Lecture Zen Résumer l'article

Après Leapmotor, c’est au tour de Fiat de présenter ses prix pour sa Grande Panda avec aides déduites, ce qui pose quelques problèmes.

Annoncer les tarifs des voitures électriques avec la déduction du bonus a toujours été trompeur pour le public. Ça l’est encore plus quand les marques semblent abuser de cette astuce pour faire croire qu’elles sont les moins chères.

C’est pourtant ce stratagème qu’ont exploité deux marques du groupe Stellantis en l’espace de deux semaines. Elles ont sorti des communiqués de presse en flirtant avec les limites de l’exercice : d’abord Leapmotor, puis Fiat avec la Grande Panda, le 8 octobre.

Rappelons que les aides gouvernementales ne sont pas immuables. Elles peuvent disparaître à tout moment et sans préavis. Alors, en martelant un prix incluant les aides, cela fausse la perception de la véritable valeur des modèles électriques. De plus, ces incitations fiscales varient selon le profil des acheteurs. C’est un terrain glissant que ces marques, surtout Fiat, ont emprunté.

Leapmotor T03 toujours en attente de l’éligibilité au bonus

La marque Leapmotor a probablement mis la charrue avant les bœufs en annonçant que sa citadine électrique pourrait bénéficier du bonus écologique, et, donc, d’autres aides gouvernementales. Leapmotor semblait assez confiante sur le fait qu’elle obtiendrait le feu vert de l’Ademe dès le 30 septembre pour l’éligibilité au bonus.

Leapmotor T03 n’est pas éligible au bonus pour le moment. // Source : Leapmotor

La Leapmotor T03 ne figure pas dans la liste actualisée au 8 octobre des modèles ayant l’éco-score requis pour accéder au bonus. Cela ne signifie pas forcément qu’on lui a refusé, mais les premières ventes en octobre ne pourront pas bénéficier des 4 000 € (ou plus) du bonus. L’éligibilité n’est pas rétroactive pour les voitures vendues avant le feu vert de l’Ademe.

La citadine de Leapmotor pourrait apparaître dans la prochaine vague de modèles validés, dans quelques semaines. Néanmoins, le cas de ce modèle est particulier, et il n’est pas assuré que cette Leapmotor puisse réellement prétendre au bonus. La marque pourrait devoir passer par la phase d’appel de la décision d’attribution du bonus, ce qui prendrait jusqu’à 9 mois de plus pour obtenir (ou non) le précieux sésame. Cela, à condition que le bonus existe toujours d’ici là.

Ne rêvez pas trop à une Fiat Grande Panda à 15 900 €

Les Italiens de Fiat ont décidé de voir si les médias et clients tomberont dans le piège de leur dernier communiqué de presse. Imaginez le buzz que pourrait faire une voiture électrique disponible à un grand nombre de clients à partir de 15 900 € (aides déduites). Il y a bien un loup derrière l’offre très attractive de cette nouvelle Fiat Grande Panda.

On aura beau chercher dans le texte le montant des aides pour arriver à ce tarif, on ne trouvera rien. « Dès aujourd’hui, Nouvelle Fiat Grande Panda est disponible à la commande en France en motorisation 100% électrique à partir de 15 900 euros (déduction faite des incitations gouvernementales) en version (RED) et 18 900 euros dans sa version haut de gamme tout équipée La Prima », peut-on lire.

Il n’y a aucun astérisque dans le texte qui renvoie à une information type : «* bonus écologique de 7 000 € déduit ». Ce serait trop simple.

Fiat Grande Panda et son câble de recharge, le petit truc en plus face à la Citroën. // Source : Capture live Fiat

Il sera globalement impossible pour les clients d’atteindre ce tarif. Le tarif de vente de la Fiat Grande Panda hors aides est de 24 900 € dans la finition d’entrée de gamme et 27 900 € pour la version tout équipée.

Pour arriver à 15 900 €, il faudrait que le client ait accès à 9 000 € d’aides gouvernementales. Pour s’approcher de ce calcul, il faut que l’acheteur puisse bénéficier du bonus majoré de 7 000 €, réservé aux personnes ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 €. Il faudrait aussi qu’il ait accès à la prime à la conversion pour l’abandon d’un vieux véhicule diesel dans le cadre d’un profil de gros rouleur, sinon la prime à la conversion est limitée à 1 500 €. Cette offre est donc extrêmement restreinte.

Il est plus probable de tomber sur des acheteurs qui pourront juste profiter du bonus écologique de 4 000 €, soit une Fiat Grande Panda à partir de 20 900 €. Pour l’entrée de gamme, le modèle Fiat est un peu plus cher que sa cousine Citroën ë-C3, mais moins chère sur la finition la plus élevée. C’était déjà bien suffisant comme tarif à communiquer aux médias et aux clients.

Pour ne rien manquer de l’actualité croustillante de la voiture électrique, recevez notre newsletter éditorialisée Watt Else toutes les semaines.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+