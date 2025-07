Lecture Zen Résumer l'article

Tesla vient d’officialiser l’arrivée d’une version rallongée et dotée de 6 places du nouveau Model Y. Le véhicule doit être commercialisé en Chine à l’automne 2025.

Alerte nouveauté chez Tesla ! Comme nous vous l’avions rapporté à plusieurs reprises, une déclinaison très spéciale du nouveau Model Y devait faire faire son arrivée au catalogue : un modèle rallongé avec six places. C’est désormais officiel, le constructeur américain vient de publier deux clichés sur son compte Weibo ce mercredi 16 juillet 2025. Cette version prend le nom de Model Y L et est pour l’instant réservée au marché chinois.

En parallèle, le média CarNewsChina a relayé quelques informations techniques dévoilées en avance par le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT).

Tesla Model Y « L » pour rallongé

Pour une fois, le nom d’une Tesla aura plus qu’une lettre en suffixe de l’appelation « Model ». Logiquement, ici, le « L » rajouté correspond à long.

Les données techniques qui nous intéressent le plus, évidemment, sont donc les dimensions de ce nouveau Tesla Model Y L :

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Model Y 4,79 m 1,98 m 1,62 m 2,89 m Model Y L 4,98 m (+ 19 cm 1 98 m 1,67 m (+ 5 cm) 3,04 m (+ 15 cm)

Qui dit modèle rallongé, dit longueur accrue (4,98 m), mais aussi empattement étiré (3,04 m). Le Model Y L peut donc dorénavant accueillir une troisième rangée de sièges, portant le nombre de places à six (2+2+2). Afin que les passagers installés au dernier rang n’ait la tête dans le plafond, le constructeur américain a pris soin de rehausser également son SUV électrique (1,67 m).

Le nouveau Tesla Model Y L // Source : MIIT

C’est d’ailleurs le gros point noir dans la version sept places de l’ancien Model Y, commercialisé quelques mois avant le renouvellement du modèle. Seuls des enfants peuvent y prendre place, en raison de la chute de toit trop marquée. Par ailleurs, le volume de coffre reste pour le moment inconnu.

Une version Dual Motor de plus de 450 ch pour le Tesla Model Y L

D’après ce qui a été publié par le MIIT, le nouveau Tesla Model Y L sera lancé dans une version Dual Motor, à transmission intégrale donc. La puissance serait annoncée à 340 kW, soit plus de 462 ch. En se rallongeant, le SUV américain a pris de l’embonpoint : 2 088 kg. C’est 91 kg de plus que la version 5 places Grande Autonomie, transmission intégrale et 187 kg de plus que le modèle Grande Autonomie Propulsion.

Le nouveau Tesla Model Y L // Source : MIIT

Côté batterie, le Model Y L embarquera une batterie de chimie NMC fournie par LG. La capacité reste inconnue pour le moment, tout comme l’autonomie. En Chine, le modèle 5 places revendique 750 km selon le cycle d’homologation local CLTC. En Europe, la même motorisation peut parcourir 586 km WLTP.

Quand arrivera le Tesla Model Y L ?

Ce nouveau Tesla Model Y L a été dévoilé en Chine pour une bonne raison. En effet, ce marché est assez friand des modèles rallongés, qui plus est six places. Dans sa publication sur Weibo, la marque donne rendez-vous à l’automne.

Le nouveau Tesla Model Y L // Source : Tesla

Pour le marché européen, ce sont davantage les voitures avec sept places qui ont plus de succès. Toutefois, des indices présents dans le logiciel des Model Y suggèrent que cette nouvelle version ne serait pas cantonnée pas au marché chinois. Sinon, on pourrait aussi supposer que l’Europe gagne quant à elle un modèle 7 places, en reprenant la base rallongée de ce nouveau Model Y L.

