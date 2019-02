Le leader du marché de la moto électrique a dévoilé un nouveau modèle que certains comparent déjà à ce que produit Tesla en matière de voitures.

Zero Motorcycles vient de frapper un gros coup pour asseoir son statut de leader dans l’industrie de la moto électrique. Le fabricant américain a présenté son nouveau modèle 100 % électrique, SR/F, lors d’un événement à Amsterdam du 25 février 2019.

La firme promet, avec la nouvelle SR/F, une autonomie qui irait jusqu’à 320 km (avec Power Tank, disponible fin 2019) et une charge facile et rapide sous forme de trois modules différents. Avec les trois modules actifs, la batterie serait capable d’être chargée à 95 % en une heure. Avec un seul chargeur 3 kW, la charge à 95 % est réalisée en 8 heures.

La SR/F électrique a été conçue pour n’avoir rien à envier aux thermiques, avec une vitesse qui pourrait aller jusqu’à 200km/h. Ces performances sont en partie dues à un nouveau moteur ZForce 75-10. Elle est aussi la première moto électrique à intégrer le MSC (contrôle de stabilité) développé par Bosch, explique le communiqué, qui permet notamment de réduire les risques d’accident dans les virages.

Le Tesla des motos ?

Certains la comparent déjà à ce que Tesla peut fournir en terme de voitures : une gamme électrique premium et connectée avec des finitions haut de gamme. Le prix est évidemment conséquent : il faudra compter 18 995 dollars (16 700 euros) pour le nouveau modèle de base, prévu pour avril 2019. À noter qu’un scooter électrique équivalent 125cc, comme ceux de BMW, ne se vend pas à moins de 15 000 euros.

La nouvelle SR/F sera vendue en en deux coloris (rouge et bleu layette), et une version encore plus premium coûtera plus de 20 000 dollars, et sera accompagnée de bonus comme les poignées chauffantes ou le fameux chargeur super rapide 6kW.

