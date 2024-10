Lecture Zen Résumer l'article

La Croisière Verte a pour ambition de relayer Ouarzazate au Cap en Citroën Ami. Une expédition étonnante qui mettra les petits véhicules de Citroën à rude épreuve.

Chez Numerama, on adore la Citroën Ami — tout autant parce qu’elle représente un des avenirs possibles de la mobilité que parce qu’elle apporte une fraîcheur côté design dans un monde où tous les véhicules se ressemblent tous plus ou moins. Mais une fine équipe aime la Citroën Ami encore plus que nous. Dirigée par l’ancien pilote de rallye-raid Éric Vigouroux, des aventuriers à quatre roues vont s’élancer dans un périple monumental le 28 octobre 2024, depuis Ouarzazate au Maroc et jusqu’au Cap en Afrique du Sud.

En Citroën Ami. Un exploit.

La version Croisière Verte de la Citroën Ami // Source : Croisière Verte

La Croisière Verte, une expédition à 45 km/h

Pendant près de 14 000 kilomètres, les quatre conducteurs au volant des petits véhicules électriques motorisés devront composer avec un territoire changeant et des conditions pas toujours à leur avantage. Avec 19 pays à parcourir, le continent africain sera clairement mis à l’honneur, dans cette « Croisière Verte » qui a un double objectif : faire rayonner l’industrie de l’énergie locale et montrer que la Citroën Ami en a dans le ventre.

Car après un départ symbolique pour le Mondial de l’Auto de Paris, où nos journalistes ont pu croiser les participants, les choses sérieuses vont commencer. La Citroën Ami, parfaite alliée des villes et des petites distances, n’est pas forcément taillée pour l’exercice qu’elle s’apprête à accomplir. Alors pour rendre la tâche plus aisée, la voiturette a été préparée. Au lieu de ses 70 km d’autonomie, elle a été équipée d’une batterie lui permettant de réaliser 250 km en une charge ce qui a nécessité des modifications du châssis, comme on peut le voir sur la vidéo de présentation du projet. Elles auront aussi été modifiées pour pouvoir accueillir tout le nécessaire à la survie du groupe, eau et nourriture compris.

Si l’objectif est de faire des pauses dans des centrales mettant en valeur l’énergie renouvelable, l’équipe aura également à sa disposition des panneaux solaires qui pourront alimenter les véhicules — ou tout du moins, prolonger leur autonomie. Reste que la Citroën Ami qui sera utilisée, basée sur la version buggy du véhicule, aura une vitesse moyenne de 45 km/h, ce qui fait de l’expédition un véritable challenge d’endurance. En effet, si l’on considère une conduite ininterrompue, jour et nuit, il faudrait compter 13 jours de route. Mais l’expédition compte bien s’arrêter pour promouvoir la mobilité électrique et l’énergie renouvelable : l’arrivée au Cap, en Afrique du Sud, est prévue pour le mois de janvier 2025.

Un centenaire à célébrer

La Croisière Verte, par son parcours et son choix de véhicule, entend également rendre hommage à « la Croisière Noire » entreprise par André Citroën en Afrique en 1924. À l’époque, 8 autochenilles Citroën-Kégresse P4T avaient traversé l’Afrique dans un périple similaire, qui avait comme défi supplémentaire la traversée du Sahara. Elles s’étaient séparées au centre du continent africain pour parcourir différents pays avant de se rejoindre, comme la Croisière Verte, au Cap.

L’expédition de 1924 avait été célébrée comme un grand succès pour la France, mais aussi pour la culture et la connaissance générale du monde, dans la mesure où plusieurs missions scientifiques s’étaient greffées, notamment en botanique, zoologie et géographie.

Contrairement à la Croisière Verte qui n’en dit mot, on ne peut en revanche pas effacer la portée éminemment coloniale du projet, qui avait, pour la France de l’époque, tout à voir avec le rayonnement du pays dans le continent africain. Il s’agissait presque autant de prouver la domination française en afrique de prouver la supériorité de son industrie par rapport à celle des autres nations coloniales européennes — Royaume-Uni en tête.

Les fameusses autochenilles de Citroën

En 2024, la géopolitique du continent a profondément changé et le tracé proposé par l’expédition traverse des zones considérées commes dangereuses par la France. On remarque par exemple la trace qui relie le Nigeria au Cameroun et on ne peut alors que se penser à l’avis de France Diplomatie : « il est formellement déconseillé de se rendre dans les zones frontalières ». Sur sa page, la Croisière Verte estime que le trajet est réalisable, mais qu’il pourra être ajusté en fonction de la « situation politique des pays traversés ».

Si les petites Ami résistent à tout cela, y compris à la chaleur et aux lourdes batteries qui doivent solliciter leur châssis, elles auront clairement prouvé leur efficacité. Rendez-vous en janvier ?

