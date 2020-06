Éditeur parfois attentiste, Electronic Arts se met enfin au cross-play. Les joueurs attendent plutôt FIFA ou Battlefield, mais la fonctionnalité sera d'abord proposée dans le dernier Need for Speed.

Un nouveau jeu rejoint les rangs des titres compatibles avec la fonctionnalité cross-play, qui permet d’abattre les frontières et de réunir les joueurs console et PC. Dans un communiqué publié le 8 juin, Matt Webster, directeur du studio Criterion Games, annonce l’arrivée du cross-play dans Need for Speed Heat. C’est le premier jeu édité par Electronic Arts à en bénéficier.

Les propriétaires du jeu de course, qu’ils jouent sur PS4, Xbox One ou PC (Steam et Origin), pourront se rassembler dans les mêmes parties à compter de ce mardi 9 juin. Criterion Games, qui a récupéré les rênes de la licence, précise que Need for Speed Heat ne recevra plus de mise à jour. Il va désormais se concentrer sur le développement du futur opus.

Electronic Arts se lance (enfin) dans le cross-play

« Vous pouvez chercher vos amis qui jouent sur n’importe quelle plateforme, à partir du moment où ils ont activé le cross-play eux-aussi, au sein du menu ‘Trouver des joueurs’ », indique Criterion Games, qui a toujours affirmé « que les jeux étaient encore mieux entre amis ». Sauf que, pendant longtemps, Sony s’est montré réticent sur le sujet.

L’arrivée du cross-play dans Need for Speed Heat, qui n’a pas vraiment convaincu lors de sa sortie, suggère surtout qu’EA pourrait intégrer cette fonctionnalité particulièrement appréciée dans d’autres jeux. Naturellement, on pense à ses marques phares : FIFA et Battlefield (sans oublier Madden NFL aux États-Unis). Si on prend l’exemple de FIFA, le cross-play offrirait l’opportunité de ne plus conditionner l’achat d’une console en fonction de celle possédée par ses amis. C’est un paramètre qui peut tout changer sur un marché où Sony et Microsoft se livrent une belle bataille.

Dans le cas de Battlefield, il serait plus que temps de s’y mettre, puisque le dernier Call of Duty propose le cross-play depuis son lancement. Activision en a même fait un vrai argument. Peut-être qu’Electronic Arts en parlera lors de sa conférence EA Play 2020, prévue pour le 19 juin (à 1h, heure française).

Crédit photo de la une : Electronic Arts