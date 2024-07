Lecture Zen Résumer l'article

Cela risque de doucher les espoirs de certains fans, mais Tesla n’a toujours pas prévu de produire la Model 3 en Europe.

De temps à autre, la rumeur d’une production de la Model relocalisée 3 à Berlin réapparait parmi les fans de la marque. Beaucoup espèrent que la berline électrique sera bientôt assemblée en Europe, plutôt qu’en Chine, comme le Model Y. Rien ne corrobore cette rumeur pour le moment. Tesla a même confirmé lors de sa conférence des résultats financiers du 23 juillet 2024 que cela n’était pas prévu.

La Tesla Model 3 fait partie des voitures électriques qui devraient subir une surtaxe des droits de douane. Cela a relancé les spéculations sur un possible changement du lieu de production pour échapper à la sanction sur le marché européen.

Tesla en attente de la décision finale pour la surtaxe des droits de douane

Début juillet, tous les constructeurs automobiles produisant des voitures électriques en Chine ont découvert le taux provisoire qu’ils devaient provisionner pour chaque modèle vendu en Europe. La décision finale du maintien de cette surtaxe des droits de douane, ainsi que les valeurs définitives, ne seront figées qu’en novembre.

Des Tesla prêtes à embarquer à Shanghai. // Source : @JayinShanghai/Twitter

Durant les prochains mois, Tesla se voit imposer des droits de douane de l’ordre de 30,8 % pour ses importations chinoises, mais l’entreprise a demandé à l’UE d’avoir un taux personnalisé (comme Geely, BYD ou MG). Vaibhav Taneja, directeur financier de Tesla, a indiqué ce 23 juillet : « Nous sommes convaincus que nous devrions obtenir un meilleur taux que celui qu’ils ont imposé pour l’instant. »

En attendant, la Tesla Model 3 a déjà subi une première hausse de son prix de 1 500 € le 9 juillet. Le montant est identique pour les 3 versions, ce qui signifie que l’augmentation est surtout symbolique pour l’instant. Si la surtaxe des droits de douane se confirme, la hausse risque d’être plus conséquente, notamment pour les finitions Performance et Grande Autonomie.

Une situation qui peut encore évoluer

« Nous continuons à importer les Model 3 en Europe à partir de Shanghai », a indiqué le directeur financier pour faire taire les spéculations. Tesla a choisi d’échanger en toute transparence avec la Commission européenne et a ouvert les portes de sa gigafactory de Shanghai aux enquêteurs.

Si Tesla obtient un taux personnalisé suffisamment bas pour ne pas trop impacter le coût de la Model 3, il est peu probable que l’entreprise se lance dans une relocalisation de la production. Cette manœuvre ne serait pas rentable pour le constructeur américain, d’autant que la Model 3 ne rencontre plus le succès de ses débuts. Ouvrir une nouvelle ligne de production à Berlin pour un second modèle ne se fait pas à la légère et pas dans des délais aussi courts. Il faut revoir toute la chaîne d’approvisionnement, en plus de mettre en place puis tester la ligne de production.

Structure de la Tesla Model 3 highland. // Source : Tesla

Il sera cependant assez facile de savoir si les choses changent dans ce sens. Il suffit de guetter l’arrivée de nouvelles gigapress à l’usine allemande. La livraison de tous les outils de production passe rarement inaperçue chez Tesla.

Le directeur financier n’a pour autant fermé aucune porte en disant également : « nous continuons à évaluer la meilleure façon de gérer tout cela. » Il faut comprendre que si les discussions avec l’UE n’aboutissent pas au résultat escompté par Tesla, rien n’est jamais exclu. Encore faut-il que la demande pour la berline ne s’écrase pas entre temps.

Le rythme industriel n’est pas le même que celui de l’agenda politique. Les décisions des constructeurs automobiles sont lourdes de conséquences. C’est l’un sujet à découvrir dans notre newsletter hebdomadaire Watt Else.

