sur le grand frère E-5008 à 7 places. Mais alors à qui s’adresse cette version et qu’apporte-t-elle par rapport aux modèles à un seul moteur ? La marque au lion nous a convié dans la région de la Forêt Noire, non loin de son fief de Sochaux, pour en prendre le volant.

Design extérieur du Peugeot E-3008 Dual Motor : sans artifice

A-t-on besoin de s’attarder de nouveau sur le look de cette troisième génération du 3008 ? Le SUV a adopté une carrosserie typée coupé lui conférant une allure beaucoup plus athlétique, renforcée par une partie arrière tronquée. Extérieurement, difficile de distinguer que nous avons sous les yeux une version Dual Motor. Seul le badge apposé sur le hayon nous le rappelle.

Le style du Peugeot E-3008 est beaucoup plus athlétique dans sa troisième génération // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Pour notre essai, Peugeot nous a laissé les clefs d’une finition appelée « Première », réservée au lancement du modèle. Cette dernière reprend les éléments stylistiques du niveau GT comme le toit peint en noir ainsi que les jantes de 20 pouces diamantées.

Hormis le badge sur le coffre, rien ne distingue le Peugeot E-3008 Dual Motor du reste de la gamme // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Design intérieur du Peugeot E-3008 Dual Motor : toujours aussi sophistiqué

Dans l’habitacle, le planche de bord impressionne toujours autant, avec cette impression d’être dans un véritable cockpit d’avion. On retrouve un double écran incurvé semblant flotter, tandis que l’épaisse console centrale abritant plusieurs rangements est surmontée par un écran rectangulaire regroupant les raccourcis aux différents paramètres et fonctions du SUV.

Le Peugeot E-3008 Dual Motor de 325 ch à l’essai // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Bien que quelques plastiques peu flatteurs soient présents (au niveau des poignées de porte par exemple), la qualité perçue est plutôt bonne, surtout dans la finition Première alliant cuir et Alcantara. Aucune nouveauté là-dessus, mais le revêtement en textile gris sur la planche de bord apporte par ailleurs une texture sympathique dans l’habitacle.

Le Peugeot E-3008 Dual Motor de 325 ch à l’essai // Source : Peugeot

L’espace à bord du Peugeot E-3008 est toujours un peu juste pour les passagers arrière. Côté volume de coffre, pour mémoire, le SUV électrique peut recevoir 544 litres de bagages et fait malheureusement l’impasse sur le frunk à l’avant.

Au volant du Peugeot E-3008 Dual Motor : 325 ch pour une conduite plus dynamique

Le cœur de cet essai dans lequel nous avons pu sillonner la Forêt Noire portait bien évidemment sur la nouvelle motorisation Dual Motor. Comme son nom l’indique, le E-3008 gagne un second moteur électrique qui vient se placer au niveau de l’essieu arrière. D’une puissance de 112 ch, il vient en complément du bloc situé à l’avant fort de 213 ch. Au cumul, le SUV affiche ainsi une puissance de 325 ch, cinq canassons de plus qu’au moment de son annonce.

Le Peugeot E-3008 Dual Motor à quatre roues motrices de 325 ch à l’essai // Source : Peugeot

Lors de notre première prise en main en 2024 avec la version de 210 ch, nous avions été agréablement surpris par la vivacité de l’engin. Toutefois, Peugeot n’avait pas non plus réussi à faire oublier les plus de deux tonnes du SUV. Cette nouvelle motorisation à transmission intégrale est justement là pour corriger le tir et assurer une conduite plus dynamique et fidèle au fameux toucher de route symbolique de la marque. En l’occurrence, le E-3008 Dual Motor profite de barres anti-roulis plus fermes ainsi qu’un amortissement davantage raffermi également. Le calibrage de la direction a aussi été revu en conséquence.

On sent que Peugeot a travaillé sur le châssis du E-3008 en version Dual Motor // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Le tracé concocté par Peugeot a été soigneusement étudié pour mettre en lumière ces modifications techniques avec des virages à gogo et une multitude d’épingles. Dans la pratique, le E-3008 à quatre roues motrices pâtit encore de sa masse, qui grimpe ici à 2 262 kg. Le comportement en virage progresse nettement, mais des mouvements de caisse assez lourds en sortie de courbe persistent.

Toutefois, nous avons eu du mal à mettre véritablement en défaut le SUV, preuve que le constructeur a bien travaillé en ce sens. Dans un cadre de conduite plus dynamique, il vaut mieux songer à basculer sur le mode Sport, offrant la totalité des 325 ch (le mode Normal se limite à 313 ch), plus de consistance dans la direction et une suspension plus ferme. De quoi profiter d’une conduite plus engagée et sympathique.

Le Peugeot E-3008 Dual Motor montre plus d’agilité mais reste lourd // Source : Peugeot

Progressif sur la restitution de sa puissance, le E-3008 Dual Motor achève le 0 à 100 km/h en 6 secondes. Lors de vives accélérations, nous avons constaté comme un boost supplémentaire, en deux temps, pas dérangeant, mais perceptible. Enfin, au bout d’un certain nombre de kilomètres, notre modèle d’essai a mis en pause le freinage régénératif (réglable sur trois niveaux), laissant roue libre au lever de pied, ce qui fait perdre l’agrément de l’électrique quand on descend un col de montagne.

Autonomie et consommation du Peugeot E-3008 Dual Motor : le vrai défaut ?

Si vous jetez un œil à la fiche technique de la version Dual Motor du Peugeot E-3008, vous constaterez que le SUV n’embarque pas la batterie de 97 kWh mais bien celle de 73 kWh. Un choix que le constructeur justifie surtout par le prix de la voiture, qui aurait été trop élevé. S’il avait été annoncé 500 km d’autonomie WLTP, ce sera finalement 490 km. Ça commence à faire juste. D’autant plus que la consommation n’est pas aussi raisonnable que sur la version 210 ch de même capacité.

Nous avons relevé une consommation moyenne de 19,1 kWh/100 km dans une conduite mixte et dynamique // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Néanmoins, dans cette motorisation 4×4 de 325 ch, le E-3008 ne montre pas un appétit d’ogre non plus. Sur notre plus long parcours, mélangeant un peu d’autoroute, beaucoup de cols de montagne et quelques traversées urbaines, nous avons relevé une moyenne de 19,1 kWh/100 km. De quoi faire en réalité 382 km. Il est bon de souligner qu’en mode Normal, le moteur arrière se désactive automatiquement quand la vitesse est stabilisée, permettant une meilleure efficience sur voies rapides notamment.

Prix et concurrence du Peugeot E-3008 Dual Motor

Reste la question du prix de ce Peugeot E-3008 Dual Motor. Le SUV au lion est vendu à partir de 53 990 € dans sa finition de lancement Première. On retrouve de série des équipements qui sont en option sur la finition haut de gamme GT : Caméra 360°, sellerie en Alcantara, toit ouvrant, système audio Focal à 10 haut-parleurs.

Le Peugeot E-3008 Dual Motor de 325 ch à l’essai // Source : Peugeot

Du côté de la concurrence, ce E-3008 pimentée fait notamment face aux Volkswagen ID.5 GTX (59 500 €) et son cousin le nouveau Skoda Enyaq RS. On peut aussi citer le Nissan Ariya e-4ORCE (52 300 €) ou encore le Tesla Model Y Grande Autonomie transmission intégrale (52 990 €). Peugeot est donc dans les clous.

Le verdict 7/10 Peugeot E-3008 Dual Motor Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment Essayez-la On a aimé Surplus de puissance bienvenue

Agilité en net progrès

Finition intérieure

Consommation raisonnable On a moins aimé Poids se fait toujours sentir en conduite dynamique

Autonomie un peu légère

Prix On aurait bien aimé que l’agilité de ce Peugeot E-3008 Dual Motor se retrouve aussi dans ses autres versions. La marque a bien retravaillé le châssis de son SUV coupé électrique pour offrir une conduite plus dynamique et c’est réussi. Cependant, les ingénieurs de Peugeot ne sont pas des magiciens et les 2,2 tonnes se font toujours sentir dès que l’on hausse le rythme. Avec cette motorisation, le constructeur au lion vise donc les familles en quête d’un peu plus de sensations et qui sont moins regardantes sur l’autonomie, ici un peu juste, ainsi que sur le prix de sa sympathique finition de lancement Première.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama