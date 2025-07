Lecture Zen Résumer l'article

En Chine, certains propriétaires ont exploité jusqu’à l’absurde l’offre de remplacement de batterie illimitée offerte aux premiers acheteurs de Nio. Le constructeur doit leur couper l’offre, ce qui suscite la colère de certains clients.

Offrir de la recharge illimitée est toujours un bon levier pour convaincre de nouveaux clients. Tesla a d’ailleurs été le premier à proposer l’accès gratuit et illimité aux superchargeurs pour les acheteurs de Model S et X, un privilège qui a pris fin en 2017 face aux coûts d’une telle offre. C’est au tour de Nio de réaliser que le battery swap (échange de batterie) « gratuit à vie » commençait à coûter très cher à l’entreprise, surtout face aux dérives de certains clients. Nio a donc mis fin à ce privilège, ce qui risque de faire des vagues chez les clients concernés.

Hélas, il y aura toujours des personnes pour abuser du système. Il faut bien avouer que certains clients Nio n’ont pas manqué de créativité d’après l’article de CarNewsChina.

Le battery swap en open bar : une mauvaise idée

L’idée de Nio avait de quoi séduire : permettre aux clients de remplacer leur batterie vide par une pleine, en moins de 5 minutes, dans des stations automatiques, le tout gratuitement et à vie sur certains modèles (ES6 et ES8). Une promesse forte, pensée pour rassurer les acheteurs et booster l’adoption du concept au lancement de la marque en Chine. Et cela a fonctionné. Nio avait cependant couvert ses arrières en empêchant les professionnels comme les taxis et VTC d’en profiter.

Nio ET7 et swap center // Source : Nio

Mais voilà, certains ont vu bien plus qu’un simple service de recharge dans ce « battery swap illimité ». D’après une enquête du média chinois Dutenews, plusieurs propriétaires ont trouvé des usages franchement créatifs à leur voiture électrique… bien loin des trajets maison-boulot.

Une Nio comme générateur de chantier ou de supermarché

Selon les conditions générales de Nio, les échanges gratuits de batteries sont réservés à un usage personnel. Si la marque a fait la chasse aux véhicules utilisés à des fins commerciales (VTC, livraison, taxi…) en s’appuyant sur les données du véhicule, certains ont réussi à passer entre les gouttes de la suspension du service de recharge gratuit.

Le plus impressionnant reste les cas où certains ont détourné leur voiture de leur usage initial pour des utilisations complètement improbables grâce à la recharge bidirectionnelle (V2G/V2H) :

un chef de chantier qui utilisait la batterie de sa Nio pour alimenter le bureau temporaire sur le site de construction ;

un propriétaire d’usine qui swapait pour éclairer ses installations gratuitement ;

et, cerise sur la prise, un gérant de supermarché qui utilisait sa voiture pour alimenter six réfrigérateurs, deux climatiseurs et tout le système de vidéosurveillance de son magasin. Économie estimée : 2 000 yuans par mois, soit environ 280 €.

Nio ES6 // Source : Nio

Fin du swap illimité… pour les plus gourmands

Nio a donc commencé à révoquer discrètement l’accès au battery swap illimité pour les comptes soupçonnés d’abus. Pas de grandes annonces officielles, mais une vague de SMS envoyés aux clients concernés, expliquant que leurs droits sont suspendus pour usage commercial ou non conforme.

Difficile pour l’instant d’évaluer l’ampleur des coupures, mais l’affaire illustre un problème bien connu des services « à vie » : ils finissent toujours par croiser la route de quelques champions de l’optimisation. Voilà qui devrait décourager tous les constructeurs de proposer une telle offre sans ajouter de multiples conditions d’utilisation dans les petites lignes du contrat.

