Les scooters électriques équivalents 125 sont de plus en plus nombreux en 2022, avec des véhicules pouvant atteindre jusqu’à 120 km/h. Autonomie, prix, disponibilité : quels sont les meilleurs scooters électriques rapides en France ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur les modèles les plus intéressants, disponibles à l’achat chez nous, dès maintenant.

Vous pensez encore que les deux-roues électriques ne vont pas vite ? Détrompez-vous ! Il y a de plus en plus de modèles de scooters électriques capable d’atteindre facilement les 100 km/h, et certains frôlent les 120 sans aucun souci.

L’époque où régnait, seul en maître, le C-Evolution de BMW, est bien révolue : le marché s’est étendu, des nouveaux entrants s’imposent, et les choix sont de plus en plus vastes. Certes, ces versions sont plus chères, mais elles peuvent aussi tenir plus longtemps grâce, souvent, à leurs plus grosses batteries.

Le BMW CE04 vient remplacee le C-Evolution // Source : Louise Audry pour Numerama

50 ou 125 : comment bien choisir son modèle de scooter électrique ?

Il y a plusieurs points à prendre en compte lorsque vous achetez un scooter électrique : le prix, l’autonomie, le nombre et le poids des batteries, mais aussi le confort de la conduite. Alors que les équivalents 50cc ont généralement une batterie plus légère, les 125 ont besoin de plus de puissance, et les batteries peuvent souvent dépasser les 15 kilos. Pour palier ce problème, certains constructeurs innovent, soit en installant deux blocs au lieu d’un, soit en développant le concept de « batterie-valise », des énormes cubes impossibles à porter à la main, mais facilement tractables avec des roulettes.

Les modèles 125 seront plus onéreux que les 50, mais ils vous permettront de voyager plus loin et plus longtemps. À l’inverse, vous pouvez avoir envie de privilégier un petit modèle, moins cher, que vous chargerez plus souvent. Dans tous les cas, nous avons classé les meilleurs scooters électriques en 2022, toutes catégories confondues, dans ce guide.

Si quelques modèles français ou italiens existent, la majorité des produits disponibles dans l’écosystème des deux-roues électriques est encore d’origine chinoise, que ce soient des acteurs célèbres comme Niu ou Super Soco, ou des importateurs français qui utilisent des « moules » similaires importés.

Au-delà de nos tests, vous recommandons de prendre rendez-vous en magasin afin d’effectuer un test sur la route, en conditions réelles, afin de voir si le produit convient à vos attentes.

Le Super Soco CPx : le meilleur rapport qualité-prix

Le look sportif du nouveau Super Soco CPX (que nous avons testé), disponible depuis juillet 2020 en France, peut être un repoussoir pour celles et ceux qui préfèrent des courbes plus arrondies et un style moins agressif. Cependant, les performances du deux-roues équivalent 125 en font l’un des plus complets du marché. Le Super Soco CPx est un scooter électrique rapide (90km/h), agile et réactif, qui peut avoir une autonomie impressionnante de 140 km lorsqu’il a deux batteries. Attention, chaque batterie est lourde (18kg), mais il est possible de les recharger une à la fois.

Vitesse max : 90 km/h

Autonomie : 70 km (une batterie) à 140 km (2 batteries)

Recharge complète : 2,5 heures

Passager à l’arrière : oui, beaucoup de place

Prix : À partir de 4 999 euros

La meilleure autonomie : le Silence S01

Le Silence S01 a surpris tout le monde avec sa grosse batterie-valise de 40 kg. On lui prédisait un avenir modeste, et pourtant, c’est un des plus gros succès dans les villes et les périphéries cette année. Malheureusement, fort de son succès et des pénuries à travers le monde, son prix augmenté de près de mille euros depuis sa sortie. Il existe aussi un modèle Silence S01 Plus, à 8 200 euros, mais les petits ajouts de performances justifient difficilement un tel prix. On a testé le Silence S01 quelques jours, et on a été séduits.

Vitesse max : 100 km/h

Autonomie : 130 km

Passager à l’arrière : oui

Vitesse max : 120 km/h

Le plus thermique des électriques : le BWC CE 04

Il n’y a pas de doute, le CE 04 de BMW a été pensé pour séduire celles et ceux qui hésitent à lâcher la puissance de leur thermique pour basculer dans l’électrique. Le savoir-faire de BMW lui permet de se démarquer, avec ses finitions de qualité, dans un marché encore dominé par les moules chinois fragiles. Cet équivalent 125 (qui existe aussi avec plus de puissance, accessible avec permis moto) est un plaisir d’accélération et de réactivité, et son freinage régénératif permet de durer plus de 100 km sans charge. À noter que la selle est peu confortable, et la batterie non amovible.

Vous voulez en savoir plus ? On a passé une semaine avec le BMW CE 04.

Autonomie : 100 km (même si l’affichage donne 60)

Recharge complète : 1,5 heure en charge rapide, 4 heures sinons

Passager à l’arrière : oui, mais peu de poignée pour se tenir

Rider 5000 : la simplicité et le style

Le Rider 5000 est un monument de simplicité. Il s’agit d’une exclusivité produite par Go2Roues à partir d’un moule importé de Chine — c’est pour cela qu’il ressemble tant au e-presto, quasiment similaire —, qui reprend les codes des scooters Vespa avec sa carrosserie arrondie et son assise très confortable. À la conduite, tout est fait pour que le conducteur ou la conductrice n’ait pas à réfléchir : aucun mode, seule la poignée d’accélération fait le job. Il est capable d’aller jusqu’à un peu plus que 90 km/h, et donc d’emprunter de grandes routes, mais il tiendra moins longtemps que le Super Soco CPx, avec une autonomie de seulement 60 km, car il n’y a qu’une seule batterie (amovible). Celle-ci pèse 18 kg, ce qui est très lourd à transporter. Si vous avez une cave ou un rez-de-chaussée, vous pourrez le brancher directement sur une prise 220V.

Vitesse max : 90 km/h

Autonomie : 60 km

Recharge complète : 6-8 heures

Passager à l’arrière : oui, avec des barres pour se tenir

Prix : 4 999 euros

Lire notre test du scooter électrique Rider 5000 ici

Équivalent : Le scooter électrique e-presto partage les mêmes qualités que le Rider 5000, à part au niveau de sa puissance moteur, qui n’est que de 4 000W au lieu de 5 000W pour le Rider. Cela lui permet d’être vendu quelques centaines d’euros moins cher.

Le moins cher et le moins rapide : Niu NQI GTS Sport

Le nouveau scooter de Niu est officiellement un équivalent 125, mais il plafonne en réalité à 74 km/h. Il hérite du même style que son prédécesseur, le NGT, avec son gros phare à l’avant et une carrosserie plastique qui rend bien à l’œil nu. Avec ses nouveaux pneus (14 ») plus grands, le NQi GTS Sport est plus confortable et permet de mieux surplomber la route. À 3 599 euros, ce deux-roues électrique devient l’un des plus accessibles du marché — Niu a réussi à baisser le tarif en remplaçant la batterie Panasonic par une Eve, moins qualitative. Pour aller au-delà de 50 km/h, il faudra obligatoirement que les deux batteries du NQi GTS soient branchées en même temps — chacune pèse 12 kg, et demande entre 5 et 6 heures pour une charge complète.

Vitesse max : 74 km/h

Autonomie : 80 à 100 km

Recharge complète : 5h

Passager à l’arrière : oui

Prix : 3 599 euros

Lire notre test du scooter électrique Niu NQi GTS Sport ici

