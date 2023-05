Si l’autonomie d’une voiture électrique est étroitement liée à la capacité de sa batterie, il est important de comprendre que ce n’est qu’une partie de la solution permettant de voyager sereinement. La minimisation de la consommation est sans aucun doute le facteur le plus important lors de grands voyages.

Le quotidien en voiture électrique ne pose aucun problème aux propriétaires, tant qu’il y a la possibilité de se recharger à domicile. Toutefois, lors de grands voyages, il devient nécessaire de se charger rapidement en itinérance, dès lors que l’autonomie du véhicule ne suffit pas à parcourir l’intégralité du parcours.

À ce petit jeu des longs trajets, il serait tentant de penser que plus la batterie est grosse, plus vite on arrive à destination. Cependant, cela ne tient pas compte de deux facteurs prépondérants lors des voyages de plusieurs centaines de kilomètres : la consommation et la puissance de charge.

Revenons en détail sur ce qui fait qu’une voiture électrique est propice à tailler la route sans encombre, et pourquoi il ne faut pas forcément opter pour les plus grosses batteries disponibles.

Consommer plus pour… payer plus

À l’instar d’un véhicule thermique, une voiture électrique qui consomme plus qu’une autre va nécessairement coûter plus cher pour voyager. Il s’agit là d’enfoncer une porte ouverte, mais il est important de le rappeler, tant c’est une notion qui ne transparaît pas sur les brochures des constructeurs.

Certes, la consommation WLTP est bien précisée sur les plaquettes informatives, mais il est encore difficile pour la plupart des gens de réussir à le transposer en coût à l’utilisation. Qui plus est, le surcoût lié à une consommation supérieure va se ressentir bien plus sur autoroute à haute vitesse qu’à domicile, où l’électricité est tellement peu onéreuse que ce n’est pas significatif.

Le simulateur d’autonomie de la Nissan Ariya // Source : Nissan

Si l’on simplifie le plus possible les calculs, en partant sur un prix du kilowattheure sur autoroute à 0,60 centimes en moyenne :

100 kilomètres dans une voiture électrique peut coûter de 12 à 20 euros.

Il s’agit donc d’un surcoût de 65 % pour les voitures les plus gourmandes en électrons.

Sur un grand voyage de 1 000 kilomètres, l’écart sur l’addition peut atteindre près de 80 euros.

Une plus petite batterie ne signifie pas un trajet plus long

Nous vous avons récemment relaté un voyage en Nissan Ariya dotée d’une batterie de 87 kWh, sur un trajet que nous effectuons régulièrement en Tesla Model Y Propulsion, qui a une batterie de 60 kWh.

La batterie de la Nissan Ariya a donc 45 % d’énergie disponible en plus que la Tesla Model Y Propulsion. Pour autant, la durée des trajets de 500 kilomètres ou plus est bien souvent en faveur de la Model Y.

Outre la consommation gargantuesque de la Nissan Ariya, elle ne profite pas d’une charge très rapide, car sa puissance maximale atteinte sur des bornes Ionity ou Fastned ne dépasse pas 120 kW. Du coup, elle ne récupère que 50 % de batterie en 25 minutes environ.

De plus, avec ces 50 % de batterie, il est difficile de parcourir 150 km d’autoroute, rendant les pauses à la fois longues et fréquentes. En face, la Tesla Model Y Propulsion récupère en 20 minutes autour de 60 % de batterie, et il est aisé de faire plus de 150 km avec ces 60 % récupérés.

Seulement 32 % de batterie après plus de 15 minutes de charge en Nissan Ariya // Source : Bob JOUY pour Numerama

Pire, si les arrêts sont plus courts, la courbe de recharge de la Tesla Model Y Propulsion devient encore plus intéressante que celle de la Nissan Ariya, puisqu’en 12 minutes, une Tesla Model Y gagne 40 % de batterie, contre 25 % de batterie pour la Nissan Ariya.

La consommation de la Nissan Ariya sur autoroute // Source : Bob JOUY pour Numerama

Traduisons encore : si l’on envisage la distance que l’on peut parcourir avec 12 minutes de charge, l’avantage va clairement à la Tesla Model Y Propulsion.

C’est autour de 110 kilomètres que l’on récupère, avec 40 % de batterie,

Moins de 80 kilomètres pour la Nissan Ariya 87 kWh, après le même temps de charge.

Vous l’aurez donc compris, si on effectue fréquemment de petites charges dans le but d’arriver à destination le plus rapidement possible, une Tesla Model Y Propulsion sera largement gagnante, par rapport à une Nissan Ariya disposant d’une batterie sensiblement plus grosse.

Le meilleur combo pour le quotidien et pour les grands voyages

Pour choisir une voiture électrique, il ne faut pas regarder uniquement la capacité de la batterie, mais aussi sa consommation et son autonomie réelle à haute vitesse.

Sur la brochure du constructeur, la Nissan Ariya 87 kWh annonce une autonomie de 525 km, contre 455 km pour la Tesla Model Y Propulsion. Bien qu’elle ait 45 % de batterie en plus, la Nissan n’affiche donc une autonomie de seulement… 15 % de plus.

Ceci montre bien que la relation entre taille de batterie et autonomie n’est pas linéaire, bien loin de là. Bien entendu, ce sont des véhicules différents, donc le coefficient de pénétration dans l’air ou encore l’efficience des moteurs n’est pas la même. Cependant cet exercice est également valable sur le même modèle de voiture, ayant seulement une taille de batterie différente.

Une station de recharge Fastned qui est déserte // Source : Bob JOUY pour Numerama

On peut citer la Tesla Model Y Grande Autonomie, avec sa batterie de 80 kWh, qui offre une autonomie de 565 km. Alors que sa batterie est 33 % plus grosse, son autonomie n’est que 24 % plus importante que sa petite sœur la Tesla Model Y Propulsion.

En somme, la légèreté d’une petite batterie permet de limiter la consommation au quotidien comme en grands trajets, et que si la puissance de recharge est suffisamment bonne, les grands voyages seront une formalité. Malheureusement, on ne peut pas dire la même chose de certaines voitures électriques équipées d’une batterie XXL, comme la Nissan Ariya 87 kWh, l’Audi e-Tron SUV, ou bien encore la Volvo XC40.

Dans le monde de l’électrique, la sobriété est une vertu qu’il est important d’avoir en tête, pour limiter sa consommation et par conséquent les coûts liés à l’utilisation.

