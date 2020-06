Souviens-toi... l'été dernier : Tesla aurait visiblement du mal à relancer la production du Model Y, voiture qui lui a permis de gagner un peu d'argent lors du dernier trimestre.

Tesla rencontrerait quelques problèmes avec la production du Model Y, ce qui rappellera des douloureux souvenirs à Elon Musk (le lancement de la Model 3). Le milliardaire aurait envoyé un mail à ses effectifs pour leur signaler les soucis, rapporte Electrek le 8 juin.

« Tout se passe raisonnablement bien pour la Model S, le Model X et la Model 3, mais il y a des défis en termes de production et de logistique avec le Model Y, comme c’est toujours le cas avec des nouveaux produits », indique Elon Musk dans son message qui aurait fait l’objet d’une fuite. Tesla a d’excellentes raisons de miser sur le SUV compact lancé plus vite que prévu : à peine commercialisé, il lui a permis de dégager un peu de liquidités lors du dernier trimestre.

Elon Musk met la pression pour la production du Model Y

« Il est important pour nous d’augmenter la production du Model Y et de minimiser le besoin en rectifications. Je tiens à vous faire savoir que cela peut faire une grande différence pour Tesla en ce moment », explique Elon Musk. La dernière phrase fait bien comprendre que le Model Y est une priorité pour la santé financière de Tesla, qui plus est en sortie de crise liée au coronavirus. Il y a un réel besoin de relancer très vite la machine, après une longue période où l’économie a tourné au ralenti.

Le constructeur américain ferait face à des soucis sur deux lignes d’assemblage : la chaîne générale et celle installée dans une tente. Outre l’augmentation de la capacité de production, réduire « le besoin en rectifications » est important pour améliorer la productivité en évitant de perdre du temps à vérifier et corriger les voitures touchées en bout de ligne.

Récemment, Tesla a réduit les délais d’attente pour les livraisons des Model Y aux États-Unis. De 8 à 12 semaines, ils sont passés à entre 4 et 8 semaines. En ce sens, la note envoyée par Elon Musk ressemble à un petit coup de pression pour augmenter la cadence et s’assurer que le SUV atteindra rapidement un volume important. Étant donné sa ressemblance avec la Model 3, les problèmes rencontrés dans l’usine devraient rapidement être de l’histoire ancienne. On rappelle que les Model Y produits aux États-Unis ne sont pas à destination des marchés européens, qui doivent attendre l’inauguration de l’usine en construction en Allemagne.

Crédit photo de la une : Tesla