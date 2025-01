Lecture Zen Résumer l'article

AVANT-PREMIÈRE. Présenté pour la première fois en 2020, le Tesla Model Y passe enfin par la case restylage cette année. Nous avons pu le découvrir en avant-première, voici ce que donne la nouvelle version du SUV.

Il était attendu, le voilà. Deux semaines après l’Asie et l’Océanie, Tesla lève enfin le voile sur son Model Y restylé en Europe, ce vendredi 24 janvier. Il faut dire que le SUV américain commençait à accuser le poids de son âge et cela se reflétait en partie sur ses ventes : 28 755 d’immatriculations sur l’année 2024. Une baisse de 23 % par rapport à l’année précédente.

Après avoir passé cinq ans au catalogue sans retouches, ce qui est plutôt rare pour être souligné, le Tesla Model Y fait donc peau neuve. Pour se faire pardonner de l’attente, les évolutions sont relativement marquées. Nous avons pu le découvrir en avant-première au centre Tesla Paris Est dans la plus grande des discrétions, à l’abri même des employés présents sur site.

Une identité plus forte pour le Model Y

On aurait pu croire que Tesla allait reprendre le style de la Model 3 Highland avec ses projecteurs effilés et l’appliquer à son SUV. Mais comme on a pu le voir sur les photos espions et celles officielles des sites chinois et australiens il y a deux semaines, le nouveau Model Y s’offre une signature lumineuse semblable à celle des Cybertruck et Cybercab.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

C’est un regard auquel il faut s’habituer, mais on ne peut que saluer le choix de s’être éloigné du dessin de la berline pour offrir au SUV une identité propre. Le Model Y parait également plus athlétique grâce à son capot plongeant, qui rend par la même occasion la partie avant plus basse.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Le bouclier avant qui intègre désormais les projecteurs principaux est plus agressif qu’auparavant et reçoit enfin une caméra. Pratique pour éviter les petits obstacles que les lentilles sur le pare-brise ne voyaient pas. Cette dernière peut être nettoyée avec le lave-glace via une commande sur l’écran tactile.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

À l’arrière aussi, le Model Y se modernise. Exit les bloc optiques traditionnels, place à un bandeau lumineux plus dans l’air du temps. Contrairement à la plupart des feux de ce style, ce n’est pas le bloc qui s’illumine, mais plutôt la lumière qui est « diffusée » sur la carrosserie par l’intérieur. L’effet est plutôt joli. Tesla se vante d’ailleurs d’avoir la plus grosse signature lumineuse de toute la production, avec une longueur d’1,60 m.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Le becquet en bout de hayon est plus prononcé et pour cause, Tesla a retravaillé l’aérodynamisme de son SUV, qui mesure dorénavant 4,79 m de long (+ 4 cm).

Tesla inaugure également deux nouveaux dessins de jantes de 19 et 20 pouces.

Tesla Model Y France // Source : Tesla

L’habitacle de la Model 3 avec un petit truc en plus

Si l’enveloppe extérieure du Model Y se distingue de sa petite sœur, la Model 3, Tesla a fait sans surprise le choix de la rationalisation en reprenant trait pour trait l’intérieur de la berline, restylé fin 2023. Nouveau volant, matériaux à la finition plus flatteuse, éclairage d’ambiance personnalisable, ou encore écran tactile de 8 pouces pour les passagers arrière, voilà pour les changements qui sautent aux yeux quand on grimpe à bord.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

L’autre détail marquant de ce nouveau Model Y se trouve derrière le volant. Il s’agit du commodo de clignotants, qui fait de la résistance (et heureusement). Absents de tous les autres modèles de la gamme, ce levier corrige donc l’un des plus gros défauts des dernières Tesla qui étaient les boutons disposés l’un au-dessus l’autre sur le volant. Des commandes bien difficiles à actionner dans un rond-point par exemple.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

En revanche, on notera bien la disparition de la commande de sélection de vitesse. Il faudra donc impérativement passer par l’écran tactile pour enclencher la marche avant et arrière ou se mettre en mode parking.

Plus de confort en perspective

En plus des modifications esthétiques, le restylage du Model Y apporte quelques évolutions au profit du confort. Comme dans la Model 3, les sièges à l’avant ont été redessinés et sont désormais ventilés. L’isolation tant acoustique que thermique a été revue avec l’apparition d’un vitrage réduisant de 22 % les bruits de la route et réfléchissant 26 % « d’énergie solaire en plus » selon Tesla. En d’autres termes, l’habitacle serait moins bruyant et on subirait moins les rayons du soleil.

L’intérieur du Tesla Model Y (2025). // Source : Tesla

Les suspensions ont été retravaillées pour plus de confort également. Autant de changements que nous ne manquerons pas de vérifier lors d’un premier essai.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Installé sur la banquette arrière, on profite toujours autant d’espace au niveau des jambes et de la tête. On apprécie particulièrement le fait de pouvoir ranger ses pieds sous le siège en face de nous. La deuxième rangée est motorisée, ce qui permet de rabattre les dossiers sans effort. Une fois à plat, le coffre du Model Y peut engloutir jusqu’à 2 138 litres de chargement.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Avec 5 passagers, comptez 850 litres, auxquels vous pouvez ajouter le coffre à l’avant « frunk » de 120 litres (970 litres au total). Petit détail marrant sur ce dernier, Tesla a ajouté un drain au fond pour permettre l’évacuation de l’eau. Pratique quand on remplit son coffre de glaçons pour faire office de glacière géante.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Plus rapide et plus endurant

En attendant d’autres versions prochainement, seule la Grande Autonomie à transmission intégrale sera disponible au lancement. Son prix ? 60 990 €. Le bonus écologique est donc hors de portée. C’est tout de même 13 000 € de plus que l’ancien modèle de même version (en comptant la remise Tesla en cours), vendu 47 990 €.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Pour ce prix, il s’agit d’une édition spéciale, disponible uniquement au début de la commercialisation. Baptisée « Launch Series », celle-ci limite le choix de couleur au gris et au noir, et se dote des jantes Helix 2.0 de 20 pouces. Les seuils de portes reçoivent une inscription spécifique, tandis que le logo projeté est inédit lui aussi.

Les spécificités de l’édition Launch Series // Source : Tesla

On finit ce tour du propriétaire par la fiche technique. Le Tesla Model Y restylé est plus rapide sur le 0 à 100 km/h : 4,3 s contre 5,0 s pour l’ancienne mouture. La vitesse max passe de 217 km/h à 201 km/h, mais l’autonomie progresse.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Le SUV peut parcourir jusqu’à 568 km selon le cycle WLTP, quand le précédent modèle se limitait à 533 km. 35 kilomètres supplémentaires et qui pourrait faire la différence en conditions de roulage réel. Encore une fois, nous ne manquerons pas de mettre à l’épreuve ce nouveau Model Y dès que nous l’aurons entre les mains !

