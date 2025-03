Lecture Zen Résumer l'article

Rivian ne se contente plus des gros véhicules électriques : la marque débarque dans le secteur de la micromobilité avec Also, une nouvelle startup dédiée aux engins de mobilité urbaine. Voilà qui pique la curiosité.

Rivian ne compte pas se contenter de produire de gros véhicules électriques. Le constructeur américain vient d’annoncer par un communiqué de presse le 26 mars 2025 la création d’Also Inc., une startup dédiée à la micromobilité. Depuis un moment déjà, une partie de l’équipe de Rivian travaillait en secret sur des projets de mobilité avec des véhicules bien plus petits et abordables.

À première vue, ce projet semble éloigné des camions de livraison pour Amazon et des SUV et pickups destinés aux particuliers. Pourtant, il partage plusieurs points communs avec eux. En réalité, ce projet hante les pensées de RJ Scaringe, le patron de Rivian, depuis des années, et déjà en 2022, il se murmurait que Rivian travaillait sur un vélo.

Gamme actuelle des véhicules électriques Rivian. // Source : Rivian

Cette nouvelle aventure démarre par une levée de fonds de 105 millions de dollars, menée par Eclipse Ventures. L’annonce intrigue autant qu’elle pose question sur les motivations de la marque dans ce projet.

Une entité indépendante, mais toujours sous l’aile de Rivian

Avec Also, Rivian ouvre un nouveau chapitre. La jeune société fonctionnera comme une entité indépendante, bien que le constructeur conserve une participation minoritaire et que son PDG, RJ Scaringe, siège au conseil d’administration. Officiellement, cette nouvelle branche vise à développer des solutions de micromobilité électrique – vélos, scooters ou autres engins urbains à trois et quatre roues – mais sans révéler encore de détails concrets sur les produits à venir.

Le futur Rivian R2 avec des vélos : cela devrait mettre la puce à l’oreille. // Source : Rivian

L’objectif est clair : compléter l’offre de Rivian avec des solutions adaptées aux courts déplacements, un segment en plein essor. Chris Yu, vice-président des programmes futurs de Rivian et président d’Also, a indiqué lors d’une interview : « Le besoin de véhicules électriques compacts est un peu plus criant pour les professionnels que pour les particuliers, surtout dans les zones métropolitaines denses, notamment en Europe [où les centres-villes sont] fermés aux voitures et aux camionnettes. »

Selon les responsables de Rivian, les débouchés sont nombreux, et l’entreprise mise sur son expérience de constructeur automobile pour se démarquer. Also tirera parti de la technologie, de la présence commerciale et des économies d’échelle du constructeur automobile. L’expérience acquise en matière de logiciels semble être la pierre angulaire de cette nouvelle entité, laissant penser qu’Also prévoit bien plus que de simples vélos électriques. Une présentation aura lieu plus tard dans l’année pour dévoiler les intentions de l’entreprise.

Rivian ne risque-t-il pas de se disperser ?

Cette nouvelle orientation soulève quand même des interrogations sur la stratégie du constructeur et de ses dirigeants. Rivian, qui peine encore à atteindre la rentabilité avec ses véhicules électriques, doit-il vraiment se disperser sur un marché aussi concurrentiel ? Alors que l’entreprise a présenté les futurs modèles (R2 et R3) qui enrichiront la gamme les prochaines années, le moment ne parait pas forcément le plus opportun pour se diversifier et voir une partie de ses équipes se consacrer à cela.

Rivian R3 pour 2027. // Source : Rivian

Ce timing pourrait justement être le bon : alors que le marché des véhicules électriques ralentit et que Rivian cherche à rationaliser ses dépenses, cette incursion dans la micromobilité ressemble à un pari. La rentabilité rapide d’Also est loin d’être acquise, et son positionnement devra particulièrement être soigné pour ne pas devenir un simple gadget de luxe. Toutefois, les véhicules Rivian restent « de niche », alors que la micromobilité peut toujours s’adresser à un public beaucoup plus large. Surtout que les dirigeants ne comptent pas se limiter aux États-Unis et à l’Europe, l’Asie et l’Afrique sont aussi en ligne de mire.

En attendant de révéler ses premiers modèles, Rivian s’offre avec Also un ticket d’entrée sur un marché en pleine mutation. Une manœuvre audacieuse, qui parait malgré tout plus intéressant pour le grand public que de s’attarder à la fabrication de robots humanoïdes.

