Aux côtés d'un océan d'écrans pliables, Dell a dévoilé le Concept UFO. Sous le signe Alienware, c'est un PC qui reprend le format de la Switch.

Les copies de Nintendo Switch ne manquent pas : on connaît les fausses copies chinoises, mais aussi les bonnes idées comme l’Asus ROG Phone II. Dell a profité du CES 2020 pour dévoiler un vrai PC dans un format Switch, avec deux Joy-cons indépendants.

Ce Concept UFO ressemble bien à une Switch sur de nombreux aspects, mais clairement plus grande, plus lourde, et qui ventile un peu plus. L’aspect qui ne fait pas de l’UFO Concept une Switch est essentiel et évident : l’engin tourne sous Windows 10 et peut donc profiter de tous les magasins de jeux PC (Steam, Epic Games, UPlay, Battle.net, etc.).

Il ne s’agit pas d’un produit final

Concernant les manettes, elles reprennent la disposition des boutons de celle de référence du monde PC, celle de la Xbox. Mais vous pouvez utiliser n’importe quelle manette, l’UFO Concept étant un vrai PC.

Comme la plupart des objets montrés au CES, ce n’est pas un produit final : pour le moment, il manque donc un tas de caractéristiques pour mieux cerner ce que cette machine serait capable de faire tourner comme jeux AAA. Mais nous y voyons déjà un usage bien précis : celui du cloud gaming, avec Google Stadia, Nvidia GeForce Now ou encore Shadow.

Nos confrères de Frandroid ont pu mettre les mains sur cette console portable PC, en attendant d’avoir de ses nouvelles en vue d’une potentielle commercialisation.

