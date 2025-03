Lecture Zen Résumer l'article

Entre les véhicules vandalisés, les départs de feu inexpliqués et divers rappels, le Tesla Cybertruck est dans une phase plus que délicate. Il n’est pas aidé par des problèmes de conception indignes d’un véhicule de cette valeur. Les livraisons du Cybertruck sont une fois de plus suspendues.

Le Cybertruck n’arrête pas de défrayer la chronique ces derniers mois, mais rarement pour de bonnes raisons. Malgré lui, le modèle est devenu le symbole de ce que beaucoup de personnes détestent chez Tesla et son patron. Chaque panne du modèle, si exceptionnel selon Elon Musk, le tourne un peu plus en ridicule. Avec plus de 40 000 exemplaires vendus en 2024, il s’est hissé en tête des ventes de son segment aux USA. Néanmoins, l’année 2025 pourrait s’annoncer plus compliquée pour le Cybertruck, qui stagne longtemps sur des aires de stockage de la marque.

Les défauts de jeunesse sont courants sur les modèles nouvellement lancés sur le marché, mais avec le Tesla Cybertruck, ces problèmes sont d’un tout nouveau genre. Ils soulignent surtout que quand on veut faire des économies, on s’expose à des complications. D’après Electrek, dans un article du 13 mars 2025, les livraisons du modèle sont suspendues depuis quelques jours, ce qui ne va pas arranger les affaires d’Elon Musk dans le contexte actuel.

Un véhicule à 100 000 $ qui se démonte tout seul

Après une pédale d’accélérateur qui se détache et d’autres problèmes tout aussi étonnants, le dernier scandale en date concerne des garnitures extérieures qui peuvent s’arracher en roulant. Un détail ? Pas vraiment. Imaginez les dégâts que pourraient faire des pièces métalliques qui s’envolent sur l’autoroute. La pièce en question est un renfort de toit qui passe au-dessus des portières en forme d’accent circonflexe.

Cette pièce du Cybertruck est suceptible de se détacher en roulant. // Source : Extrait vidéo Reid Tomasko

Présenté comme l’un des véhicules les plus robustes grâce à son exosquelette et sa carrosserie en acier inoxydable, le Cybertruck s’avère finalement mal conçu. Du moins, le véhicule semble fabriqué à l’économie, ce qui risque de faire grincer les dents des acheteurs qui ont payé jusqu’à plus de 100 000 dollars (91 000 euros selon le cours actuel) pour ce véhicule.

Plusieurs pièces de carrosserie en acier inoxydable ne sont que collées à la structure du véhicule, à l’exception du capot et des portières. Théoriquement, cela pourrait ne poser aucun problème, mais les climats rigoureux du nord des États-Unis mettent la colle utilisée à rude épreuve. Certains conducteurs ont remarqué que des pièces de carrosserie bougeaient avec le vent et ne paraissaient plus être solidaires du véhicule. Certains ont même perdu des bouts de carrosserie. Le youtubeur Reid Tomasko montre dans une vidéo pourquoi la pièce ne tient plus.

Tesla Cybertruck a plusieurs pièces en acier inoxydable qui peuvent se décoler. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En effet, la colle est bien présente du côté de la structure du véhicule, mais n’adhère plus aux panneaux en acier inoxydable. Voilà qui est gênant pour un véhicule, surtout au bout de quelques mois de circulation seulement.

Des histoires de colle qui font désordre

Il convient de rappeler que c’était déjà un problème de colle et de lubrifiant utilisé pour l’assemblage qui était à l’origine du premier rappel médiatique du Cybertruck. Sur les premiers modèles livrés, une partie de la pédale d’accélérateur se décollait et pouvait bloquer la pédale en position d’accélération. La procédure de rappel d’urgence avait alors consisté à riveter par sécurité les deux parties de la pédale d’accélérateur pour éviter le problème. Il serait délicat d’en faire de même avec les panneaux de carrosserie.

Depuis, le Cybertruck a subi d’autres rappels, notamment pour son essuie-glace géant, mais aussi pour une pièce de la benne du pickup susceptible de se détacher. Le Cybertruck n’est pas réellement un oiseau, mais ses pièces semblent avoir tendance à se faire la malle en s’envolant.

Le Cybertruck est devenu un mème géant. Il incarne parfaitement la dérive de Tesla sous Musk : des promesses extravagantes, des délais repoussés, des prix non respectés, un design clivant et des défauts en série. Initialement conçu comme l’apogée de l’évolution de Tesla avant le Cybercab, ce modèle devient un fardeau pour ses clients et la marque.

