Ford espère toujours révolutionner le marché des voitures électriques. Malgré des pertes énormes sur l’électrique, la marque est persuadée que sa future plateforme abordable et innovante va changer la donne en faisant mieux que Tesla ou Rivian.

Comme de nombreux constructeurs, Ford met d’importants moyens pour électrifier sa gamme de véhicules. Les débuts de la marque dans ce domaine ne sont pas vraiment à la hauteur des attentes et l’annonce résultats financiers le 24 juillet 2024 a fait chuter le cours de l’action de l’entreprise. La perte de la branche électrique de Ford atteint déjà plus d’un milliard d’euros et est estimée à 5 milliards d’ici à la fin de l’année.

Ford ne va pas baisser les bras pour autant. Les dirigeants se projettent déjà sur la prochaine génération avec des voitures électriques innovantes et surtout plus abordables. Ford pense pouvoir reprendre une place parmi les leaders du secteur, doublant même Tesla ou Rivian sur certains aspects.

Ford est d’ailleurs allé recruter chez Tesla, Rivian, Lucid et Apple pour créer une équipe de choc d’environ 300 personnes, avec une toute nouvelle approche pour concevoir ses futurs modèles. Ford espère non seulement combler l’écart avec ses concurrents, mais également les surpasser en termes de coût et d’efficacité. Cela pourrait permettre d’envisager le retour de modèles tel que Fiesta, Focus et le renouveau de Puma en Europe, selon le média anglais Autocar.co.uk, le 29 juillet.

Une nouvelle plateforme pour un nouveau départ de Ford ?

Les premiers modèles basés sur cette nouvelle plateforme sont prévus pour 2026 aux États-Unis. Malgré les difficultés de la branche européenne de Ford, il est encore possible d’espérer des modèles adaptés au marché européen sur cette même plateforme.

Jim Farley pour la production des premiers F-150 lightning. // Source : Ford

Jim Farley, le PDG de Ford, a souligné lors de la conférence du 24 juillet avec des investisseurs que cette plateforme pourrait être « meilleure et moins chère que celles de Rivian et Tesla ». Ford a investi dans une approche radicalement différente, et le choix d’une batterie plus petite et avec la chimie LFP pourrait faire la différence.

Le patron de Ford a également révélé que cette plateforme serait compatible avec plusieurs types de véhicules, permettant à Ford de couvrir un large éventail de segments de marché. Cette flexibilité est cruciale pour répondre aux diverses attentes des consommateurs et pour étendre la portée de Ford à l’international.

Ford a compris très tôt l’importance des mises à jour à distance OTA. Jim Farley assure que « Ford a désormais plusieurs années d’expérience dans la mise à jour des groupes motopropulseurs, ce qui lui permet d’améliorer les performances du véhicule ». C’est l’un des domaines dans lesquels l’entreprise considère avoir plusieurs années d’avance sur de nombreux concurrents, et être au même niveau que Tesla, Rivian et certains constructeurs chinois.

Les équipes travaillent aussi sur des composants présentés comme révolutionnaires pour les futurs véhicules électriques de la marque, offrant de meilleures performances à coûts mini. Cette stratégie est essentielle pour Ford, pour rivaliser avec les coûts de production des constructeurs chinois et de Tesla.

Ford ne veut plus sacrifier la qualité

Ford sait que, pour réussir sur le marché des véhicules électriques, l’accessibilité et la rentabilité sont des facteurs cruciaux. C’est tout l’intérêt de cette nouvelle plateforme qui doit pouvoir répondre aux besoins d’un public sensible aux coûts de possession, bien moins attaché à la taille ou au luxe des véhicules. Marin Gjaja, directeur de l’exploitation de Ford Model E, a insisté sur l’importance de rendre les véhicules électriques abordables sans sacrifier la qualité.

Ford Capri est encore basé sur la plateforme MEB de Volkswagen. // Source : Ford

La transition de Ford vers l’électrique s’accompagne quand même d’une transformation de son image de marque. Anna Lena Strigel, directrice des ventes de Ford Model E en Europe, a déclaré que Ford disposera à l’avenir d’un portefeuille de modèles plus restreint et ciblé.

Ford veut ainsi s’éloigner du statut de marque très grand public et pousser insidieusement les clients vers une montée en gamme, comme l’ont également fait Renault et Peugeot. Une tendance que la marque a déjà réussie en incitant les clients à passer de la Fiesta au Puma. La marque espère reproduire cela avec le nouvel Explorer et Capri. L’entreprise a-t-elle vraiment les épaules assez solides pour risquer de perdre des parts de marché ? C’est un jeu dangereux en Europe.

