En partenariat avec Uber et la start-up américaine Nuro, Lucid va être le fournisseur de voitures électriques qui constituera la flotte d’un futur service de robotaxi. Tesla peut-il être inquiété ?

Ce système va-t-il devenir la coqueluche des constructeurs et des start-up automobiles ? Le service de robotaxi, comprenez ici les taxis autonomes, est en train de prendre de l’ampleur. Après Waymo, des entreprises chinoises comme WeRide et Pony.ai ou même des européens comme Volkswagen avec MOIA se lancent à la conquête de ce mode de déplacement. Sans oublier Tesla et son service éponyme Robotaxi lancé le 22 juin à Austin au Texas.

Un nouvel acteur va faire son entrée dans le service : Uber. Pour développer son programme de taxis autonomes, le géant américain des VTC a conclu un partenariat avec Lucid, le grand rival de Tesla. Le communiqué publié le 17 juillet annonce également la collaboration de la start-up Nuro, spécialisée dans la conduite autonome.

Au moins 20 000 robotaxis Lucid d’ici 6 ans

Si Tesla n’a officiellement pas communiqué de chiffres prévisionnels, Uber prévoit quant à lui de « déployer 20 000 véhicules Lucid ou plus sur une période de six ans. » Les tous premiers robotaxis sont prévus pour la fin de l’année 2026 et seront lancés « dans une importante ville des États-Unis ». Une date confirmée par un dépôt réglementaire auprès de l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (SEC).

Le partenariat est assez efficace sur le papier. Lucid propose les voitures électriques, Nuro apporte sa technologie de conduite autonome et Uber assure le service pour le client grâce à sa plateforme.

Le SUV Lucid Gravity est équipé spécialement pour la conduite autonome

Derrière ce partenariat se cache un investissement massif à plusieurs centaines de millions de dollars révèle Bloomberg, dont 300 millions (près de 258 millions d’euros) seront réservés à Lucid afin que la marque adapte ses chaînes d’assemblage. Comme on peut l’observer sur la photo accompagnant le communiqué, la voiture électrique qui servira de robotaxi sera le nouveau SUV de la marque, baptisé Gravity. La version taxi autonome sera ainsi assemblée sur la même ligne que le modèle standard.

Le Lucid Gravity transformé en robotaxi // Source : Lucid

Déjà prêt pour la conduite autonome de niveau 3, pour devenir un robotaxi le Lucid Gravity reçoit au sommet de son pare-brise un équipement développé par Nuro. Ainsi, les capacités de conduite du SUV passent au niveau 4, la « vraie » conduite autonome. Le système de la start-up fait sans surprise appel à l’IA et repose sur un ensemble de capteurs, caméras, mais également de LiDAR, chose que Tesla se refuse à faire.

Un premier prototype de robotaxi Lucid roule déjà de manière autonome sur un circuit fermé sur le terrain d’essai de Nuro à Las Vegas. Voilà de quoi planter une petite graine dans la tête d’Elon Musk qui devrait bien s’inquiéter de l’arrivée de ces nouveaux acteurs.

