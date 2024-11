Lecture Zen Résumer l'article

Audi, Porsche, Scout et VW profiteront des développements de la nouvelle coentreprise entre Volkswagen et Rivian dès 2027.

La nouvelle coentreprise entre Volkswagen et Rivian débute officiellement son aventure le 13 novembre. Le géant de l’automobile allemand va investir jusqu’à 5,5 milliards d’euros dans le développement logiciel ainsi que d’une nouvelle plateforme électrique avec Rivian. Ce montant est en hausse de 800 millions de dollars par rapport aux premières annonces du mois de juin.

L’accord est désormais signé et le plus dur reste à faire pour les nouvelles équipes constituées. Toutefois, celles-ci n’ont pas chômé, puisqu’un prototype Volkswagen équipé du logiciel Rivian a déjà été présenté à quelques médias, dont Bloomberg, à Palo Alto. Celui-ci a été préparé en 12 semaines, ce qui est encourageant pour la suite.

Un nouvel élan pour 2027

La technologie issue de cette joint-venture soutiendra les véhicules des deux sociétés. Il faudra cependant attendre 2027 pour voir le fruit de ce travail sur une variété de modèles du constructeur outre-Rhin, dont Audi, Porsche, Scout et VW.

Un accord est mis en place entre Rivian et Volkswagen. // Source : VW group

Scout est une marque fraîchement ressuscitée par Volkswagen pour booster sa présence américaine avec des modèles très proches de ceux de Rivian. Il est assez naturel que Scout soit parmi les premiers modèles à recevoir la nouvelle plateforme et le nouveau logiciel.

L’architecture développée sera modulable pour convenir à un maximum de modèles : « du tout petit segment jusqu’aux voitures de luxe et aux voitures de sport », a confirmé Oliver Blume, CEO de Volkswagen.

D’ici là, les voitures électriques du groupe allemand continueront sur les plateformes existantes : MEB et PPE, avec les logiciels développés par sa filiale Cariad. Les salariés de la filiale Cariad sont certainement les plus lésés dans cette situation. Malgré les efforts réalisés pour réparer les erreurs et les bugs qui ont accompagné les débuts de la plateforme 100 % électrique MEB, Volkswagen reste en retrait dans cette course au meilleur logiciel automobile.

Des débuts compliqués pour le logiciel VW. // Source : Volkswagen

Un coup de boost pour la production du Rivian R2

Grâce à cette alliance, Rivian est assuré de sortir son modèle R2 dès 2026. Avant cet accord, le groupe américain se trouvait dans une situation financière compliquée. Après plusieurs vagues de licenciements et des pertes persistantes, la marque avait commencé à perdre la confiance des investisseurs.

La présentation du Rivian R2. // Source : capture live vidéo Rivian

La coentreprise avec Volkswagen change la donne, d’une part en apportant un financement direct, et d’autre part, en restaurant la confiance envers l’entreprise. Sur le papier, cette coentreprise offre un résultat gagnant-gagnant aux deux constructeurs. Il faut encore que tous ces beaux projets aboutissent, car la crise des deux constructeurs est à résoudre dès à présent.

