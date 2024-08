Lecture Zen Résumer l'article

En moins de 3 ans, les véhicules électrifiés ont complètement retourné le marché automobile chinois. Les véhicules thermiques représentent dorénavant moins de 50 % des ventes.

La Chine vend en un mois ce que la France vend en environ un an. Les volumes de ventes automobiles en Chine sont sans aucune commune mesure avec notre marché national — c’est même 3 fois le volume de l’Europe entière. Si la Chine a entamé une grande transition en faveur des voitures électrifiées (électrique + hybride rechargeable PHEV) – que le pays appelle « véhicules à nouvelle énergie » (NEV) –, il s’y vend encore beaucoup de voitures thermiques.

Cependant, le marché automobile chinois vient de passer un cap symbolique au mois de juillet 2024. Comme le souligne Reuters le 8 août, les ventes de véhicules électrifiés viennent de dépasser les 50 % de part de marché, dépassant ainsi les autres motorisations. Cette bascule s’est faite en 3 ans seulement. Après la Norvège, la Chine est le deuxième pays à inverser les courbes entre véhicules thermiques et véhicules électrifiés.

Part de marché en Chine entre véhicules électrifiés et thermiques. // Source : Carbonbrief

Comparaison entre une Chine XXL et un petit pouce comme la France

La Chine a vendu 30 millions de véhicules neufs en 2023. Les véhicules électrique et hybride PHEV ont représenté un peu moins de 32 % du marché chinois, soit un peu moins de 10 millions de véhicules. Pendant ce temps, l’Europe en a immatriculé 10,5 millions, et la France 1,77 million, toutes motorisations confondues. En termes de part de marché, la France n’était pas très éloignée de la Chine : les voitures électrique et hybride rechargeable représentent 26 % du total des ventes dans les deux pays. L’Europe se situait un peu en retrait, avec une moyenne de 22,3 %.

Livraison Tesla en cours. // Source : Tesla

Toutefois, la Chine continue d’accélérer sur les véhicules à nouvelle énergie, alors que l’Europe ralentit sur l’électrique, et ce n’est guère mieux sur les hybrides rechargeables. Les incertitudes gagnent l’Europe et c’est l’ensemble du marché automobile qui tend à ralentir. La Chine n’est pas épargnée non plus par un ralentissement des ventes, mais cela ne l’a pas empêchée de passer ce cap des 50 % de véhicules électrifiés en juillet 2024.

Pendant le mois de juillet, la Chine a enregistré 1,72 million de ventes, dont 878 000 véhicules électrifiés. La Chine doit poursuivre sur sa lancée afin de reproduire le même exploit que la Norvège, mais à des volumes XXL. Cependant, le détail des chiffres chinois attire quand même l’attention sur un élément.

Parmi ces véhicules chinois à nouvelle énergie, 55 % étaient des voitures électriques, soit 482 000 exemplaires. Cela signifie tout de même que le marché de la voiture hybride rechargeable représente 45 % des achats de véhicules neufs. Une part beaucoup plus importante qu’en Europe ou en France, où cette motorisation ne représente que 6 à 10 % des immatriculations.

Xiaomi SU7 en attente de livraison. // Source : Xiaomi

Un rapide calcul en croix révèle que les ventes de voitures 100 % électrique n’ont représenté que 28 % des ventes totales. C’est un peu moins que ce que l’on peut imaginer face à une politique très poussive en faveur de la voiture électrique.

À titre de comparaison, sur un total de 126 000 immatriculations réalisées en France en juillet, les véhicules électrifiés n’ont représenté que 21 %, dont 14 % pour les véhicules électriques. C’est une tendance en baisse par rapport à 2023. Cela ne représente que 17 028 immatriculations de voitures électriques sur le mois. C’est peu, quand on sait qu’au mois de juillet, Tesla a vendu plus de 41 000 Model Y, juste pour la Chine. La France, elle, fait à peine 17 000 immatriculations avec plus d’une centaine de modèles de voitures électriques.

Juillet 2024 Chine France Ventes automobiles totales 1 720 000 126 000 NEV (électriques + hybrides rechargeables phev) 878 000 25 800 Part de marché NEV 51 % 21 % Dont voitures électriques 482 000 17 000 Part des voitures électriques 28 % 14 % Dont voitures hybrides rechargeables (PHEV) 396 000 8 800 Part des PHEV 23 % 7 % Modèle électrifié le plus vendu BYD Song

(55 128 unités) Renault Mégane e-tech

(1 419 unités)

Pas de recette magique pour arriver à ce résultat

Avec de tels volumes, on comprend facilement que la Chine est un enjeu crucial pour certains constructeurs, qui s’accrochent aux ventes dans ce pays. Mais la concurrence y est féroce.

BYD Seagull 200 000 exemplaires en 7 mois en Chine. // Source : BYD

Les marques chinoises les plus solides tirent les prix à la baisse pour se débarrasser de la concurrence, et cela marche plutôt bien. Sur les 10 modèles les plus vendus en Chine en juillet, 7 sont des modèles de BYD et 2 autres sont des Tesla. Il faut dire qu’en Chine, les voitures électriques sont devenues moins chères que leur équivalent thermique, cela explique également pourquoi cette motorisation a baissé de 26 % en un an. C’est un élément sur lequel la France et l’Europe tentent de progresser, mais qui manque encore pour tendre vers le même résultat.

Le gouvernement chinois aussi a bien compris que, sans des coups de pouce, la transition vers les véhicules électriques pouvait ralentir assez rapidement. La Chine a donc renouvelé une forme de bonus pouvant atteindre jusqu’à 2 500 € par achat. Cette aide, combinée aux remises des constructeurs, ravive l’intérêt des acheteurs de véhicules neufs.

Avec tous ces éléments, la France n’apparait pas dans une mauvaise dynamique dans sa transition. Il y a néanmoins encore des efforts à faire sur les prix des voitures électriques, pour donner un coup de pouce supplémentaire à ce marché encore jeune. Il faut surtout enrayer la tendance au vieillissement du parc automobile — et ça, c’est urgent.

Retrouvez ce type d’analyses du marché automobile dans notre newsletter éditorialisée Watt Else. Abonnez-vous gratuitement !

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+