Lecture Zen Résumer l'article

Trop souvent, la voiture électrique est cantonnée à une fonction de second rôle : celui de la voiture qui ne fait que de petits trajets quotidiens. Des chiffres édités par Bloomberg NEF montrent que les conducteurs de voitures électriques roulent plus que ceux en thermique.

Les clichés ont la vie dure : la voiture électrique apparaît toujours comme la voiture qui roule peu, ou du moins sur de courtes distances. Elle excelle certes dans cet exercice de citadine économique et écologique. Pourtant, de nombreux modèles commercialisés sont capables d’être bien plus qu’une voiture secondaire. Les conducteurs de ces véhicules électriques l’ont bien compris, et il n’est pas rare qu’ils cumulent plus de kilomètres qu’avec leurs précédents véhicules.

La newsletter Hyperdrive de Bloomberg envoyée le 4 septembre 2024 s’est employée à défaire cette idée reçue, selon laquelle la voiture électrique ne roulerait que très peu.

La Chine et les Pays-Bas en tête des kilomètres parcourus en électrique

L’étude Bloomberg NEF a collecté les kilométrages moyens parcourus en 2023 par des conducteurs de différents types de voitures (les données ont été agrégées à partir d’autres études). Sont ainsi comparés les kilométrages moyens de conducteurs de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables (PHEV), d’une part, et le kilométrage moyen de conducteurs roulant avec un moteur à combustion d’autre part.

Premier constat, le résultat est variable selon les pays. On peut facilement le mettre en corrélation avec d’autres facteurs, comme l’adoption de l’électrique dans ces pays et le développement de leur infrastructure de recharge.

L’étude Bloomberg NEF sur les distances parcourues en VE. // Source : Bloomberg NEF

En Chine, les conducteurs de voitures électriques parcourent 66 % de distance en plus, par rapport à ceux conduisant des voitures thermiques. Fait intéressant, les conducteurs de véhicules hybrides rechargeables ne parcourent que 14 % de kilomètres en plus, alors que ce sont les véhicules qui procurent la plus grande autonomie de conduite, en cumulant batterie et réservoir de carburant. Il n’y a qu’un pas à faire pour en déduire que l’autonomie ne fait pas tout.

Nos voisins des Pays-Bas sont les champions européens dans ce domaine. Ils roulent 56 % de kilomètres en plus en électrique qu’en thermique. Si vous fréquentez les bornes de recharge vers les destinations de vacances, il ne vous aura sans doute pas échappé que les longues distances n’effraient absolument pas les Néerlandais. C’est certainement la plaque d’immatriculation étrangère que j’ai la plus aperçue aux bornes de recharge lors de mes longs trajets en électrique (peu importe la destination). Ils n’hésitent d’ailleurs pas à ajouter des coffres de toit ou des remorques/caravanes, qui affectent négativement l’autonomie des véhicules. Néanmoins, cela ne les freine pas dans leur volonté de parcourir toujours plus de kilomètres.

Sur 3 voitures électriques en charge, il y a une plaque néerlandaise dans cette station proche de Troyes. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les conducteurs norvégiens, qui ont massivement adopté les véhicules électriques, parcourent aussi 40 % de distance en plus avec cette motorisation. Néanmoins, en Norvège, les conducteurs de voitures hybrides rechargeables font mieux avec 42 % de distance en plus que ceux en thermique.

La tendance reste globalement indiscutable : l’électrique n’est pas un frein au déplacement. Au contraire, grâce au coût de la recharge et au confort des trajets, les conducteurs de ces véhicules n’hésitent pas à rouler plus. Bien sûr, le conducteur d’une Dacia Spring (ou autre citadine électrique) ne se lancera pas forcément dans un Lille-Marseille, mais cela ne l’empêche pas forcément de se déplacer plus localement. Si les recharges sur autoroute peuvent parfois apparaître plus coûteuses que l’essence (constat très variable selon le coût de la recharge et la consommation du véhicule), dans l’ensemble ces trajets coûteront moins cher en électrique qu’avec les autres motorisations. Il suffit d’interroger n’importe quel conducteur de Tesla pour le confirmer.

Des résultats différents aux États-Unis

L’étude met quand même en lumière une autre réalité : un pays comme les États-Unis ne suit pas exactement la même tendance que l’Europe ou la Chine. Il faut dire que le réseau de recharge n’est pas forcément calibré pour faciliter la vie des automobilistes américains qui ont opté pour l’électrique. Dans ce pays, les conducteurs de voitures électriques roulent 39 % de distance en moins que ceux en thermique. Sauf en Californie, où ils roulent tout de même 8 % de plus que les conducteurs ayant des motorisations essence ou diesel (l’étude précise que les chiffres de la Californie remontent à 2020, alors que les autres concernent l’année 2023).

Tesla Model 3 aux USA. // Source : Tesla

Au-delà des modèles électriques proposés par les constructeurs, l’infrastructure de recharge est aussi ce qui va faire basculer les acheteurs vers l’électrique ou non. Il faut aussi tenir compte du coût du carburant par rapport à celui de l’électricité pour avoir un portrait complet. Dans les pays où le carburant est abordable, les voitures thermiques vont généralement garder un avantage sur la distance moyenne parcourue.

Quoiqu’en disent les mauvaises langues, la voiture électrique redonne l’envie de rouler et de voyager. Abonnez-vous à notre newsletter dédiée à la mobilité électrique, Watt Else, pour suivre les évolutions de ce marché.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+