De nombreuses rumeurs circulent autour du Model Y renouvelé, mais toutes ne sont pas crédibles. Cependant, celle concernant les premiers tests de production à la Gigafactory de Shanghai s’est rapidement répandue et semble plausible.

Le Tesla Model Y a été le modèle le plus vendu au monde, et pas uniquement dans le segment de la voiture électrique. Mais, pour maintenir le Model Y sur le podium, Tesla doit continuer d’intéresser de nouveaux clients. Le constructeur américain prévoit donc de renouveler son Model Y, comme il l’a fait pour la Model 3 en septembre 2023.

Si les premières rumeurs parlaient de cette nouvelle version pour 2024, Elon Musk a évoqué plutôt un lancement en 2025.

Cette révision du Model Y, sous le nom de code Juniper, fait de nouveau parler d’elle sur les réseaux sociaux chinois. Un blogueur chinois, @FathuShawn, affirme avoir obtenu des indiscrétions sur un début de production dès le 22 octobre à la Gigafactory Tesla de Shanghai, comme le rapporte Electrek.

Où et quand sortira la Model Y Juniper ?

Le blogueur a publié sur Weibo la déclaration suivante : « J’ai reçu des nouvelles selon lesquelles l’usine Tesla de Shanghai est sur le point d’entrer dans la phase de production de nouveaux modèles, et le Model Y actualisé pourrait arriver plus tôt que prévu. »

Cette production des premiers Model Y améliorés débuterait cette semaine en Chine, mais à une petite échelle. Il est en effet nécessaire de tester le processus industriel de cette nouvelle version du SUV Tesla. Généralement, Ces modèles de présérie servent d’abord à des tests internes.

Si Tesla suit la même stratégie que pour la Model 3 Highland, certains de ces modèles initiaux serviront aussi de modèles d’exposition dans les showrooms Tesla dès l’annonce officielle. Tesla avait attendu de constituer un stock conséquent pour lancer la commercialisation de la Model 3 réactualisée en Chine et en Europe, afin d’offrir des délais de livraison courts. Les autres pays, comme les États-Unis, avaient dû attendre jusqu’à six mois supplémentaires pour commencer la production aux États-Unis.

Le Model Y a le même type de camouflage que Tesla Model 3 Highland quelques jours avant sa présentation. // Source : Twitter/X – @Y2KColin

Une officialisation semble trop précoce à ce stade. Néanmoins, si la confirmation du lancement de production en Chine a lieu, l’annonce devrait se faire dans les prochaines semaines. La question qui demeure est de savoir si cette annonce aura lieu avant fin 2024. Décaler à 2025 pourrait être une erreur, sur un plan commercial, car cela réduirait les chances de Tesla de clôturer en beauté le dernier trimestre, en retardant la mise en vente de la voiture.

Un début de production en Chine n’arrangerait pas forcément les clients européens et surtout pas les Français. Il faudra guetter les mouvements autour de l’usine Tesla de Berlin. Il serait regrettable que les clients européens soient contraints de payer une surtaxe pour l’importation d’un modèle produit en Chine pour ce nouveau modèle, alors que la Gigafactory allemande pourrait très bien livrer le modèle en Europe.

Une Tesla dans la Gigafactory de Berlin. // Source : Capture vidéo Tesla

Qu’est-ce que le Tesla Model Y Juniper ?

Comme pour le Model 3, le Model Y devrait bénéficier de changements stylistiques : nouvelle face avant, arrière redessiné et nouvelle signature lumineuse. L’intérieur devrait également évoluer pour ressembler à ce que la nouvelle Model 3 propose avec l’éclairage LED d’ambiance, la disparition des commodos et l’ajout d’un écran à l’arrière. Si le Model Y suit la même logique que la berline Model 3, cette version actualisée bénéficierait d’une suspension améliorée et un confort acoustique encore plus soigné.

Mais est-ce que Model Y pourrait aller plus loin ? C’est ce que des rumeurs suggèrent. Certaines sources, comme CarNewsChina, évoquent une version avec une batterie encore plus grande, de l’ordre de 95 kWh. Cela pourrait relancer la compétition en matière d’autonomie avec certains concurrents européens, qui ont équipé leur SUV de gabarit similaire avec de grandes batteries de plus de 85 kWh. Quelques doutes subsistent à ce sujet.

