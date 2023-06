Pour moins de 5 000 euros, le nouveau scooter électrique Segway E300SE pourrait bien s’imposer rapidement comme une des références sur le marché français. Numerama a roulé une semaine avec.

Voilà plusieurs années que le marché du scooter électrique stagnait. Après avoir vu arriver coup sur coup des grosses références comme Niu et Super Soco, il s’est figé autour de quelques marques qui innovent peu, contraintes par des difficultés économiques — problèmes d’acheminement des produits, pénurie de matériaux, guerre aux frontières de l’Europe, etc.

C’est pour cela que l’arrivée en fanfare du Segway E300SE est si réjouissante. Seul BMW avait réussi à secouer l’industrie en sortant son CE 04 électrique surpuissant à l’été 2022. Son prix, 12 000 euros au minimum, est néanmoins rédhibitoire pour de nombreux urbains. C’est là que Segway entre en jeu. Pour 4 799 euros, le Chinois (Ninebot a racheté l’Américain en 2015) propose un produit abouti, solide et énergique, pensé pour s’imposer directement comme l’une des nouvelles références des équivalents 125 en France.

Numerama a roulé une semaine avec le nouveau scooter électrique qui risque de séduire un grand nombre de conducteurs et conductrices, notamment celles et ceux qui souhaitent abandonner le thermique.

L’avis de Numerama en résumé

Le verdict 9/10 Segway E300SE Voir la fiche 4 799 € sur Go2Roues On a aimé Les modes de conduites très différents

L’accélération excellente

La place sous la selle On a moins aimé La 2e batterie longue à retirer

Écran LED dur à lire au soleil

Affichage de l’autonomie de la batterie qui n’est pas en pourcentages Le scooter électrique Segway E300SE est une bouffée d’air frais sur un marché de l’électrique finalement encore assez peu divers, qui se cherche des références. Agile, rapide et stable, il n’a aucun défaut majeur, et surtout pas son prix : en affichant un scooter équivalent 125 à seulement 4 799 euros, Segway risque d’attirer de nombreux clients prêts à mettre le prix, sans se ruiner.

Le Segway E300SE est idéal à conduire

Le Segway E300SE assume son look de scooter électrique : contrairement à d’autres (2twenty roma, Rider), il ne cherchera pas à imiter l’apparence des thermiques. L’esthétique penche plutôt du côté des Niu rectangulaires, ou du Super Soco Cu-X, fin et élongé. La barre de feu de positionnement à l’avant rajoute un côté « cyclope » charmant.

Le tableau de bord est réjouissant de simplicité : pour une fois, on trouve le nombre exact de boutons correspondant à une fonctionnalité, juste assez pour changer de mode, déclencher un clignotant ou simplement démarrer l’appareil. Un clic simple sur le gros bouton vert permettra de « mettre le contact » et allumer l’engin, les autres commodos sont similaires à ce que l’on connait (un bouton pour changer de mode, les clignotants, les warning et coupe-circuit, le régulateur de vitesse, et c’est tout).

L’un des grands avantages de l’E200SE réside dans ses rangements : puisque les deux batteries ont été calées sous le plancher, il y a une immense place sous la selle, alors même que le scooter est vraiment compact. De quoi caser deux casques sans souci, ainsi qu’un grand sac de courses, et bien sûr, le chargeur.

Seul bémol : la selle un peu dure, qui nous a donné quelques douleurs dans le bas du dos après une heure de route. Segway nous explique avoir modifié le modèle pour proposer une assise plus arrondie, qui épouse mieux les courbes du corps.

Segway E300SE // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Segway E300SE // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Le scooter qui parlera aux conducteurs de deux-roues thermiques

Le Segway E300SE dispose de quatre modes : un très lent pour se garer, un économique (lente accélération), puis deux modes beaucoup plus intéressants, entre lesquels on se retrouve souvent à naviguer. Dans les deux cas, l’accélération est très impressionnante — l’une des plus puissantes sur le marché. Segway vante un 0 à 50km/h en moins de 3 secondes, et on les croit.

Le mode 2 est énergique et puissant, il permet de monter jusqu’à 100 km/h. En revanche, il n’a pas de freinage régénératif : il faut savoir jouer avec la poignée de frein pour maitriser sa vitesse.

est énergique et puissant, il permet de monter jusqu’à 100 km/h. En revanche, il n’a pas de freinage régénératif : il faut savoir jouer avec la poignée de frein pour maitriser sa vitesse. Le mode 3 est quasiment similaire, sauf qu’il incorpore le freinage régénératif. La conduite change alors drastiquement, car dès qu’on lache la poignée d’accélération, le scooter va freiner. Si ce n’est pas abrupt, c’est tout de même assez important pour perdre beaucoup de vitesse. Petit gimmick amusant : l’écran de bord (LED) change du vert au bleu en fonction de si on accélère ou si on est en train de récupérer de l’énergie en freinant.

Les comportements varieront entre les conducteurs et conductrices : le mode 3 est clairement fait pour séduire les amateurs de scooters thermiques, qui ont l’habitude de gérer leur vitesse avec la poignée d’accélération. Le mode 2 se rapproche plus d’un comportement d’électrique, où le frein sera plus souvent mobilisé.

Du côté du freinage par ailleurs, il n’y a aucune inquiétude à se faire : l’engin est bardé de technologies (ABS et TCS (Traction Control System)), ce qui donne un sentiment de sécurité et de stabilité très peu égalé sur les modèles d’une petite taille comme celui-ci.

Segway E300SE // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Beaucoup de batteries pour une autonomie correcte

Avec autant d’atout, le deux-roues de Segway devait forcément avoir quelques points faibles. L’accessibilité de ses batteries en est un. Le fait qu’elles soient planquées sous le plancher est indéniablement une excellente idée, mais cela rend leur extraction plus complexe. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui accompagne ce test, les retirer demande un peu de dextérité, car les câbles doivent être parfaitement rangés pour que la deuxième batterie glisse bien hors de sa case.

Ce n’est pas un souci majeur, mais vu que la recharge est une étape qui revient régulièrement dans la conduite d’un deux-roues électrique, cela peut créer des moments de frustration — notamment en temps hivernal ou sous une pluie battante. Segway recommande de brancher directement le scooter sur secteur dans un garage si vous en avez la possibilité, et on comprend pourquoi.

Les deux batteries de 12 kg permettent d’atteindre 80 km d’autonomie. C’est bien, mais rien de spectaculaire. Nous avons néanmoins tenu 90 km en une semaine sans une charge, ce qui est très correct. Certains seront tentés par la troisième batterie en option (comptez plus de 1 000 euros), pour ne pas avoir à recharger en permanence deux grosses batteries.

Segway E300SE // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Segway E300SE // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Caractéristiques du Segway E300SE

Thème Caractéristiques Vitesse max 105 km/h Autonomie 80 km Batteries amovibles 2 Puissance batterie 74V / 27Ah ABS oui Traction Control oui Charge (2 batteries) 5 heures Places 2

Quels scooters l’E300SE concurrence-t-il ?

L’E300SE de Segway vient bousculer le segment des équivalents 125 avec son petit prix : à 4 799 euros, il est le moins cher des scooters électriques rapides et il ne démérite pas sur les performances.

Le Rider 5000 se vend 300 euros plus cher (hors promotion), avec 0 connectivité, une seule batterie amovible (plus accessible) et moins d’autonomie (60 km).

Le Silence S01 est à 7 300 euros pour une bien meilleure autonomie, mais une batterie-valise de 40 kg difficilement amovible

Le Niu MQI GT EVO est quasiment 1 000 euros plus cher, pour un produit qui peine à convaincre la clientèle

Le BMW CE04 est bien plus stable et solide, mais son prix monte à 12 150 euros.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles.



Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Aide et bonus écologique du Segway E300SE

Le Sewgay E300SE devrait techniquement pouvoir bénéficier des 900 euros de l’État (le bonus le plus haut), mais puisqu’il a deux batteries et non une, certains revendeurs ne se risquent pas à vanter cette somme. Il faudra sûrement se contenter de 500 euros de prime — ce qui n’est pas négligeable.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !