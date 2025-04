Lecture Zen Résumer l'article

Tesla vient de donner une conférence pour ses résultats concernant le premier trimestre 2025 et les données ne sont pas bonnes. Chiffre d’affaires, bénéfice, revenus, c’est la dégringolade pour le constructeur automobile américain.

Tesla vit actuellement la plus grande crise de son histoire. Comme ce que préfiguraient les chiffres de production et de livraison publiés début avril, les résultats du constructeur automobile américain sont en chute libre.

La conférence du premier trimestre 2025 s’est tenue le 22 avril. L’occasion de faire donc le point sur la situation. Derrière cette dégringolade se trouve l’ombre de l’activisme politique d’Elon Musk dans les affaires publiques des États-Unis.

Le chiffre d’affaires et les bénéfices de Tesla en chute libre

Pour mémoire, sur le premier trimestre de l’année 2025, Tesla a livré 336 681 voitures électriques, dont 323 800 Model 3 et Model Y (la marque ne fait pas la distinction). Quant aux Model S, Model X et Cybertruck, ils représentent 12 881 des livraisons effectuées. Il s’agit d’une baisse de 13 % par rapport à la même période en 2024 (386 810) et de 20 % comparé à 2023 (422 875).

Tous les modèles Tesla. // Source : Tesla

Qui dit baisse des livraisons dit moins d’argent dans les caisses. En l’espèce, le chiffre d’affaires de Tesla est tombé à 19,3 milliards de dollars. Une baisse de 9 % par rapport à l’année précédente et un résultat inférieur aux prédictions de Wall Street, qui tablait autour de 21,3 milliards de dollars.

Le bénéfice net fait encore plus froid dans le dos avec une chute de 71 %, soit 409 millions de dollars. Pour sauver les meubles, Tesla peut toujours compter sur ses crédits carbone qu’il revend à d’autres constructeurs automobiles, représentant 595 millions de dollars sur ce premier trimestre 2025. Sans ce revenu, Tesla aurait donc été en perte de 189 millions de dollars.

Quel avenir pour Tesla ?

Après avoir essuyé les plâtres, Tesla va-t-il enfin se relever et retrouver une situation financière plus dynamique ? Rien n’est sûr, car les effets des dernières polémiques n’ont pas encore fait effet. Alors que le Cybertruck fait toujours parler de lui (stock qui s’accumule, campagne de rappel bâclée…), la marque est surtout sous le feu des projecteurs avec son scandale des potentiels compteurs trafiqués.

Elon Musk en passager du Cybercab à l’évènement We Robot. // Source : Extrait vidéo Sawyer Merritt

De l’autre côté, même si c’est en dents de scie, Tesla travaille toujours sur le développement de sa gamme avec notamment son fameux taxi autonome Cybercab, mais également un modèle à 25 000 dollars attendu au tournant.

