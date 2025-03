Lecture Zen Résumer l'article

Les files d’attente interminables et la recherche de monnaie ou de sa carte au péage sont des moments pénibles pour tous les automobilistes. Pour y remédier, il existe un petit objet qu’il suffit de coller à votre pare-brise : le badge de télépéage. Ce dispositif est idéal, pour gagner un temps précieux et simplifiez vos trajets. Pour vous aider à faire le meilleur choix, voici un aperçu des meilleures offres disponibles.

Sur l’autoroute, le peu de confort acquis peut vite faire la différence, en particulier sur les longs trajets. Le badge de télépéage est un allié de taille qui vous épargnera quelques ralentissements aux péages, d’autant plus que le péage en flux libre, comprenez sans barrières, se répand de plus en plus sur les autoroutes françaises. Le badge de télépéage permet ainsi de payer directement et d’avoir l’esprit plus tranquille (et éviter les amendes).

Son utilité ne se limite pas uniquement à l’autoroute, et les opérateurs élargissent les possibilités avec, par exemple, l’accès à des parkings partout en France et en Europe. Voici notre comparatif des badges télépéage pour vous aider à choisir l’abonnement adapté à vos usages.

Ou acheter un badge télépéage (Vinci et APRR )?

En France, Ulys est le leader, mais on trouve aussi Bip & Go et Fully. Chacun propose de multiples offres qui couvrent toutes les autoroutes concédées en France, y compris celles des réseaux APRR et Vinci.

Quel sont les meilleures offres de badge télépéage autoroute à prendre en 2025 ?

Voici un comparatif des offres de badges télépéage que proposent les trois opérateurs :

Fulli Bip & Go Ulys Offre de base 1,90€/mois utilisé 1,90 € par mois utilisé 2€/mois utilisé Offre annuelle 21€/an 17,50€/an ❌ Couverture 🇫🇷, 🇪🇸, 🇵🇹, 🇮🇹 🇫🇷, 🇪🇸, 🇵🇹, 🇮🇹 🇫🇷, 🇪🇸, 🇵🇹, 🇮🇹 Parkings compatibles +1000 +1300 +1000 Offre véhicules électriques ✅ ✅ ✅ Offre jeunes conducteurs ❌ ✅ 16€/an avec la première année offerte ❌ Réductions régionales ✅ (jusqu’à 20%) ✅ (30% sur trajet favori) ✅ (30% sur trajet favori) Offre chèques vacances 0 €/mois (2 €/mois circulé sans crédit Chèques-Vacances) 0 €/mois (2 €/mois circulé sans crédit Chèques-Vacances) 0 €/mois (2 €/mois circulé sans crédit Chèques-Vacances) Assurance complémentaire ❌ ✅ Option Premium (14,50€/an/véhicule) ✅ Pack Premium (3,50€/mois utilisé)

Ulys : le leader des badges télépéage

Ulys est une filiale de VINCI Autoroutes créée en 2019. C’est aujourd’hui l’opérateur qui revendique le plus d’abonnés avec 6 millions de clients en 2024 — c’est quasiment la moitié des usagers de télépéage (14,58 millions selon les derniers chiffres).

L’opérateur propose trois formules d’abonnement principales pour les véhicules de classe 1 (véhicules légers), de classe 2 (véhicules intermédiaires comme les utilitaires, camping-cars et pick-ups) et de classe 5 (motos).

Voici le détail des principales formules :

En dehors de ces options, Ulys affiche aussi d’autres formules plus spécifiques.

Ulys Liber-t Vacances

Cet abonnement permet de payer le télépéage en chèques vacances. Il suffit de créditer son compte avec votre crédit de chèque vacances (jusqu’à 250 €). Le reste du temps, il se transforme en abonnement Ulys Classic (2€ par mois utilisé).

Ulys 30

Un abonnement à 2,50€ par mois qui offre également 30 % de réduction sur les frais de péage pour un trajet spécifique. Il est avantageux pour ceux qui utilisent une même portion d’autoroute quotidiennement.

Ulys e-drive

Un abonnement à 0,90€ par mois pendant un an (puis 2,90 €/mois utilisé ensuite) pour les conducteurs de véhicules électriques. Il comprend un pack assistance panne électrique en partenariat avec Allianz Assistance. À noter que le pass de recharge donnant accès à 30 000 bornes de recharge Vinci n’est pas inclus. Il faut l’acheter séparément à 19,90 €.

Les points à retenir sur les formules Ulys

Toutes les offres permettent d’Ulys permettent de suivre votre consommation directement depuis l’application Ulys.

Outre l’accès aux autoroutes françaises, les formules permettent une utilisation dans plus de 1000 parkings en Europe.

Ulys Flex propose une tarification unique à 0,90€ par jour d’utilisation, idéale pour un usage très occasionnel

Pas de frais de mise en service pour toutes les offres et livraison du badge sous 48h (frais d’expédition : 4,90€ en France métropolitaine).

Fulli : le badge télépéage à tout faire

Fulli est une marque des sociétés d’autoroutes APRR & AREA. La marque est née de la fusion de trois entités en 2023 : l’ancienne marque Fulli (chaîne de stations-service), Mango (anciennement chargée du télépéage) et KiWhi (service de recharge électrique). Cette triple expertise lui permet de proposer des formules avec des services complets qui rivalisent avec la concurrence.

Voici le détail des principales formules :

Caractéristiques Fulli Nomade Fulli Nomade+ Tarif 1,90 € par mois utilisé 1,90 € par mois utilisé Engagement Sans engagement Sans engagement Usage idéal Occasionnel à régulier Occasionnel à régulier, avec voyages en Italie Badge Non précisé Non précisé Frais de mise en service 11 € 15 € Avantages spécifiques 6 mois de frais de gestion France offerts 6 mois de frais de gestion France offerts Options internationales Espagne/Portugal : 2,40 €/mois utilisé Espagne/Portugal : 2,40 €/mois utilisé

Italie : 2,40 €/mois utilisé

En dehors de ces formules, Fulli propose également d’autres offres avantageuses pour certains profils de conducteurs.

Fulli CITO

L’offre CITO à 2,50 € permet d’économiser sur un trajet quotidien à hauteur de 30% dès le 20ᵉ trajets sur les réseaux APRR, AREA ou ADELAC. Cet abonnement existe aussi en option jeune conducteur CITO 30 JEUNE

pour les moins de 25 ans. En ce moment, les six premiers sont offerts. Attention toutefois l’abonnement ne prend pas en charge les véhicules de type 2 (véhicules intermédiaires comme les utilitaires, camping-cars et pick-ups).

Fulli Liber-t VACANCES

Cet abonnement est l’équivalent de celui d’Ulys et permet de payer le télépéage en chèques vacances. Il est également limité à 250 € par an. Le reste du temps, il se transforme en abonnement à 2 € par mois utilisé.

CITO AREA, APPR et Rhone Alpes : les options régionales

CITO AREA à 4,50 € par mois est réservé aux véhicules de classe 1 et 5 propose une réduction jusqu’à 20% sur l’ensemble du réseau AREA (Lyon, Annecy, genève, Grenoble, Chambéry, Valence et Albertville).

L’abonnement CITO APRR à 3 € par mois est réservé uniquement aux véhicules de classe 1 et propose jusqu’à 20% sur votre trajet régulier de moins de 100km sur le réseau APRR.

Tandis que CITO Rhone Alpes à 5,50 € par mois se concentre uniquement sur la zone Rhône-Alpes avec 20 % d’économie sur vos trajets.

Duo Plus : badge télépéage + carte de recharge

Cet abonnement à 2,90 € par mois combine un badge télépéage pour la France, l’Espagne et le Portugal et un pass de recharge pour accéder à 400 000 points de charge en Europe.

Les points à retenir sur les formules Fulli

Suivi détaillé de la consommation et de sa carte de recharge via l’application Fulli

Offre diversifiée avec une option particulièrement adaptée aux usagers situés en Rhône-Alpes

Une offre 2en1 avantageuse avec le télépéage et la recharge électrique

Frais de mise en service de 11 € et 15 € les offres nomade (actuellement en promotion à 0 € et 4,90 € jusqu’au 17 mars 2025). Livraison du badge sous 48h (frais d’expédition : 4,50 € en France métropolitaine).

Bip & Go : le doyen du badge télépéage

Bip & Go est un acteur historique de badge de télépéage en France. L’entreprise a vu le jour en 2012 et appartient au groupe Sanef, la société d’autoroutes du nord de la France.

L’opérateur propose deux formules d’abonnement principales réservées aux véhicules de véhicules de classe 1 (véhicules légers), de classe 2 (véhicules intermédiaires comme les utilitaires, camping-cars et pick-ups) et de classe 5 (motos).

Voici le détail des principales formules :

Caractéristiques Bip&Go À la carte Bip&Go Au forfait Tarif 1,90 € par mois utilisé 17,50 € par an (soit 1,45 € par mois) Engagement Sans engagement Engagement d’un an Usage idéal Occasionnel Régulier Frais de mise en service 10 € (France/Espagne/Portugal), 14 € (+ Italie) 10 € (France/Espagne/Portugal), 14 € (+ Italie) Options internationales Espagne/Portugal : 2,50 €/mois,

Italie : 2,50 €/mois Espagne/Portugal : 2,50 €/mois,

Italie : 2,50 €/mois

Comme avec Ulys et Fulli, on retrouve d’autres formules plus spécifiques pour les trajets quotidiens, les conducteurs de voitures électriques, mais aussi les jeunes permis.

Bip&Go Fréquence+

Cet abonnement coûte 2,70 € par mois et propose 30 % de réduction sur les frais de péage d’un trajet quotidien (à partir de 20 trajets par mois). Il s’agit de l’équivalent de l’abonnement Ulys 30.

Bip&Go Liber-t Vacances

Cet abonnement permet de payer le télépéage en chèques vacances. Il se transforme en abonnement à 2 € par mois utilisé le reste du temps. Il est le seul abonnement avec les frais de mise en service offerts chez Bip & Go.

Bip&Go jeune Conducteur

Ce dernier s’apparente au forfait classique, à un prix plus avantageux (16 € par an) pour les conducteurs de moins de 26 ans avec un permis probatoire de moins d’un an. La première année est offerte et les frais de mise en service également.

Bip&Go Electric

Depuis peu, Bip&Go propose aussi une offre dédiée aux véhicules électriques pour s’aligner sur les pratiques de la concurrence. Pour 1,90 € par mois utilisé, l’abonnement permet d’économiser 7,45 € sur la carte de recharge. Au total, Bip&Go revendique l’accès à 450 000 bornes en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas avec ce pass, que vous pouvez consulter directement depuis l’application.

Les points à retenir sur les formules Bip & Go

Suivi de la consommation via l’application Bip & Go

Offre « Au forfait » la moins chère à 17,50€ par an (soit 1,45€ par mois)

Offre la plus diversifiée avec des options pour tous les profils d’utilisateurs

Badge accepté dans plus de 1300 parkings en Europe

Compatible avec certains ferries italiens

10 € de frais de mise en service pour toutes les offres et livraison du badge sous 48h (frais d’expédition : 6 € en France métropolitaine).

Tout savoir sur les badges de télépéage flux libre

Quels sont les avantages d’avoir un badge de télépéage ?

Avoir un badge dans sa voiture offre tout un tas d’avantages, comme :

Un gain de vitesse aux bornes de péage : avec votre forfait, vous pouvez passer librement via les bornes de télépéage sans avoir à vous arrêter pour prendre un ticket ou payer. Généralement, les voies réservées au télépéage se situent tout à droite et tout à gauche des points de péage.

: avec votre forfait, vous pouvez passer librement via les bornes de télépéage sans avoir à vous arrêter pour prendre un ticket ou payer. Généralement, les voies réservées au télépéage se situent tout à droite et tout à gauche des points de péage. Une utilisation qui dépasse le réseau autoroutier : en effet, la majorité des offres proposent un accès aux parkings et à des bornes de recharge pour voitures électriques.

: en effet, la majorité des offres proposent un accès aux parkings et à des bornes de recharge pour voitures électriques. Le suivi de votre consommation : une fois votre abonnement souscrit, vous pouvez consulter simplement et rapidement votre consommation sur les réseaux autoroutiers directement depuis l’application en question.

Puis-je utiliser mon badge télépéage sur des autoroutes à l’étranger ?

La plupart des offres fonctionnent sur le territoire français, mais aussi sur d’autres autoroutes en Europe. Toutefois, il faut généralement ajouter un surcout pour utiliser son badge dans un autre pays que la France.

C’est quoi le péage en Flux libre ?

Depuis peu, les péages en flux libre se répandent sur les autoroutes françaises. Il s’agit d’un nouveau système qui permet de fluidifier la trafic en s’affranchissant des barrières de péages traditionnelles grâce à des portiques équipés de caméras et de capteurs installés au-dessus des voies de circulation. Ces derniers enregistrent les plaques d’immatriculation des véhicules, afin que les conducteurs puissent régler le péage après leur passage.

Le paiement des péages en flux libre s’effectue sur internet dans les 72 heures suivant le passage. Passé ce délai, l’usager s’expose à une amende forfaitaire. Pour avoir l’esprit plus tranquille sur les portions en flux libre, le télépéage est donc le moyen idéal, puisque vous serez débité automatiquement et pourrez suivre cela via l’application.

