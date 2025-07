Lecture Zen Résumer l'article

Le Ford Bronco va gagner une version 100 % électrique. Le célèbre 4×4 américain embarquera une batterie BYD de 105 kWh et pourra parcourir 650 km selon le cycle CLTC. En effet, il sera réservé au marché chinois.

Les vrais puristes y mettent un point d’honneur : les SUV ne sont pas forcément de vrais 4×4. Mais avec l’avènement de l’électrique, il est désormais plus facile pour les constructeurs de proposer des voitures dotées d’une transmission intégrale, puisqu’il « suffit » d’ajouter un moteur électrique au niveau de l’essieu arrière pour commander les roues postérieures.

Chez Ford, il existe un 4×4 mythique : le Bronco, uniquement thermique chez nous et aux États-Unis. Mais la Chine va avoir le plaisir de profiter d’une version 100 % électrique. La division locale « Ford Zongheng » a publié le 16 juillet les premières photos officielles de la bête sur son compte Weibo. Voici ce que l’on rate.

Un look de baroudeur et des LiDAR pour le Ford Bronco électrique

À vrai dire, il existe deux variantes du 4×4 américain : le Bronco et le Bronco Sport. C’est de cette dernière version un peu plus civilisée que la division chinoise de Ford s’est inspirée pour son modèle 100 % électrique. Car oui, il ne s’agit pas simplement d’une transplantation d’une motorisation électrique, mais bien d’un nouveau modèle spécifique. À l’extérieur, on remarque quelques différences comme une face avant plus typée baroudeuse. Les projecteurs LED sont plus petits, tandis que le bandeau noir est désormais plein au lieu du motif en nid d’abeille sur le modèle thermique.

Le Ford Bronco électrique en Chine // Source : Ford Chine

Le pare-brise est moins incliné, la chute de toit à l’arrière plus verticale, renforçant la silhouette massive et cubique du 4×4 électrique. Afin de soigner l’aérodynamisme, Ford a opté pour des poignées de portes affleurantes.

Le Ford Bronco électrique en Chine // Source : Ford Chine

La signature lumineuse est dorénavant à LED, avec des optiques plus rectangulaires, semblables à ceux du Bronco traditionnel. Côté dimensions, le Bronco à batterie mesure 5,02 m de long pour 1,96 m de large, 1,82 m de haut et un empattement de 2,95 m.

315 ch et 650 km d’autonomie pour le Ford Bronco électrique

Comme souvent avec les nouveautés en provenance de Chine, les données techniques ont été dévoilées en avance par le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT), comme le relaye le média local CarNewsChina ce 17 juillet. Armé de deux moteurs électriques pour les quatre roues motrices, le Ford Bronco 100 % électrique cumule 315 ch. Par ailleurs, les yeux avisés auront remarqué la présence d’un capteur LiDAR au sommet du pare-brise, ce qui suggère la présence d’un système de conduite autonome.

Le Ford Bronco électrique en Chine // Source : Ford Chine

La batterie de chimie LFP est fournie par BYD et possède une capacité de 105,4 kWh. De quoi assurer une autonomie de 650 km selon l’avantageux cycle chinois CLTC, 533 km si l’on devait convertir en WLTP. Les performances concernant la recharge restent inconnues, comme la date de commercialisation et le prix.

