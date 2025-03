Lecture Zen Résumer l'article

Les médias chinois évoquent à nouveau une version low cost du Model Y en développement chez Tesla. Une rumeur qui laisse entendre que Tesla douterait des ventes du Model Y à long terme.

Le constructeur américain douterait-il de ses ventes à venir sur le marché chinois ? La nouvelle fait le tour des médias spécialisés depuis le 13 mars 2025 : Tesla travaillerait sur un Model Y low cost. C’est le média 36Kr qui aurait obtenu des témoignages sur cette version conçue par une équipe chinoise. Ce Model Y plus abordable serait prévu pour enrayer une éventuelle chute des ventes en Chine.

Une telle stratégie rappelle la version dépouillée du Model 3 lancée au Mexique en 2024. Mais cette rumeur révèle un constat inquiétant : Tesla perd du terrain face à des constructeurs chinois de plus en plus agressifs sur l’innovation et le rapport qualité-prix. Notamment, le futur Xiaomi YU7 et le renouvellement du Xpeng G6 pourraient faire du tort à Tesla.

Une Tesla au rabais pour sauver les meubles ?

Tous les fans de la marque réclament depuis des années à Tesla le lancement d’une Model 2 (ou « Tesla à 25 000 € ») pour offrir une alternative plus petite et plus abordable. Pourtant, Elon Musk s’entête à suivre sa stratégie avec des véhicules hors norme (Cybertruck) ou autonomes (Cybercab, Cybervan, etc.). Problème : Tesla perd son avance technologique sur le marché de la voiture électrique destinée au grand public. La seule réponse de la marque à la demande de « Tesla abordable » semble désormais se résumer à des modèles dépouillés.

Configurateur chinois pour le nouveau Model Y. // Source : Capture site Tesla Chine

Exit certaines options et matériaux premium, l’objectif est clair : casser les prix sans développement supplémentaire. Selon les rumeurs, cette version low cost conserverait tout de même la même batterie, la même puissance et le même châssis. Il n’y aurait en revanche plus de bandeau LED ni d’écran aux places arrière pour économiser sur le coût de tels accessoires.

C’est malgré tout une stratégie risquée dans un marché chinois où les consommateurs adorent les derniers gadgets à la mode. Tesla joue une carte qu’elle maîtrise mal : celle de la voiture au meilleur rapport prix/équipement, alors que ses concurrents locaux misent sur une surenchère de technologies pour le même prix. Cette solution pourrait convenir à l’Europe et aux États-Unis, mais elle a peu de chances de séduire un marché chinois toujours plus exigeant.

Tesla en perte de vitesse même en Chine ?

Il y a quelques jours, le média 36Kr avait obtenu des indications selon lesquelles 200 000 nouveaux Model Y avaient été commandés en Chine. Cela signifierait que le modèle connaît un très bon lancement sur ce marché crucial pour Tesla. Néanmoins, quand les équipes du média se sont rendues dans des showrooms Tesla, elles ont été surprises par l’absence de clients ou d’attente pour réaliser un essai de la nouveauté. C’était suffisant pour douter : toutes les commandes passées avec un acompte remboursable seront-elles réellement transformées en livraisons aux clients ?

Un autre élément amène à douter du succès réel du modèle : les délais de livraison annoncés par Tesla n’ont pas augmenté, malgré l’afflux de réservations. Voilà qui semble hautement improbable, si 200 000 véhicules sont en cours de fabrication dans l’usine de Shanghai.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) et l’ancienne version. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Les livraisons ont commencé en Chine, et si les chiffres sont plutôt bons, ils restent inférieurs à ceux de l’ancien Model Y. Cela pourrait se justifier par la montée en cadence progressive de la production, mais les spécialistes de la marque sont quand même interpellés.

La version plus abordable du Model Y ne serait pas prévue pour tout de suite, mais plutôt pour le second semestre 2025. Elle serait plutôt une carte joker développée pour enrayer la baisse des ventes décevantes du nouveau Model Y. Le média chinois estime que cette version du Model Y abordable ne sera pas limitée à la Chine et que son équivalent sera également produit en Allemagne et aux États-Unis.

Le Model Y à bas coût suffira-t-il à stopper l’hémorragie ? Rien n’est moins sûr. Sans réelle innovation ni ajustement stratégique profond, Tesla risque de ne plus être le pionnier qu’elle prétend encore être.

