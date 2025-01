Lecture Zen Résumer l'article

Chaque année, la marque Afeela refait parler d’elle au CES Las Vegas. Mais malgré cinq ans de développement, le projet commun de Sony et Honda intrigue plus qu’il ne convainc, à commencer par sa stratégie commerciale limitée à un seul État américain.

C’est devenu l’un des rituels du CES Las Vegas : Sony et Honda donnent des nouvelles de l’avancement de leur projet commun lors de la conférence de Sony. La marque nommée Afeela vient d’annoncer fièrement, le 6 janvier 2025, l’ouverture des précommandes de son premier modèle après 5 ans de développement. Mais il y a un hic, il faut habiter en Californie pour pouvoir acheter une Afeela 1.

La marque conjointe de Sony et Honda semble avoir décidé de copier la stratégie commerciale de la Tesla Model S, enfin, celle de 2012. Cette décision a de quoi dérouter, surtout quand on voit comment une marque telle que Xiaomi a réussi à développer sa voiture électrique et la transformer en un succès commercial en un temps record.

3 fois plus cher qu’une Xiaomi SU7

Cette première voiture électrique de Sony sera disponible en deux versions :

Afeela 1 Origin à 89 900 dollars (86 500 € environ)

Afeela 1 Signature à 102 900 dollars (99 000 € environ)

Tarifs de l’Afeela 1 // Source : Conférence Sony

Ces prix intègrent un abonnement gratuit pendant 3 ans à différentes fonctionnalités comprenant des aides à la conduite de niveau 2+ et un assistant personnel alimenté par l’IA. Mais cela signifie qu’après ces 3 années, ces services deviendront payants. Pour une voiture à près de 100 000 €, cela semble incongru, mais tout dépendra des tarifs proposés. Tesla a bien introduit une connectivité premium payante.

À titre de comparaison, la Xiaomi SU7 se vend en Chine de 27 650 € à 38 400 €. L’écart de prix est sans commune mesure, mais il ne peut pas être uniquement réduit à la production chinoise du modèle de Xiaomi. Sony a clairement décidé d’attaquer le marché du haut de gamme en allant chasser sur les terres de très bonnes voitures électriques : la Tesla Model S et la Lucid Air. Difficile d’imaginer comment Afeela espère réussir à détourner en nombre des clients de ces marques-là, surtout sur leur territoire d’origine : la Californie (et exclusivement cet État pour le moment).

Une réservation limitée aux habitants de la Californie // Source : capture site Afeela

Un modèle pas encore finalisé, mais presque

Les premières livraisons des Afeela ne sont pas prévues pour mi-2026 pour la version la plus haut de gamme (Signature) et en 2027 pour la version plus abordable (Origin). Le projet aura donc pris plus de 6 ans depuis la présentation du concept Sony Vision en 2020, une éternité dans l’univers des voitures électriques comparée aux 2 ans des marques chinoises et aux 4 ans des européennes.

Selon The Verge, le PDG de Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno, a décrit le prototype comme une version « presque finale » de la voiture. Le site Afeela permet d’obtenir quelques spécifications techniques :

Berline d’une longueur de 4,91 m

Motorisation à transmission intégrale (AWD)

Puissance du moteur avant : 180 kW, et la même chose pour le moteur arrière

Batterie de 91 kWh

Autonomie : 482 km (cycle américain EPA)

Recharge rapide jusqu’à 150 kW, prise NACS (Tesla)

Afeela 1 : premières livraisons mi-2026 // Source : SHM

Bien sûr, la marque insiste sur l’ensemble des technologies embarquées : aides à la conduite, de nombreux capteurs (caméra, lidar, radars, capteur ultrasonic…), de grands écrans, de la connectivité 5G, un système de réduction de bruit, et l’assistant d’intelligence artificielle.

Le patron de Sony Honda Mobility a encore profité du CES pour faire la promotion d’une fonctionnalité qui n’existera probablement pas dans la version finale. Pour le show, il a appelé vocalement la voiture depuis une appli smartphone. L’année dernière, il avait fait le coup en téléguidant la voiture avec une manette de PlayStation. Tout ceci n’est que de l’esbroufe.

Sony et Honda promettaient une révolution. Pourtant, l’Afeela 1 semble déjà dépassée avant même sa sortie. Avec une fiche technique sans éclat, des performances moyennes et une stratégie commerciale étriquée, difficile d’imaginer comment ce modèle pourra rivaliser avec Tesla ou les marques chinoises en pleine ascension.

