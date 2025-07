Lecture Zen Résumer l'article

Après plus de 6 mois d’attente, le Hyundai Inster et Volvo EX30 ont enfin obtenu un retour favorable de l’ADEME pour leur score environnemental. Mais, qu’est-ce que cela change pour eux ?

La décision s’est fait attendre, mais elle va soulager les deux constructeurs ce 17 juillet 2025. Il aura fallu plusieurs mois pour que le Hyundai Inster et le Volvo EX30 soient enfin jugés assez vertueux pour passer la barrière du score environnemental, instauré début 2024. Derrière ce dispositif particulièrement compliqué à comprendre, se cache tout simplement le passeport indispensable pour accéder aux différents dispositifs d’aides à l’achat de voitures électriques. Ce qui fait généralement la différence dans les ventes sur le marché français.

Sans ce feu vert de l’ADEME : pas de bonus, pas de leasing social, pas de coup de pouce CEE, pas de prime CEE, et un net désavantage fiscal et commercial face aux modèles éligibles. Un vrai casse-tête pour des véhicules pourtant attendus sur le marché français — mais jusqu’ici pratiquement invisibles dans les immatriculations.

Un cas un peu particulier pour Hyundai

Dans le cas du Hyundai Inster, cette validation arrive à point nommé. Présenté comme une citadine électrique abordable, ce modèle coréen a tout fait pour décrocher l’accès au bonus écologique. Allant même jusqu’à développer une version spécifique au marché français en 5 places, au lieu de 4, pour réussir à obtenir le score environnemental malgré sa production en Corée du Sud. On vous épargne l’imbroglio administratif expliquant pourquoi la version 4 places n’est pas éligible, alors qu’elle ne diffère de la 5 places que par une banquette.

Essai Hyundai Inster. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Même si le bonus écologique n’existe plus, le véhicule peut désormais bénéficier du nouveau coup de pouce CEE, le remplaçant indirect du bonus, pour la version 5 places du Inster. Le prix de départ passe ainsi de 25 000 € à environ 20 800 €. Le Hyundai Inster 5 places devient alors bien plus compétitif, dans une catégorie très sensible au prix d’appel.

En plus du « coup de pouce », le Hyundai va également pouvoir être proposé dans le cadre du leasing social 2025. Cette deuxième édition du dispositif débutera le 30 septembre et Hyundai est déjà prêt à enregistrer les commandes des personnes éligibles. Jusqu’à maintenant, les immatriculations ont été timides pour le modèle, qui ne manque pas d’intérêt comme nous l’avons constaté lors de l’essai. Ceci va peut-être enfin débloquer les livraisons.

Le retour du bonus pour l’EX30

Pour le Volvo EX30, la situation est un peu différente, car celui-ci a pu bénéficier du bonus pour ses toutes premières livraisons, avant d’en être privé par l’introduction du score environnemental dans l’éligibilité au bonus. Avec une production en Chine, le Volvo EX30 ne pouvait plus prétendre aux aides gouvernementales françaises, et souffrait en plus de la surtaxe européenne sur droits de douane des véhicules électriques chinois. Volvo a donc décidé de rapatrier la production en Belgique dans l’usine de Gand, mais cela prend du temps.

Le Volvo EX30 sur sa nouvelle chaîne de production à Gand, en Belgique. // Source : Volvo

Il fallait également du temps pour que le dossier en révision du EX30 soit à nouveau étudié par l’ADEME. Une fois le feu vert obtenu, le Volvo EX30 peut prétendre au coup de pouce CEE (remplaçant le bonus) pour les particuliers, mais le plus important concerne surtout le marché professionnel. Il peut bénéficier de la prime CEE, qui est assez généreuse pour les flottes d’entreprises privées du coup de pouce. Le modèle récupère aussi une fiscalité plus avantageuse sur les avantages en nature. Tout ceci devrait booster un peu l’intérêt pour ce modèle.

Maintenant que le score environnemental est validé, le vrai lancement commercial peut enfin commencer. Reste à voir si l’élan commercial est déjà retombé… ou s’il reste assez de temps pour convaincre les acheteurs en 2025.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama