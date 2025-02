Lecture Zen Résumer l'article

Kia vient de dévoiler sa nouvelle berline 100 % électrique : l’EV4. Nous avons découvert en studio cette concurrente de la Mégane E-Tech et de la Tesla Model 3, voici nos impressions à bord.

La gamme 100 % électrique est quasiment complète chez Kia. Après l’EV6, l’EV3 et l’EV9, le constructeur coréen poursuit son électrification avec une nouvelle berline : l’EV4. Si cette dernière vous donne une impression de déjà-vu, c’est normal puisque des premières photos officielles avaient été dévoilées en avance la semaine dernière.

Le jeudi 27 février sonnait désormais l’heure de la présentation officielle, que Kia a baptisé « EV Day 2025 ». À cette occasion, nous avons également pu vous partager tous les détails du concept EV2 préfigurant un futur SUV citadin, dont le grand rival sera la nouvelle Renault 4 électrique. En revanche, pour l’EV4, les concurrents s’appellent plutôt Mégane E-Tech, MG4 et même Tesla Model 3 ! Une double personnalité que nous avons découvert en studio, près de Barcelone.

Deux carrosseries pour la Kia EV4 : berline compacte ou tricorps

Afin de maximiser ses ventes sur tous ses marchés, Kia a adopté une stratégie particulière : développer non pas une mais deux variantes de la même voiture. Ainsi, il y a l’EV4 « Hatchback » typée berline compacte et l’EV4 « Sedan » avec une carrosserie dite tricorps (avec une malle et non un hayon).

La Kia EV4 en version cinq portes « Hatchback » La Kia EV4 en version quatre portes « Sedan »

Niveau dimensions, l’EV4 Hatchback mesure 4,43 m de long pour 1,86 m de large et 1,49 m de haut. Un format correspondant plus à nos standards européens, mais qui reste grand pour sa catégorie. À titre comparatif, les Renault Mégane électrique et MG4 sont plus courtes de 13 cm et 14 cm respectivement. Pour ce qui est de la déclinaison plus effilée Sedan, celle-ci s’allonge sur 4,73 m, soit 1 cm de plus que la Tesla Model 3.

La nouvelle Kia EV4 (2025) // Source : Kia

À première vue donc, la Kia EV4 en impose. Et ce n’est pas son style futuriste qui va la rendre plus discrète. La face avant hérite logiquement du design « Tiger face » de la marque, qui se caractérise notamment par ses projecteurs en forme de crocs. Le capot de la berline coréenne est plongeant et donne une allure plus athlétique. Le profil très lisse avec les poignées affleurantes nous emmène à l’arrière où l’on trouve une signature lumineuse façon boomerang.

La nouvelle Kia EV4 (2025) // Source : Kia

La version allongée de l’EV4 affiche une poupe est un peu moins gracieuse, bien que la ligne de toit fuyante « fastback » apporte du dynamisme. Le surplus de centimètres étant au niveau du coffre, cela donne l’impression que la berline porte un sac sur son dos. Le volume s’élève à 490 litres sur cette dernière, tandis que l’EV4 à hayon limite la capacité d’emport à 435 litres.

La nouvelle Kia EV4 (2025) // Source : Kia

À bord de la Kia EV4 : entre modernité et sérénité

Au moment de grimper à bord de l’EV4, nous ne sommes pas dépaysés, puisque l’habitacle est repris du SUV EV3. L’info-divertissement est assuré par une énorme dalle de 30 pouces de diagonale (76 cm), divisée en trois écrans. L’instrumentation pour le conducteur et l’écran central de 12,3 pouces tous les deux sont séparés par un affichage de 5,3 pouces permettant l’ajustement des commandes de climatisation. Le réglage de la température et de l’intensité de la soufflerie s’effectue en revanche via des boutons physiques, un bon point pour l’ergonomie.

La nouvelle Kia EV4 (2025) // Source : Kia

L’ambiance à bord est toujours aussi moderne avec une présentation soignée, bien que certains plastiques paraissent un peu durs au toucher. Pour la plus grande zénitude lors de vos pauses recharge, par exemple, il est possible de passer en mode Repos qui « règle les sièges relaxants de la première rangée et l’éclairage d’ambiance de façon à créer une atmosphère des plus agréables ». Il existe également le mode Théâtre jouant sur les écrans et le système audio pour créer une ambiance adaptée au visionnage de contenu vidéo des services embarqués comme YouTube ou Netflix.

Avec 2,82 m d’empattement, l’habitabilité aux places arrière est largement plus généreuse que ses concurrentes. Dans l’EV4, on ne risque pas d’avoir les genoux au niveau du menton.

L’espace ne manque pas à l’arrière de l’Kia EV4 // Source : Kia

Enfin, on retrouve bien évidemment un bon nombre d’aides à la conduite tels que l’alerte de vigilance du conducteur, le freinage d’urgence autonome, la reconnaissance des panneaux ou encore l’aide au stationnement à distance.

Environ 600 km d’autonomie pour l’EV4

La Kia EV4 repose sur la même plateforme modulaire E-GMP que le SUV EV3 et en reprend aussi l’ensemble moteur/batterie. Le bloc électrique de 204 ch positionné à l’avant permet à la berline de passer de 0 à 100 km/h en 7,4 s ou 7,7 s selon la batterie (en raison du poids). À ce sujet, deux capacités sont proposées : 58,3 kWh ou 81,4 kWh. L’autonomie de la version compacte est donnée respectivement pour 410 km et 590 km. Plus aérodynamique, la variante tricorps peut rouler jusqu’à 430 km avec la petite batterie et jusqu’à 630 km en version longue autonomie.

La nouvelle Kia EV4 (2025) // Source : Kia

Côté recharge, l’architecture de l’EV4 se limite au 400 V. Passer de 10 à 80 % de batterie demande respectivement 29 et 31 minutes sur borne rapide (à une puissance maximale de X kW), tandis que la recharge sur secteur de 10 à 100 % (chargeur embarqué de 11 kW) est donnée pour 5h20 ou 7h15 sur la « grosse batterie ». Par ailleurs, la berline coréenne embarque les technologies de recharge bidirectionnelle V2L (Vehicle-to-Load) et V2G (Vehicle-to-Grid).

Une commercialisation prévue fin 2025

Pour une fois, un constructeur change de format et délaisse les SUV au profit d’une berline. Comme évoqué précédemment, la Kia EV4 va donc se mesurer aux Renault Mégane électrique et autres MG4. La commercialisation de la berline coréenne est prévue à l’automne 2025.

La nouvelle Kia EV4 en version quatre portes « Sedan » // Source : Kia

Les prix seront communiqués à cette période. Si la variante tricorps sera fabriquée en Corée du Sud, la déclinaison berline sera produite en Europe. C’est elle qui représentera 90 % des ventes sur notre marché. Grâce à son lieu de production, celle-ci pourrait prétendre au bonus écologique. De quoi aider à faire décoller les ventes. Kia estime écouler environ 4 000 EV4 Hatchback sur la première année et à peine 500 EV4 Sedan.

