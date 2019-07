La moto électrique Zero SR/F était très attendue, mais elle n'a pas fait le meilleur temps ce week-end.

La magnifique moto électrique SR/F de Zero était particulièrement attendue à Pikes Peak ce week-end du 30 juin 2019, prestigieuse course de côte réputée pour son exigence. À son guidon, le pilote Cory West a réalisé un chrono de 10:46.23, suffisant pour être, l’espace de quelques minutes, le plus rapide de la journée. Mais sa prouesse ne lui permet pas de faire mieux que le huitième temps, toutes catégories confondues.

C’est Rennie Scaysbrook qui a été le meilleur avec un joli 9:44.963 au guidon d’une Aprilia Tuono V4 1100 (nouveau record absolu). En électrique, ce n’est pas Cory West qui a été le plus véloce mais Robert Barber. Avec une deux-roues University of Nottingham UoN-PP, il a dompté le circuit en 10:19.040.

Rookie Cory West has completed his run. His unofficial lap time is 10:46.23. He is now the fastest rider of the day. #PPIHC2019 Well done Cory and @ZeroMC ! — Pikes Peak International Hill Climb (@PPIHC) June 30, 2019

Déception pour la SR/F

À l’arrivée, c’est une déception pour Zero et sa SR/F. On aurait pu croire que le constructeur réitérerait l’exploit de Volkswagen, qui a mis tout le monde d’accord avec sa voiture I.D. Pikes Peak l’année dernière. Durant la course, Cory West est parvenu à maintenir une vitesse moyenne de 107 km/h, sachant que Pikes Peak est connu pour son altitude (de 2 800 à 4 300 mètres) et ses nombreux virages (156). Robert Barber, qui lui a volé la vedette, a logiquement fait mieux en vitesse moyenne (112,3 km/h).

Selon les informations d’Electrek publiées le 30 juin 2019, deux autres motos électriques ont participé. Hélas ni Jeremy Higgins ni Yoshihiro Kishimoto n’ont pu terminer la course à cause d’un problème technique.

Whether you knew him for a lifetime or only a moment, Carlin Dunne's impact was immediate and indelible. We're honored to have been close enough to call him our friend, and comforted to know that his memory will live forever. Ride on, Carlin. pic.twitter.com/c8sHCToQGz — Zero Motorcycles (@ZeroMC) July 1, 2019

En deux-roues électrique, le record reste toujours l’apanage de Carlin Dunne. En 2013, l’intéressé a avalé la piste en 10:00.694 avec la LS-218 de Lightning. Ironie du sort, le recordman a tragiquement perdu la vie pendant la même édition — comme annoncé dans un communiqué de presse envoyé par les organisateurs et Ducati. Installé sur une Streetfighter V4, le pilote a mortellement chuté dans le dernier secteur de la course.