Le Mondial de Paris est l’occasion de découvrir le successeur du Renault Twizy : le Mobilize Duo. Mais Citroën n’a pas envie de lui céder de terrain et réplique avec la nouvelle génération d’Ami.

Les quadricycles électriques connaissent aujourd’hui un véritable essor. Le Renault Twizy avait commencé à défricher le terrain, mais c’est la Citroën Ami qui a vraiment donné l’impulsion à cette catégorie de véhicules. Alors que le Mondial de Paris a ouvert ses portes le 14 octobre, il est possible de découvrir le successeur du Twizy, nommé Duo, sur le stand Mobilize.

Citroën aussi fait le plein de nouveautés sur son stand, et parmi les attractions du salon, il y a la future génération de Citroën Ami qui s’est glissée entre d’autres déclinaisons originales. Il y a deux philosophies de la mobilité électrique différentes. Le Mobilize Duo réussira-t-il à éclipser la Citroën Ami ? Rien n’est moins sûr.

Mobilize Duo : plus d’originalité, mais un défaut persistant.

Le Mobilize Duo n’est pas très différent du concept que certains avaient peut-être croisé au Mondial de Paris de 2022. Il y a quelques différences esthétiques qui améliorent un peu le look global, mais c’est léger. L’intérieur a repris le tableau de bord coloré du concept, et tant mieux.

Intérieur du Mobilize Duo // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Alors que Citroën Ami a opté pour deux places côté à côte, le Mobilize Duo reprend encore le principe du Twizy à savoir deux passagers en enfilade. Le problème est que cette place de passager est surtout une place d’appoint, plus adaptée à accueillir un sac qu’un humain. L’accès à cette place reste compliqué sans un minimum de contorsion. J’ai beau avoir gardé un peu de souplesse, l’exercice est périlleux, surtout sur un salon avec du monde autour. Même si le système de porte doit permettre de facilement accéder à l’intérieur, c’est essentiellement le conducteur qui en profite.

Mobilize Duo // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Grâce à ses portes, le Mobilize Duo corrige par contre le principal défaut du Twizy : l’absence de protection efficace contre les intempéries. la qualité d’assemblage et de finition est également supérieure à celle de son concurrent, la Citroën Ami. Autre différence notable : l’autonomie, le Mobilize Duo flirte avec les 160 km WLTP, plus du double de la Citroën Ami.

Côté prix, le Mobilize s’affiche en version sans permis (l6e) à partir de 9 990 €. La version avec permis (l7e) est à 11 600 €

Structure du Mobilize Duo // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Citroën dévoile le restylage de l’Ami pour 2025

Citroën indique avoir déjà plus de 65 000 clients pour l’Ami. L’engin va bénéficier en 2025 d’un lifting plus que bienvenu pour redonner un peu d’intérêt au modèle, ne serait-ce que face à la Fiat Topolino. Surprenant : au milieu du stand du constructeur, l’aspect nouveau de cette Citroën Ami ne saute pas immédiatement aux yeux. Même si les jantes du modèle attirent l’œil, il a fallu observer plus attentivement le modèle exposé pour que les changements soient remarqués.

Restylage de Citroën Ami pour 2025 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Mais en effet, la face avant et arrière évoluent. D’ailleurs, la confusion entre l’avant et l’arrière du modèle ne se fait plus. Ce ne sera pas une mauvaise chose. L’ensemble apparaît un peu plus abouti que la première génération. Il faut dire que le nouveau coloris taupe qui existe sur le modèle depuis quelques mois appuie aussi cette sensation d’un produit un peu moins low cost.

Nouvelle Citroën Ami 2025 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Quant à savoir qui de Mobilize Duo ou Citroën va être la future star des cours de lycée, il va certainement falloir attendre quelques mois pour trancher. Les deux modèles offrent des propositions très différentes, mais la version Mobilize pourrait aussi séduire une clientèle plus jeune et masculine. C’était d’ailleurs le cas sur le stand de la marque, où les modèles d’essai étaient très majoritairement essayés par des hommes. Le duel est relancé entre les deux modèles !

