Les ventes de Tesla sont au plus bas depuis deux ans. Au premier trimestre 2025, le constructeur automobile américain a livré un peu plus de 330 000 voitures électriques. Un simple passage à vide ou le signe d’une tendance plus profonde ?

En croissance fulgurante jusqu’en 2023, année de son pic, Tesla vit une période des plus difficiles désormais. Un déclin qui s’explique en partie par la personnalité très clivante de son dirigeant, Elon Musk, dont les saillies publiques, l’interventionnisme politique et l’attitude ces derniers mois ont heurté par ricochet l’industriel automobile.

Le constructeur américain a publié le 2 avril ses résultats de production et de livraison pour le premier trimestre 2025. Pour la faire courte, Tesla enregistre son pire trimestre depuis deux ans. Voici les chiffres.

Une baisse significative des livraisons pour Tesla

Sur le premier trimestre 2025, Tesla a livré 336 681 voitures électriques, dont 323 800 Model 3 et Model Y tous deux confondus. Les Model S, Model X et Cybertruck représentent quant à eux 12 881 des livraisons effectuées. Il s’agit d’une baisse de 13 % par rapport à la même période en 2024 (386 810) et de 20 % comparé à 2023 (422 875).

Le constructeur américain est bien loin des prédictions des analystes financiers. Certains misaient sur 390 000 livraisons en ce début d’année 2025, rapporte Bloomberg.

Q1 2023 Q1 2024 Q1 2025 Modèles 3/Y 412 180 369 783 323 800 Autres modèles (S/X/Cybertruck) 10 695 17 027 12 881 Livraisons totales 422 875 386 810 336 681

Le nouveau Model Y pour changer la donne ?

Dans son communiqué, Tesla explique que « le changement des lignes du Model Y dans nos quatre usines a entraîné la perte de plusieurs semaines de production au premier trimestre, la montée en puissance du nouveau Model Y se poursuit de manière satisfaisante ». Certes, le nouveau Model Y peut expliquer certaines faiblesses dans les résultats de la marque, il est loin d’être le facteur prédominant.

Le nouveau Tesla Model Y en version Launch Series. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

En France, les ventes du fameux SUV sont en baisse de 37 % pour le modèle sur le mois de mars, par rapport à l’année dernière. Pour se relancer, la marque (mais surtout Elon Musk), devrait revenir aux fondamentaux et remettre la voiture au centre de ses préoccupations. Tout ça, c’est sans compter la politique douanière de Donald Trump à laquelle l’Europe souhaite bien riposter.

