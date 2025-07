Lecture Zen Résumer l'article

Le nouveau Citroën C5 Aircross est maintenant disponible à la commande. Le SUV électrique se montre plus attractif que son cousin le Peugeot E-3008. Voici à quoi il ressemble en version de base.

Après le duo ë-C3 et ë-C3 Aircross en 2024, la grosse nouveauté de cette année 2025 chez Citroën est le nouveau C5 Aircross. Pour sa deuxième génération, le SUV compact fait sa révolution puisqu’il est désormais décliné en version 100 % électrique, reprenant les mécaniques du groupe Stellantis que l’on retrouve chez ses cousins les Peugeot E-3008 et Opel Grandland.

La marque vient d’annoncer l’ouverture des commandes, ce 17 juillet, dans un communiqué. L’occasion de découvrir les prix de ce Citroën ë-C5 Aircross, qui s’annonce plus attractif que le SUV au lion par exemple (sans compter les remises en cours), avec un prix de départ fixé à 40 290 €. À cela, on pourra soustraire l’ex-bonus écologique, devenu coup de pouce CEE, pouvant aller de 3 181 € à 4 242 €.

Bien équipé dès l’entrée de gamme, mais il manque toujours l’incontournable

Chez Citroën, la finition d’accès est baptisée You. Même dans ce niveau de gamme, le Citroën C5 Aircross est loin d’être repoussant. Si vous n’aimez pas le rouge Rubis proposé de série, alors il vous faudra mettre la main au portefeuille, car les autres teintes sont facturées à la coquette somme de 1 000 €. Pas de choix concernant les jantes, le SUV est livré d’office avec du 19 pouces.

Le Citroën ë-C5 Aircross en version entrée de gamme You // Source : Citroën

À l’intérieur, la sellerie est garnie de tissu bi-ton noir et gris clair, rendant l’habitacle un peu moins austère. On retrouve le nouvel écran tactile « Cascade » de 13 pouces de diagonale. Ce dernier est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, mais n’inclut pas la navigation. Le planificateur d’itinéraire est de série… uniquement pour 12 mois via l’abonnement inclus Connect Plus. Là-dessus, les constructeurs doivent vraiment faire un effort.

Jusqu’à 520 km d’autonomie pour le Citroën C5 Aircross électrique

Sans surprise, le Citroën ë-C5 Aircross électrique reprend l’ensemble moteur/batterie de 210 ch et 73 kWh de la banque d’organes Stellantis. De quoi assurer jusqu’à 520 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Une valeur que vous ne devriez pas atteindre, surtout en hiver étant donné que la pompe à chaleur reste une option, vendue ici 800 €. Encore une fois, c’est le genre d’équipement incontournable qui devrait être inclus sans surcoût.

Le nouveau Citroën ë-C5 Aircross // Source : Citroën

Même la version la plus onéreuse « Max », vendue à partir de 46 090 €, n’en est pas dotée. Sur son configurateur, le constructeur aux chevrons indique que les premières livraisons seront assurées pour le mois de décembre 2025.

