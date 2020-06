Seat a annoncé que son scooter électrique aurait finalement 10 km d'autonomie de plus, montant jusqu'à 125 km en une seule charge. Le poids de la batterie, lui, ne change pas. Ce sera 35 kg, pas un de moins.

Il n’y a pas de secret : si vous voulez un scooter électrique rapide avec beaucoup d’autonomie, il faudra une batterie imposante. Cependant, rares sont les constructeurs qui avaient osé aller jusqu’aux 35 kg imposés par Seat avec son eScooter, officialisé sur le site officiel de la marque le 16 juin.

Le eScooter fera partie de la rare gamme des deux-roues électriques à avoir une sorte de batterie-valise ; si lourde qu’elle a besoin de roulettes pour être transportée. Contrairement à Super Soco qui a décidé d’encastrer deux batteries de 18 kg (amovibles et rechargeables séparément), Seat a donc opté pour la solution en un « bloc » — et se coupe donc mécaniquement de toutes celles et ceux qui habitent en étage sans ascenseur.

Grosse batterie, grosse puissance

Avec sa puissance moteur de 7kW, le SEAT MÓ eScooter est un équivalent 125cc qui promet d’atteindre les 50 km/h en moins de 4 secondes. Sa vitesse maximale de 100 km/h le positionne directement sur le marché des équivalents 125 qui séduisent de plus en plus de particuliers. Il existera en trois couleurs : Daring Red (rouge), Dark Aluminium (gris) et Oxygen White (blanc).

Il dispose de trois modes qui modulent son couple et sa vitesse maximale : City, Sport et Eco, plus une marche arrière.

Comme on le voit dans sa courte vidéo de présentation en ligne, la batterie peut se charger en dehors du véhicule mais aussi à l’intérieur : il est possible de brancher directement le deux-roues sur une prise classique.