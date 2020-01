Leader sur les scooters électriques, Niu vient de présenter sa toute première moto électrique au CES 2020. Elle s'appelle RQi et pourrait atteindre 160km/h, une vitesse encore rare sur le marché.

Niu vient de lever le voile sur un deux-roues très attendu : sa toute première moto électrique, la RQi-GT. Elle a été présentée à l’occasion du CES 2020, le grand salon tech de Las Vegas où Numerama s’est rendu pendant quelques jours.

La moto électrique RQi est présentée comme une solution urbaine, mais le leader promet une vitesse maximale de 160km/h, ce qui est encore rare sur le marché : seul Zero Motorcycle peut actuellement se targuer de construire des motos électriques rapides sans délaisser le style.

Une vitesse maximale impressionnante

La RQi-GT aurait 128 km d’autonomie à la vitesse de 160 km/h, ce qui est d’autant plus impressionnant — et notamment la conséquence d’une puissance moteur de 30kW. À la vitesse de 48km/h, la moto électrique de Niu tiendrait 200 kilomètres avec une seule charge. Aujourd’hui, la majorité des scooters et motos tournent plutôt autour des 140-150 km maximum, et ils sont pour la plupart limités à 50km/h.

L’engin, qui n’a pas encore de date de sortie, embarque deux batteries amovibles dont le poids n’a pas été communiqué. Elles s’enfilent et se calent à la verticale dans le coffre, et ont chacune deux grosses poignées sur le dessus, ce qui est un point non négligeable lorsque l’on porte des batteries de plus de 10 kg (rares sont les batteries qui pèsent moins). À elles deux, elles auraient 6,5kWh de puissance. La moto électrique sera également rechargeable directement sur une prise 220V classique.

Le prix de la moto n’a pas encore été dévoilé.

L’entreprise chinoise met en avant l’application qui sera utilisée pour contrôler les performances de la moto, visiblement compatible avec la 5G, le réseau mobile du futur dont tout le monde parle, mais qui reste encore relativement loin de nous en France.

Niu est actuellement l’un des leaders sur le marché du scooter électrique : ses deux-roues électriques équivalents 50cc thermiques sont très répandus, notamment en Europe, et la marque est en train de se développer sur le terrain des engins plus rapides. Elle insiste d’ailleurs régulièrement sur son image d’entreprise « de mobilité » et non pas seulement de scooters. Au CES 2020, elle a présenté aussi un trois-roues recouvert d’un toit, le TQi.