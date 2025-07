Lecture Zen Résumer l'article

La réputée association automobile Allemande ADAC a fait le bilan de la batterie d’une Volkswagen ID.3, après 160 000 km parcourus. N’en déplaise aux détracteurs, la santé de celle-ci est toujours excellente.

Parmi les nombreuses idées reçues sur les voitures électriques, celle de l’obsolescence revient souvent sur le devant de la scène. On entend fréquemment qu’il faudrait changer la batterie tous les 10 ans. Ce qui est évidemment faux.

Pour le prouver, le très sérieux club automobile allemand ADAC a publié le 15 juillet 2025 son bilan d’utilisation après avoir parcouru 160 000 km au volant d’une Volkswagen ID.3 Pro S. Alors, la batterie est-elle bonne à jeter ? Eh bien pas du tout, au contraire, elle est encore quasiment neuve !

La batterie de la Volkswagen ID.3 a encore 91 % de sa capacité

Sur cette version de la Volkswagen ID.3, la batterie possède une capacité de 77 kWh et repose sur une chimie de type NMC (nickel-manganèse-cobalt). Contrairement à la chimie LFP (lithium-fer-phosphate), cette dernière supporte moins bien les charges complètes (100 %) à répétition. Une gymnastique à laquelle tous les électromobilistes ne se plient pas, afin de profiter de l’autonomie maximale, même quand il n’y en a pas besoin.

Pour son test longue durée, l’ADAC n’a pas joué la carte de l’optimisation et des recommandations. Alors que l’on aurait pu s’attendre à une dégradation plus marquée de la batterie, le SoH (State of Health, traduisez l’état de santé) est de 91 % après plus de 160 000 km. Une valeur supérieure à la moyenne, qui oscille entre 80 et 90 %, selon l’utilisation.

Kilométrage relevé à chaque perte de capacité de batterie :

Kilométrage Capacité batterie (SoH) 21 749 km 96 % 69 549 km 95 % 84 264 km 94 % 102 505 km 93 % 128 500 km 92 % 145 810 km 91 % 169 651 km (actuel) 91 %

Sur les 9 % de capacité perdue après 160 000 km, on remarque que les 4 premiers pourcents sont partis peu de temps après la mise en circulation de la voiture, une fois les 20 000 km passés. Un phénomène commun à toutes les voitures électriques.

Quelle autonomie peut-on espérer après 160 000 km ?

Qui dit perte de capacité, dit autonomie réduite, forcément. Si Volkswagen promettait en 2021 (l’année de la voiture testée) une autonomie de 525 km selon le cycle WLTP, l’ADAC explique réussir à parcourir réellement 425 km. Au début du test d’endurance, l’autonomie réelle était de 438 km. La compacte allemande n’a donc finalement pas tant perdu.

Après 160 000 km, la Volkswagen ID.3 peut encore parcourir 425 km sur une seule charge. // Source : ADAC

Justement, l’un des grands avantages de la voiture électrique, c’est qu’elle peut devenir encore meilleure même après plusieurs années. Grâce à des mises à jour logicielles jouant sur la gestion de la température de la batterie, la consommation moyenne de l’ID.3 est plus basse qu’initialement : 18,3 kWh/100 km contre 20 kWh/100 km auparavant.

Outre la consommation, la puissance de charge sur borne rapide a également été améliorée après une mise à jour, passant de 125 kW à 160 kW en pic. Résultat, le 10 à 80 % est deux minutes plus rapide. L’ADAC souligne aussi que le gain de temps « se reflète également dans la courbe de charge », une caractéristique cruciale (souvent mise de côté) dans une recharge rapide.

La voiture électrique d’occasion ne doit plus faire peur

Sachant qu’un automobiliste français parcourt en moyenne 15 000 km par an, un tel kilométrage réalisé par l’ADAC équivaut à plus de 11 ans d’utilisation régulière. Comme on peut le voir, la Volkswagen ID.3 n’est pas près d’être mise au rebut. Quand on sait que certains trouvent l’électrique encore trop chère, la voiture d’occasion reste le meilleur moyen de se mettre à l’électromobilité sans casser la tirelire.

Le bilan de l’ADAC prouve qu’il ne faut pas avoir peur des voitures électriques d’occasion. // Source : ADAC

Certes, en achetant d’occasion, vous n’aurez pas 100 % de la capacité de la batterie. Cependant, la voiture possède généralement encore pas mal d’autonomie, et même plus que certaines voitures neuves accessibles, mais à plus petite batterie. J’ai d’ailleurs fait l’expérience d’une Tesla Model 3 d’occasion à seulement 27 000 € qui tenait encore largement ses promesses.

