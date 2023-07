Dans les caractéristiques d’un véhicule, il est toujours question de sa puissance et de son couple. Ce sont 2 éléments importants pour juger de ses capacités. Mais, de quoi parle-t-on exactement ? S’agit-il de critères majeurs pour choisir un véhicule électrique ?

À puissance comparable, les voitures électriques sont plus efficaces que leurs homologues thermiques. Une raison simple permet d’expliquer ce phénomène : le couple maximal est présent dès le premier tour sur les véhicules propres, ce qui n’est pas le cas sur les moteurs conventionnels. C’est cette disponibilité immédiate du couple moteur électrique au moment où le courant est injecté qui caractérise le rendement d’un moteur électrique. Voilà notamment pourquoi la notion de couple moteur est si importante sur un véhicule électrique.

Qu’est-ce que le couple moteur, la particularité des véhicules électriques ?

Pourtant, quand il s’agit de définir la notion de couple moteur, c’est tout de suite plus compliqué. Même certains passionnés avisés peuvent se mélanger les pinceaux sur ce sujet. Avant tout, il faut savoir que le couple est une force qui agit sur un corps avec un bras de levier. D’un point de vue totalement théorique, le calcul du couple moteur se fait à l’aide de la formule de la « loi du bras de levier ». Pour le calculer, il faut multiplier la force (N) par le bras de levier (m). L’unité de mesure s’appelle le newton mètre (Nm).

Le couple moteur permet donc ​​de mesurer l’accélération d’une voiture et d’indiquer quelle force est utilisée par le moteur dans son mouvement de rotation. Concrètement, sur les voitures électriques, la courbe du couple moteur est une courbe descendante : toute la puissance arrive dès les premières secondes de l’accélération, alors qu’il faut attendre le « régime optimal » (qui correspond à la vitesse de rotation du moteur exprimée en tours par minute) sur une voiture thermique. Voilà pourquoi les conducteurs de véhicules électriques sont assurés d’être devant vous lorsque le feu passe au vert.

Pour vous donner un ordre d’idée, sur la Tesla Model S Plaid (le modèle électrique de série qui accélère le plus vite) le couple moteur est estimé à 1 400 Nm. Sur une Renault Zoé, il est de 225 Nm, tandis que sur un modèle thermique comme la Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 de 2023, le couple moteur tombe à 175 Nm. En résumé, le couple moteur donne une idée assez précise de l’accélération dont dispose un véhicule. Qui dit couple élevé, dit plaisir de conduire et une certaine sécurité au conducteur au moment des dépassements. En revanche, sans surprise, plus vous appuyez, plus vous consommez.

Tesla Model S Plaid. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

À quoi correspond vraiment la puissance moteur ?

Michael Griese, directeur des projets électriques chez BMW, résume plutôt bien la différence entre couple moteur et puissance moteur. Selon lui, « un couple moteur élevé permet une conduite efficace et économe en énergie alors qu’une puissance moteur élevée permet à une voiture d’accélérer rapidement et d’atteindre une vitesse de pointe élevée ». La puissance se calcule en chevaux, en référence au cheval-vapeur (ch), à ne pas confondre avec la puissance fiscale (cheval fiscal, CV ou puissance administrative).

Pour bien comprendre, il faut remonter aux années 1770 et se perdre dans les Highlands d’Écosse. Il y a 250 ans, les chevaux étaient le moyen le plus utilisé pour déplacer des charges lourdes. Le terme de cheval-vapeur est attribué à James Watt, l’écossais qui a contribué au développement de la machine à vapeur. L’unité de cheval-vapeur a été imaginée pour comparer la puissance d’un moteur à celle que l’on peut obtenir d’un cheval.

Un tramway à cheval au début du 19e siècle. // Source : Wikimedia Commons

Un cheval-vapeur correspond à la puissance d’un cheval soulevant une charge de 75 kg sur 1 m en une seconde. 1 ch est égal à 735,5 W. La différence entre couple et puissance se situe donc ici. L’unité de mesure en chevaux (ch) permet de calculer « la vitesse à laquelle le travail est effectué », tandis que le couple permet de mesurer « la force exercée pour effectuer ce travail ». Au même titre que le couple, la puissance est une notion importante pour choisir un véhicule.

La puissance est liée au rendement du moteur, une caractéristique qui indique la quantité d’énergie consommée qui est effectivement convertie en travail mécanique utile. Dernier point, la puissance d’un moteur ne mesure pas uniquement sa vitesse maximale. Elle dépend de la vitesse à laquelle tourne le moteur et évidemment elle est plus importante si celui-ci tourne vite. Dans le cas des moteurs électriques, elle est généralement mesurée en kilowatts (kW).

Quels critères prendre en compte sur un véhicule propre ?

Pour les acheteurs de véhicules électriques, la puissance moteur n’est pas le critère principal. Le couple a son importance, mais dans la plupart des cas, il ne fait pas non plus partie des arguments clés au moment de choisir une voiture électrique. D’autres facteurs tels que l’autonomie, le temps de recharge ou l’empreinte environnementale du véhicule jouent un rôle crucial au moment de la prise de décision.

Avant tout, les acheteurs sont à la recherche de véhicules capables de parcourir de longues distances avec une seule charge. L’autre critère scruté par les futurs acquéreurs d’automobiles propres est le temps de recharge. La capacité des batteries est donc d’une importance capitale. Elle est généralement comprise entre 40 et 100 kWh. Attention, quand vous choisissez une voiture électrique, il ne faut pas regarder uniquement la capacité de la batterie, mais aussi sa consommation et son autonomie réelle à haute vitesse.

Lampadaire de recharge à Chelsea. // Source : Ubricity

Pour calculer l’autonomie d’un véhicule électrique, il suffit de diviser la capacité de la batterie par la consommation moyenne du véhicule et de multiplier par 100. Prenons un exemple avec la Hyundai Ioniq 6 et sa batterie de 77,4 kWh. Sa consommation moyenne est annoncée à 14,3 kWh pour 100 km. Son autonomie théorique serait donc de 77,4 (capacité de la batterie) / 14,3 (consommation moyenne en RWD jantes 18’) x 100 = 541 km.

Dans les critères importants pour choisir un véhicule électrique, vient ensuite la puissance tolérée en courant alternatif (AC) ou en charge rapide (DC). Bref, le couple et la puissance du moteur ne figurent plus au premier plan dans les critères pour choisir un véhicule électrique.

